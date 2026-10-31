Cổ phiếu của Apple giảm 1,2% vào thứ Sáu, dẫn đến giá trị vốn hóa thị trường là 5,03 nghìn tỷ USD, trong khi Nvidia giảm 4,2% xuống còn 4,93 nghìn tỷ USD. Đây là lần đầu tiên Apple vượt qua Nvidia kể từ khi làm được điều đó trong thời gian ngắn vào cuối tháng Bảy.

Đợt bán tháo hôm thứ Sáu diễn ra khi một số công ty công nghệ lớn gây thất vọng với kết quả kinh doanh của mình, bao gồm Intel Corp. và Amazon.com Inc., sau những báo cáo tương tự đáng thất vọng từ Alphabet Inc. và Meta Platforms Inc., cùng nhiều công ty khác. Các báo cáo này làm dấy lên những lo ngại về triển vọng chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI), một lĩnh vực mà Apple phần lớn đã bỏ qua.

Những lo ngại rằng việc chi tiêu mạnh tay vào cơ sở hạ tầng điện toán AI sẽ không mang lại hiệu quả đã giúp Apple, công ty luôn kiểm soát chặt chẽ chi tiêu vốn, trở thành gã khổng lồ công nghệ có hiệu suất tốt nhất trong số bảy công ty hàng đầu năm nay. Cổ phiếu của hãng đã tăng 27% trong năm 2026, gấp hơn hai lần so với Nvidia, công ty đứng thứ hai và cũng là một trong những bên hưởng lợi chính từ chi tiêu cho AI.

Các khoản chi tiêu đã trở nên quá lớn đến nỗi các công ty như Alphabet Inc. và Amazon.com Inc. đã chứng kiến ​​dòng tiền tự do của họ trở nên âm, buộc họ phải ngày càng tìm đến thị trường nợ để huy động vốn. Trong khi đó, lãi suất tăng cao đang làm tăng chi phí vay vốn.

Ngược lại, Apple dự kiến ​​dòng tiền tự do của mình sẽ tăng 38% lên 142 tỷ USD trong năm tài chính 2026, kết thúc vào ngày 30/9.

Chỉ số Nasdaq 100, vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, đã giảm 6,7% trong tháng 10, tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2025. CoreWeave Inc. và Nebius Group, các công ty sở hữu trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ điện toán AI, đã giảm hơn 30% trong tháng này. Với sự sụp đổ hôm thứ Sáu, Intel đã mất hơn 45% trong tháng 10, mức giảm mạnh nhất trong một tháng kể từ khi Bloomberg tổng hợp dữ liệu trong hơn 40 năm qua.