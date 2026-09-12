Ariston Group tham vọng mở rộng hệ sinh thái gia dụng tại Việt Nam
Hồng Minh
12/09/2026 7:48 AM (GMT+7)
Tập đoàn Ariston (Ý) vừa chính thức hoàn tất thương vụ mua lại 83% cổ phần Công ty CP Tập đoàn Mutosi từ Mekong Capital và các nhà đầu tư cá nhân. Bước đi này không chỉ đánh dấu màn thoái vốn của quỹ đầu tư tư nhân mà còn cho thấy chiến lược mở rộng quy mô của đại gia ngoại tại thị trường máy lọc nước Việt Nam.
Ariston nắm quyền chi phối Mutosi
Theo thông báo chính thức của Ariston Group, tập đoàn này đã mua 83% cổ phần Mutosi từ Mekong Capital, cổ đông lớn của doanh nghiệp, cùng một số nhà đầu tư cá nhân. Sau giao dịch, Ariston trở thành công ty mẹ, trong khi đội ngũ quản lý Mutosi giữ lại 17% cổ phần và tiếp tục tham gia hoạt động kinh doanh.
Thông tin từ phía bên bán cũng xác nhận thương vụ đã hoàn tất. Theo thông cáo của Mekong Capital, Quỹ Mekong Enterprise Fund IV đã chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư tại Mutosi cho Ariston Group.
Mekong Capital bắt đầu đầu tư vào Mutosi từ tháng 6/2021, khi doanh nghiệp mới hoạt động được khoảng ba năm. Khoản đầu tư được thực hiện thông qua Mekong Enterprise Fund IV, quỹ có quy mô 246 triệu USD và hướng tới các doanh nghiệp tư nhân đang trong giai đoạn tăng trưởng tại Việt Nam.
Theo công bố trên website Mutosi, doanh nghiệp được thành lập năm 2018, hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước dân dụng. Mutosi hiện cung cấp các dòng máy lọc nước, linh kiện thay thế và dịch vụ sau bán hàng.
Năm 2025, Mutosi đạt doanh thu 14 triệu euro. Các nhóm sản phẩm máy lọc nước, linh kiện thay thế và dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng trung bình khoảng 15% mỗi năm trong ba năm trước đó. Đây là những số liệu do chính Mutosi công bố sau khi Ariston trở thành cổ đông chi phối.
Thị trường máy lọc nước cạnh tranh khốc liệt
Thị trường máy lọc nước tại Việt Nam hiện ở trạng thái phân mảnh với sự bám đuổi sát sao giữa hàng loạt thương hiệu trong và ngoài nước. Cuộc đua giữa các doanh nghiệp không còn dừng lại ở yếu tố giá cả, mà đã lan sang nhiều phương diện cốt lõi như công nghệ lọc, độ bền linh kiện, kiểu dáng thiết kế, chi phí vận hành định kỳ và chất lượng dịch vụ hậu mãi. Khách hàng ngày càng khắt khe hơn khi coi trọng năng lực kiểm chứng chất lượng nước thực tế thay vì chỉ tin vào các thông số kỹ thuật hay quảng cáo thuần túy.
Trong cuộc cạnh tranh này, doanh nghiệp nội địa sở hữu lợi thế lớn nhờ sự am hiểu sâu sắc thói quen tiêu dùng địa phương, hệ thống đại lý phủ rộng và khả năng đáp ứng linh hoạt ở nhiều phân khúc giá. Trái lại, các tập đoàn đa quốc gia lại gia tăng áp lực bằng việc định vị sản phẩm ở phân khúc công nghệ cao, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt cùng tiềm lực R&D vượt trội.
Thương vụ Ariston thâu tóm Mutosi chính là minh chứng rõ nét cho xu hướng M&A đang phát triển mạnh. Thay vì tốn nhiều thời gian và chi phí tự phát triển thương hiệu từ đầu, khối ngoại chủ động săn tìm các doanh nghiệp nội tiềm năng để thâu tóm hệ thống nhà máy, danh mục sản phẩm và mạng lưới phân phối sẵn có. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của ngành hàng gia dụng Việt Nam đối với dòng vốn quốc tế.
Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố rầm rộ trên truyền thông, hiệu quả thực sự của cú bắt tay này vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Thành bại của thương vụ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực tái cấu trúc của Ariston, mức độ tương thích giữa hai hệ thống phân phối, cũng như khả năng giữ vững bản sắc và sức hút thương hiệu Mutosi sau khi chính thức đổi chủ.
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