Audi, BMW, Porsche cùng nhiều thiết bị điện bị cảnh báo mất an toàn

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa thông tin về một số sản phẩm, hàng hóa bị thu hồi tại nước ngoài trong tháng 8/2026, có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại Việt Nam.

Danh sách được cơ quan này xây dựng trên cơ sở theo dõi, tổng hợp thông tin từ các cổng thông tin điện tử chính thức của cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quốc tế. Qua đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ghi nhận một số chương trình thu hồi đã được công bố tại nước ngoài liên quan đến ô tô, thiết bị điện và sản phẩm sử dụng pin lithium.

Các sản phẩm bị cảnh báo có thể gây cháy, bỏng, điện giật hoặc thương tích do lỗi linh kiện. Trong danh sách có một số mẫu ô tô của Audi, BMW, Porsche và Ford, cùng tủ lạnh mini Cooluli, pin sạc dự phòng Q-Brother và quạt trần Hampton Bay Halwin.

Từ trái qua phải xe ô tô Audi Q3 và BMW iX3 thuộc diện thu hồi. Ảnh: Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Audi, BMW, Porsche và Ford có mẫu xe thuộc diện thu hồi

Theo thông tin từ Hệ thống Cảnh báo nhanh về sản phẩm nguy hiểm phi thực phẩm của Liên minh châu Âu, một số mẫu ô tô của bốn thương hiệu Audi, BMW, Porsche và Ford bị cảnh báo do không đáp ứng yêu cầu về phê duyệt kiểu loại và giám sát thị trường đối với xe cơ giới, hệ thống, linh kiện và bộ phận kỹ thuật liên quan. Những sản phẩm này đã được yêu cầu thu hồi từ người tiêu dùng cuối.

Đối với Audi, sản phẩm được nêu tên là mẫu Q3 sản xuất tại Đức trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2025 đến 5/6/2026. Nguyên nhân cảnh báo liên quan đến nguy cơ lỗi mối hàn tại bộ tạo khí của cơ cấu căng đai an toàn ghế trước. Khi xảy ra va chạm, các chi tiết có thể tách rời và gây thương tích cho người ngồi trên xe.

BMW iX3 thuộc diện cảnh báo là xe điện được sản xuất tại Đức từ ngày 25/11/2025 đến 4/3/2026. Theo thông tin được công bố, mô-đun điện tử phục vụ chức năng sạc có thể bị lỗi trong quá trình sản xuất. Sự cố này có khả năng làm dòng điện truyền qua thân xe khi sạc, tiềm ẩn nguy cơ điện giật điện áp cao đối với người sử dụng.

Từ trái qua phải xe ô tô Porsche Taycan và Ford thuộc diện thu hồi Ảnh: Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Một mẫu xe điện khác xuất hiện trong danh sách là Porsche Taycan, được sản xuất tại Đức từ ngày 21/10/2019 đến 4/3/2024. Mô-đun pin điện áp cao trên những xe thuộc diện ảnh hưởng có thể tồn tại nhiều lỗi sản xuất kết hợp, làm gia tăng nguy cơ cháy trong quá trình sử dụng phương tiện.

Với Ford, cảnh báo liên quan đến Transit Custom và Tourneo Custom được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các khoảng thời gian sản xuất được xác định gồm từ ngày 16/5/2023 đến 12/9/2025 và từ ngày 25/11/2025 đến 4/3/2026.

Nguyên nhân thu hồi hai mẫu xe này cũng liên quan đến nguy cơ lỗi mối hàn tại bộ tạo khí của cơ cấu căng đai an toàn ghế trước. Khi xảy ra tai nạn, các chi tiết có thể bị tách rời, làm tăng nguy cơ gây thương tích.

Các thông tin trên chỉ áp dụng với những mẫu xe, thời gian sản xuất và mã nhận diện được cơ quan chức năng nêu trong chương trình thu hồi. Vì vậy, người sở hữu phương tiện không nên chỉ căn cứ vào tên thương hiệu để xác định xe của mình có thuộc diện ảnh hưởng hay không. Việc đối chiếu số nhận dạng, model và thời gian sản xuất với thông báo chính thức của hãng hoặc cơ quan quản lý là cần thiết.

Tủ lạnh mini Cooluli thuộc diện thu hồi tại Hoa Kỳ. Ảnh: Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Tủ lạnh mini, pin dự phòng và quạt trần cũng bị cảnh báo

Không chỉ ô tô, một số thiết bị điện được sử dụng hằng ngày cũng có tên trong danh sách thu hồi tháng 8/2026.

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, khoảng 250.000 tủ lạnh mini Cooluli loại 10 lít và 15 lít đang được thu hồi do nguy cơ đoản mạch tại công tắc điện, có thể dẫn đến cháy và gây bỏng.

Những sản phẩm này do Ningbo Iceberg Electronic Appliance Co., Ltd. tại Trung Quốc sản xuất và Lisse USA LLC tại Hoa Kỳ nhập khẩu. Cơ quan chức năng đã ghi nhận ít nhất 19 vụ việc sản phẩm bốc khói, phát tia lửa, quá nhiệt, nóng chảy hoặc cháy.

Các sự cố gây thiệt hại tài sản hơn 80.000 USD. Trong đó, một trường hợp người tiêu dùng bị ảnh hưởng sức khỏe do hít phải khói.

Tủ lạnh thuộc diện thu hồi được bán trên Amazon.com và Cooluli.com trong khoảng thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 10/2024. Người tiêu dùng tại thị trường liên quan được yêu cầu ngừng sử dụng, cung cấp model và số lô để xác định sản phẩm có thuộc diện thu hồi hay không. Biện pháp khắc phục bao gồm thay thế miễn phí dây nguồn DC và che cố định cổng nguồn AC nhằm ngăn sản phẩm tiếp tục được sử dụng theo phương thức tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Pin sạc dự phòng Q-Brother bị thu hồi tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Một sản phẩm đáng chú ý khác là pin sạc dự phòng Q-Brother. Theo thông báo của Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc), khoảng 3.317 sản phẩm thuộc ba model POT-482S, POT-487S và POT-528 đang được thu hồi.

Nguyên nhân được xác định là pin lithium bên trong sản phẩm có thể bị nứt, vỡ và phát sinh cháy, làm tăng nguy cơ cháy, bỏng đối với người sử dụng. Các sản phẩm do Qfanyun Inc. sản xuất tại Trung Quốc, được phân phối qua trang thông tin của nhà sản xuất và Shopee Đài Loan.

Sản phẩm quạt trần thuộc diện thu hồi tại Hoa Kỳ. Ảnh: Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Danh sách còn có khoảng 9.460 quạt trần Hampton Bay Halwin 52 inch, gồm hai model AK396H-MBK và AK396H-BN. Sản phẩm do Youngo Limited tại Huizhou, Trung Quốc sản xuất và bị thu hồi tại Hoa Kỳ.

Cánh quạt có thể tách khỏi bánh đà của động cơ trong quá trình sử dụng, gây nguy cơ va đập và làm người dùng bị thương. Doanh nghiệp đã ghi nhận 11 trường hợp cánh quạt bị gãy hoặc tách khỏi bánh đà, nhưng chưa ghi nhận trường hợp thương tích liên quan.

Các sản phẩm này được bán tại hệ thống The Home Depot trên toàn nước Mỹ và qua nền tảng trực tuyến từ tháng 1/2023 đến tháng 10/2025. Người tiêu dùng tại đây được khuyến cáo ngừng sử dụng và liên hệ đơn vị liên quan để được hướng dẫn xử lý, hoàn tiền hoặc thực hiện biện pháp khắc phục phù hợp.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng Việt Nam chủ động kiểm tra tên sản phẩm, nhãn hiệu, model, mã lô, thời gian sản xuất và thông tin nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu. Nếu thiết bị có biểu hiện quá nhiệt, phát tia lửa, xuất hiện khói, mùi khét, biến dạng, rò rỉ hoặc hoạt động bất thường, người dùng cần ngừng sử dụng ngay.

Khi sản phẩm được xác định thuộc diện thu hồi, người tiêu dùng nên thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc cơ quan chức năng về sửa chữa, thay thế, đổi trả, hoàn tiền hay tiêu hủy. Đặc biệt, không nên tiếp tục sử dụng sản phẩm có dấu hiệu mất an toàn chỉ vì chưa xảy ra sự cố.