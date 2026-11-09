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Đợt thu hồi gồm hai sản phẩm nước suối và ba sản phẩm nước uống có hương vị. Mỗi nhóm có một mốc ngày Best Before riêng.

Với nhóm nước suối, danh sách gồm Super Pump Spring Water chai 1,25 lít và Pump Spring Water chai 750 ml. Các chai có ngày Best Before trước hoặc đúng 22/1/2028 thuộc diện thu hồi.

Ba sản phẩm có hương vị gồm Pump Watermelon Hit, Pump Berry Storm và Pump Lime Rush, đều có dung tích 750 ml. Với nhóm này, phạm vi thu hồi áp dụng cho các chai có ngày Best Before trước hoặc đúng 23/4/2027.

Người mua có thể tìm ký hiệu BB trên bao bì để đối chiếu. Chai 750 ml có cả ở nhóm nước suối lẫn nhóm có hương vị, vì vậy cần xem tên sản phẩm trước khi kiểm tra mốc ngày.

Theo thông báo cập nhật, các sản phẩm đã được bán tại Woolworths, Coles, các cửa hàng thực phẩm độc lập, trong đó có IGA, cùng các trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, quầy báo, máy bán hàng tự động và các điểm bán lẻ khác trên toàn Australia.

Phạm vi phân phối cũng bao gồm kênh trực tuyến. Cơ quan An toàn thực phẩm bang New South Wales cho biết Aldi đã được loại khỏi danh sách điểm bán trong bản cập nhật ngày 5/11.

FSANZ khuyến cáo người tiêu dùng không uống nước từ các chai thuộc diện thu hồi và mang sản phẩm về nơi mua để được hoàn lại toàn bộ số tiền đã trả. Người lo ngại về sức khỏe sau khi sử dụng sản phẩm nên tìm tư vấn y tế.

Trong thông báo trên trang web của mình, Coca-Cola Europacific Partners Australia hướng dẫn khách hàng mang sản phẩm bị ảnh hưởng còn nguyên niêm phong, có ngày Best Before đọc được, về nơi mua để được hoàn tiền.