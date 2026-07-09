Bà con xã Long Sơn sắp có thêm nghề nuôi ong dú, được chăm sóc sức khỏe miễn phí

Định hướng thiết thực này được khẳng định tại lễ tái ký kết Biên bản Ghi nhớ “Chung tay vì cộng đồng” năm 2026 vừa mới diễn ra tại xã Long Sơn (địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), nơi có tổ hợp Hóa dầu Long Sơn do tập đoàn SCG từ Thái Lan đầu tư với trị giá khoảng 5,6 tỷ USD tính đến nay.

Tại sự kiện, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) cùng 34 đối tác chiến lược là các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã cam kết mở rộng khuôn khổ hợp tác theo hướng thiết thực, chuyển từ hỗ trợ sang giúp người dân Long Sơn chủ động làm kinh tế, tự nâng cao kỹ năng để có cuộc sống tốt hơn và nhiều cơ hội hơn khi doanh nghiệp lớn mạnh.

Chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2025 tại xã Long Sơn (TP.HCM), do Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn và các đối tác chung tay thực hiện. Nguồn: LSP

Trước đó, trong năm 2025, người dân tại xã Long Sơn đã đón nhận những kết quả cụ thể thông qua 278 hoạt động vì cộng đồng với tổng giá trị đóng góp hơn 7,4 tỷ đồng từ chương trình hợp tác nói trên. Đây cũng là năm đầu tiên của chương trình.

Loạt hoạt động này bao gồm chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng 2025 (đã khám và điều trị cơ bản cho hơn 500 người dân), Đêm Hội Trăng Rằm rộn rã tiếng cười đem niềm vui đến cho hơn 280 thiếu nhi tại Long Sơn.

Chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2025 tại xã Long Sơn, do Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn và các đối tác chung tay thực hiện. Nguồn: LSP

Bên cạnh đó, thế hệ trẻ tại Long Sơn cũng được tiếp sức bằng chương trình học bổng dài hạn có tên “Sharing the Dream” (tạm dịch: Chia sẻ Ước mơ).

Ngoài ra, chiến dịch Ngày Quốc tế Làm sạch bờ biển 2025 ở Long Sơn đã quy tụ hơn 600 tình nguyện viên cùng chung tay dọn sạch 2,3 km bờ biển, thu gom khoảng 966 kg rác thải, theo LSP.

Tiếp nối những tình cảm và kết quả đạt được, trong thời gian tới, các hoạt động sẽ tập trung mạnh mẽ vào việc tạo công ăn việc làm bền vững và giúp đỡ trực tiếp cho các hộ gia đình còn gặp khó khăn.

Bà con xã Long Sơn sẽ được tiếp cận với mô hình nuôi ong dú lấy mật. Đây là mô hình sinh kế đặc biệt phù hợp với các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nhờ đặc tính ong dú không có ngòi đốt, an toàn cho người nuôi, ít tốn công chăm sóc và không đòi hỏi diện tích đất lớn. Nguồn thức ăn của ong dú có sẵn tại địa phương, giúp tạo ra sản phẩm mật ong có giá trị dinh dưỡng và thương mại cao, mở ra hướng đi bền vững để cải thiện thu nhập ổn định cho bà con.

Chuỗi liên kết nuôi ong dú lấy mật ở Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đưa sản phẩm mật ong dú gắn với phát triển du lịch ở địa phương. Ảnh: T.Đ.

Bên cạnh mô hình nuôi ong dú, người dân cũng sẽ được tiếp cận chương trình Học để tạo sinh kế, chương trình Chuyển đổi số cộng đồng, hay dự án số hóa thông tin các điểm đến văn hóa bằng mã QR nhằm quảng bá du lịch xã Long Sơn, theo Ban tổ chức.

LSP cũng cho biết các hoạt động quen thuộc hằng ngày như nâng cao an toàn điện cho các hộ gia đình, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và trao học bổng dài hạn cho con em là sinh viên năm nhất vẫn sẽ được duy trì liên tục.