Ba mỹ phẩm nào của C-Store Việt Nam bị yêu cầu gỡ khỏi Facebook, Shopee?
Hồng Minh
28/10/2026 10:11 AM (GMT+7)
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản xử phạt C-Store Việt Nam 75 triệu đồng, buộc gỡ thông tin vi phạm về ba mỹ phẩm trên Facebook và Shopee.
Buộc gỡ thông tin vi phạm trên Facebook và Shopee
Theo Quyết định số 949/QĐ-XPHC ngày 23/10/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH C-Store Việt Nam.
Doanh nghiệp bị xác định có hành vi thông tin về sản phẩm mỹ phẩm không phải là thuốc có tác dụng điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người, khiến người tiêu dùng hiểu nhầm đó là thuốc.
Ba sản phẩm được nêu trong quyết định gồm Real Barrier Cica Relief Rx Fade In Serum; Fation Nosca9 Trouble Serum; Ma:nyo Galactomy Enzyme Peeling Gel.
Cục Quản lý Dược xác định hành vi thuộc điểm a khoản 5 Điều 67 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Đáng chú ý, do thông tin về cả ba sản phẩm mỹ phẩm đều vi phạm, C-Store Việt Nam bị áp dụng tình tiết tăng nặng là “vi phạm hành chính nhiều lần”. Các vi phạm được phát hiện trong cùng một vụ việc và chưa bị xử phạt nên cơ quan chức năng xử phạt một lần, đồng thời tính đến tình tiết tăng nặng khi xác định mức tiền phạt. Doanh nghiệp không có tình tiết giảm nhẹ.
Khung phạt đối với cá nhân cho hành vi trên là 30-40 triệu đồng. Sau khi tính tình tiết tăng nặng, mức phạt được xác định là 37,5 triệu đồng; mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần, tương ứng 75 triệu đồng.
Ngoài phạt tiền, C-Store Việt Nam phải gỡ bỏ các thông tin vi phạm về những sản phẩm nói trên trên môi trường mạng, cụ thể là Facebook và Shopee.
Những lời quảng cáo dễ khiến người tiêu dùng bị nhầm về công dụng
Công ty TNHH C-Store Việt Nam, mã số doanh nghiệp 0109148205, đăng ký lần đầu ngày 31/3/2020, có trụ sở tại tầng 3, tòa nhà The Hub, số 195/10E Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM. Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, người đại diện theo pháp luật là ông Kim Manjae, Giám đốc.
Trên website, C-Store giới thiệu hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc, với các thương hiệu như Ma:nyo (thường gọi tắt là Ma), Torriden, Banila Co, Aromatica và Fation.
Ba sản phẩm được Cục Dược Việt Nam nêu tên thuộc ba thương hiệu khác nhau. Trên các trang bán hàng, Real Barrier Cica Relief Rx Fade In Serum được giới thiệu là tinh chất chăm sóc da thuộc thương hiệu Real Barrier của Neopharm, doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên về mỹ phẩm chăm sóc da.
Fation Nosca9 Trouble Serum là tinh chất thuộc dòng Nosca9 của Fation, thương hiệu mỹ phẩm được Dong-A Pharmaceutical giới thiệu trên website chính thức.
Ma Galactomy Enzyme Peeling Gel là sản phẩm tẩy tế bào chết dạng gel; website Ma niêm yết dung tích 75 ml, giới thiệu chứa enzyme nguồn gốc thực vật và dịch lọc lên men Galactomyces.
Tình trạng quảng cáo mỹ phẩm vượt quá công dụng, khiến người tiêu dùng hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng như thuốc, vẫn xuất hiện trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử dù gần đây cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt để xử lý.
Thay vì giới thiệu chức năng chăm sóc, làm sạch, làm đẹp, một số sản phẩm được gắn với những lời quảng bá mang tính điều trị.
PGS.TS Lê Văn Truyền – Chuyên gia cao cấp (dược học), nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, chia sẻ, quản lý mỹ phẩm đang đối mặt nhiều thách thức khi thị trường tăng trưởng nhanh, quảng cáo số bùng nổ và tình trạng "công bố vượt rào" ngày càng phổ biến. Trong đó, vấn đề cốt lõi là xác lập ranh giới rõ ràng giữa mỹ phẩm và thuốc để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.
Vụ C-Store Việt Nam bị xử phạt cho thấy vi phạm không chỉ nằm ở nguồn gốc hay chất lượng hàng hóa, mà còn ở cách doanh nghiệp cung cấp thông tin. Khi công dụng bị thổi phồng, người mua có thể lựa chọn sản phẩm với kỳ vọng sai lệch về khả năng điều trị. Vì vậy, việc xử phạt cần gắn với giám sát gỡ bỏ nội dung vi phạm và ngăn tái diễn trên các kênh bán hàng.
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