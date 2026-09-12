Bài học đắt đỏ từ bất động sản siêu sang: Tỷ phú rao bán biệt thự 125 triệu USD đẹp như cổ tích nhưng giá thu về gây sốc

Giấc mơ lập kỷ lục bất động sản tại thị trấn trượt tuyết xa hoa Aspen của tỷ phú Bill Koch đã khép lại trong cay đắng, tờ Business Insider đưa tin. Sau gần một thập kỷ chật vật tìm khách mua theo phương thức truyền thống, nhà sáng lập hãng Oxbow Carbon kiêm thành viên gia tộc tỷ phú Koch đình đám cuối cùng đã phải đưa cơ ngơi khổng lồ của mình lên sàn đấu giá, chấp nhận sang tay với mức giá thấp hơn gần 100 triệu USD so với kỳ vọng ban đầu.

Siêu biệt thự của tỷ phú Bill Koch. Ảnh Shawn O'Connor/Business Insider

Theo The Wall Street Journal, dinh thự rộng 52 mẫu Anh (khoảng 21 hecta) tại Aspen đã tìm được chủ nhân mới qua một phiên đấu giá diễn ra vào tháng 7 với mức giá trúng thầu chỉ 33,5 triệu USD. Con số này thấp hơn tới 73% so với mức giá chào bán đỉnh điểm 125 triệu USD mà ông Koch từng đưa ra hồi đầu năm 2025.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2007, khi vị tỷ phú sở hữu khối tài sản 2 tỷ USD này mua lại khu đất với giá 26,5 triệu USD và sau đó mua thêm 31 mẫu Anh đất liền kề. Ban đầu, nơi đây vốn là một trang trại du lịch kết hợp tổ chức sự kiện. Sau khi rót tiền cải tạo, ông Koch chính thức tung ra thị trường vào năm 2015 với giá 100 triệu USD. Do không tìm được khách mua, mức giá được hạ xuống 80 triệu USD vào năm tiếp theo. Đến năm 2020, ông bán bớt phần 31 mẫu Anh mua thêm với giá 14,5 triệu USD nhưng vẫn giữ lại khu nhà chính cùng phần diện tích còn lại.

Một phần trong siêu biệt thự của tỷ phú Bill Koch. Ảnh Shawn O'Connor/Business Insider

Đầu năm 2025, bất động sản này một lần nữa được rao bán với mức giá kỷ lục 125 triệu USD - con số nếu thành công sẽ xô đổ kỷ lục đắt giá nhất lịch sử Colorado, vượt qua cả thương vụ mua trang trại trị giá 120 triệu USD của Alex Karp (Palantir) ở vùng Snowmass lân cận.

Thậm chí, đã có lúc vị tỷ phú từng thử cho thuê căn nhà chính với giá cắt cổ 300.000 USD mỗi tuần. Trước tình trạng ế ẩm kéo dài, ông buộc phải hạ giá lần cuối xuống 99 triệu USD vào cuối năm 2025 trước khi quyết định giao phó cơ ngơi cho hãng đấu giá Concierge Auctions.

Phiên đấu giá cuối cùng khép lại với kết quả gây choáng váng cho giới đầu tư địa phương. Dù vậy, siêu dinh thự này vẫn sở hữu những tiện ích khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ.

Một phần trong siêu biệt thự của tỷ phú Bill Koch. Ảnh Shawn O'Connor/Business Insider

Khuôn viên bất động sản bao gồm tổng cộng 8 công trình riêng biệt với diện tích sàn lên tới hơn 2.300 mét vuông. Căn nhà chính rộng 16.631 feet vuông, nổi bật với cấu trúc 2 tầng và phần trần cao tới 30 feet. Nơi đây có phòng ăn đủ sức chứa 20 người, phòng chiếu phim riêng, cùng một phòng khách sở hữu bức tường kính nguyên khối hướng thẳng ra khung cảnh núi non hùng vĩ. Tính chung trên toàn bộ các công trình, khu cơ ngơi có tới 14 phòng ngủ và 17 phòng tắm.

Ngoài ra, dinh thự còn được trang bị hàng loạt tiện nghi thượng lưu như phòng gym chuyên nghiệp, các tuyến đường mòn đi bộ riêng, hai bồn tắm nước nóng ngoài trời và một phòng thích nghi độ cao.

Nằm cách trung tâm Aspen chỉ 11 dặm lái xe, siêu dinh thự này từng được kỳ vọng là biểu tượng xa hoa bậc nhất, nhưng cái kết của thương vụ lại là một bài học đắt giá về thực tế khắc nghiệt của thị trường bất động sản siêu cao cấp.