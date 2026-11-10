Xu hướng mua sắm đồ đã qua sử dụng đang bùng nổ tại Mỹ, đặc biệt trong giới trẻ. Không chỉ muốn tiết kiệm tiền, người tiêu dùng ngày càng chuộng những món đồ độc đáo, mang dấu ấn cá nhân và thân thiện với môi trường, mở ra cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các doanh nghiệp nhỏ.