Bán hàng đa kênh, cần lưu ý gì khi kê khai và nộp thuế?
Minh Thùy
10/11/2026 12:49 PM (GMT+7)
Theo Thuế tỉnh Phú Thọ, người bán qua cửa hàng, website, mạng xã hội hoặc sàn thương mại điện tử cần tổng hợp doanh thu từ các kênh và đối chiếu phần thuế nền tảng đã nộp thay.
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