Xác định đúng mô hình và nghĩa vụ về website

Tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền TP.HCM lần thứ 282, chuyên đề thương mại điện tử, diễn ra ngày 13/11, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, đã nêu bốn vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm.

Các hướng dẫn được đưa ra từ thực tiễn tiếp nhận hồ sơ, quản lý thương mại điện tử, trong bối cảnh TP.HCM xác định đây là một trong những lĩnh vực tiên phong của kinh tế số giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Hùng, trước khi thực hiện thủ tục, doanh nghiệp cần rà soát chức năng thực tế của website, cách tiếp nhận và xử lý đơn hàng. Không phải mọi trang web giới thiệu doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ đều thuộc cùng một diện quản lý.

Website chỉ cung cấp thông tin doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, không tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến, không thuộc diện phải đăng ký website thương mại điện tử. Doanh nghiệp cần xác định đúng mô hình để thực hiện thủ tục phù hợp.

Cùng với đó, chủ thể kinh doanh phải công khai chính xác thông tin doanh nghiệp, địa chỉ liên hệ; cung cấp đầy đủ đặc điểm hàng hóa, dịch vụ, giá bán và điều kiện giao dịch. Phương thức giao nhận, thanh toán, chính sách đổi trả cũng cần được thể hiện rõ để người mua biết trước khi đặt hàng.

Khi thay đổi thông tin hoặc tính năng sản phẩm, doanh nghiệp phải chủ động cập nhật trên website, tránh để nội dung công bố không còn phù hợp với hàng hóa thực tế.

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Được xác nhận website vẫn phải đáp ứng điều kiện kinh doanh

Một lưu ý khác được đại diện Sở Công Thương nhấn mạnh là việc website được xác nhận không thay thế các giấy phép, điều kiện kinh doanh chuyên ngành. Doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tương ứng với hàng hóa, dịch vụ đang cung cấp.

Chẳng hạn, đơn vị kinh doanh thực phẩm qua mạng vẫn phải đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, thuế và nguồn gốc xuất xứ. Với hàng hóa kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần có giấy phép phù hợp, đồng thời công khai thời hạn hiệu lực, phạm vi của các giấy tờ liên quan.

Trong quá trình bán hàng, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác, không gây nhầm lẫn; bảo đảm nguồn gốc hàng hóa và thực hiện đúng cam kết về giá cả, chất lượng, giao nhận, thanh toán.

Tại hội nghị, trách nhiệm của chủ quản sàn trung gian cũng được làm rõ, gồm xác thực thông tin người bán trong và ngoài nước, hỗ trợ thương lượng giải quyết tranh chấp giữa người mua và người bán theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các hướng dẫn làm rõ quy trình, thời hạn, thẩm quyền tiếp nhận.

Các bên đồng thời trao đổi về phòng chống hàng giả, minh bạch nguồn gốc sản phẩm và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường số.

Rà soát nghĩa vụ thuế và khuyến mại trực tuyến

Những vướng mắc trong vận hành được cơ quan chức năng giải đáp, từ thời điểm lập hóa đơn điện tử khi xác nhận giao hàng thành công đến phương án xử lý trường hợp hủy đơn.

Nội dung hướng dẫn còn bao gồm thuế suất, hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh và hoạt động tiếp thị liên kết của KOL, KOC; thuế nhà thầu đối với nền tảng xuyên biên giới.

Đối với khuyến mại trên website, sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, doanh nghiệp được hướng dẫn điều kiện, quy trình, thời hạn gửi hồ sơ thông báo, đăng ký theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP và Nghị định số 239/2026/NĐ-CP.

Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân cùng Luật Thương mại điện tử và các văn bản hướng dẫn đang tạo hành lang cho kinh doanh trực tuyến. Trong quá trình mở rộng kênh bán, doanh nghiệp cần rà soát từ giới thiệu sản phẩm đến giao dịch, hóa đơn và xử lý phản ánh để thực hiện đầy đủ trách nhiệm với người mua.