Bán hàng trong nhóm kín, lực lượng chức năng phải mua hàng để lần tìm kho

Mua hàng online đã trở thành một hình thức mua sắm thường xuyên với nhiều người. Ảnh: TNO

Hàng đến tận cửa, nguồn gốc khó kiểm chứng

Tại hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 10/2026 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết tình trạng kinh doanh hàng hóa trên môi trường trực tuyến đang diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là hoạt động bán thực phẩm trong các nhóm kín, nhóm cư dân chung cư có đông thành viên.

Theo ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, người bán sử dụng website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nhóm kín trên Zalo, Telegram để quảng cáo, chào bán thực phẩm. Một số thường xuyên thay đổi số điện thoại, tài khoản, phương thức liên hệ và không có địa điểm kinh doanh cố định.

Hàng hóa được giao qua nhiều khâu trung gian, trong đó có dịch vụ xe ôm công nghệ. Điều này khiến việc xác định người bán, nơi tập kết và kiểm tra hàng hóa gặp khó khăn. Cùng với đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thời vụ, kinh doanh tại nhà và theo đơn đặt hàng ngày ngày càng đa dạng.

Với các nhóm cư dân, cảm giác gần gũi trong cùng một cộng đồng cũng dễ tạo niềm tin khi mua bán. Tuy nhiên, việc một tài khoản xuất hiện trong nhóm chung cư không đủ để bảo đảm chất lượng hay nguồn gốc sản phẩm. Đây là điểm người mua cần phân biệt khi lựa chọn hàng hóa, nhất là thực phẩm sử dụng hàng ngày.

Ông Dương Mạnh Hùng, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương Hà Nội), nhận định thương mại điện tử góp phần vào tăng trưởng của thành phố, tạo thuận lợi cho cả người mua và người bán. Tuy nhiên, nhiều đối tượng lợi dụng phương thức này để kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận việc chuyển từ kinh doanh truyền thống sang bán hàng trên mạng, kết hợp quảng cáo xả kho, thanh lý, giảm giá mạnh để thu hút người mua. Một số đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ảo, thường xuyên thay đổi thông tin và xóa dấu vết khi bị phát hiện.

Bên cạnh đó, hình ảnh và sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, KOL, KOC được lợi dụng để quảng bá, livestream bán hàng, tạo hiệu ứng lan truyền và thúc đẩy quyết định mua sắm. Khi nhận thấy dấu hiệu bị kiểm tra, người bán có thể nhanh chóng đóng gian hàng, tài khoản. Hàng hóa lại được tập kết tại những địa điểm không cố định, chuyển qua nhiều trung gian, gây trở ngại cho việc thu thập chứng cứ.

Nhiều nhóm chợ online của cư dân chung cư hoạt động dưới dạng nhóm riêng tư.

Mua hàng, lần theo đường hoàn trả để tìm kho

Một chi tiết được ông Dương Mạnh Hùng chia sẻ cho thấy những khó khăn phía sau công tác chống hàng giả trên mạng. Trong nhiều trường hợp, lực lượng quản lý thị trường phải bỏ tiền túi mua hàng để nắm được số điện thoại, địa chỉ liên quan. Có trường hợp sau khi mua, cán bộ lấy lý do hoàn hàng rồi đi theo người giao hàng để xác định vị trí kho, từ đó phối hợp với các lực lượng khác kiểm tra, xử lý.

Bởi vậy, việc tiếp cận một tài khoản bán hàng mới chỉ là bước đầu. Muốn xác minh vi phạm, lực lượng chức năng còn phải tìm được hàng hóa thực tế, nơi lưu giữ và người có liên quan. Khi tài khoản, địa điểm và cách giao nhận liên tục thay đổi, quá trình này càng mất nhiều công sức.

Theo số liệu được công bố tại hội nghị, từ ngày 16/12/2025 đến 15/9/2026, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội thực hiện 4.257 vụ kiểm tra và xử lý 4.201 vụ. Trong đó, có 1.174 vụ phối hợp với công an, 69 vụ được chuyển cơ quan điều tra. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 60,47 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 5.218 hành vi vi phạm, gồm 1.190 hành vi liên quan hàng nhập lậu, 522 hành vi liên quan hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 1.606 hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các nhóm vi phạm này cần được phân biệt, tránh đồng nhất toàn bộ với hàng giả.

Riêng trong quý III/2026, lực lượng chức năng phát hiện gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple, trị giá theo giá niêm yết khoảng 880 triệu đồng; 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI, trị giá hơn 427 triệu đồng.

Trong lĩnh vực thực phẩm, ông Kiều Đình Cảnh cho biết lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 173 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, với tổng số tiền xử phạt 1,27 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 1,9 tỷ đồng. Những kết quả này phản ánh áp lực kiểm soát hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng, bên cạnh khó khăn phát sinh từ các phương thức bán hàng trực tuyến.

Để đấu tranh với vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường quản lý địa bàn, gắn trách nhiệm của đội trưởng với địa bàn phụ trách. Theo ông Dương Mạnh Hùng, thông tin từ người dân, báo chí và các tổ chức đều được tiếp nhận để thẩm tra, xác minh, xử lý nếu phát hiện vi phạm. Từ thực tế trên, việc lưu giữ thông tin giao dịch có ý nghĩa thiết thực đối với người mua.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, bài đăng, tin nhắn đặt hàng, chứng từ thanh toán và thông tin trên kiện hàng có thể giúp cơ quan chức năng xác minh vụ việc. Trước khi mua, người tiêu dùng cũng nên yêu cầu thông tin rõ ràng về sản phẩm, nguồn gốc và người bán, thay vì chỉ dựa vào lời giới thiệu hoặc mức giá hấp dẫn.