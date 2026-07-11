Bán hơn 3 triệu cổ phiếu, VinaCapital lùi tỷ lệ sở hữu PNJ còn dưới 5%

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, nhóm nhà đầu tư có liên quan đến Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital vừa thực hiện bán ra tổng cộng 3.086.160 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã chứng khoán: PNJ) vào ngày 8/7 vừa qua. Giao dịch này đã làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của Quỹ đối với PNJ.

Điểm đáng chú ý trong đợt giao dịch này là động thái dứt khoát thoái sạch vốn của một số tổ chức thành viên. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Cơ hội Tiên phong VinaCapital đã bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu đang nắm giữ, đưa tỷ lệ sở hữu về mức 0. Quỹ đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp Hàng đầu VinaCapital cũng bán ra gần 1,11 triệu cổ phiếu, hiện khối lượng còn lại trong tài khoản chỉ là 61 đơn vị.

CP PNJ giảm liên tục trong các phiên giao dịch gần đây. Ảnh: L.N

Sau đợt xả hàng, lượng cổ phiếu do 5 tổ chức trực tiếp giao dịch nắm giữ giảm từ mức 6.350.686 cổ phiếu xuống còn 3.264.526 cổ phiếu (tương đương 0,6379%).

Nếu tính gộp tổng cộng tất cả những tổ chức, cá nhân có liên quan trong hệ sinh thái (bao gồm các quỹ lớn như Vietnam Investment Limited, VOF Investment Limited...), nhóm VinaCapital hiện còn nắm giữ 25.585.680 cổ phiếu PNJ. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm hạ xuống mức 4,9999%.

Về mặt kỹ thuật trên thị trường chứng khoán, việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu về ngay sát dưới ngưỡng 5% có ý nghĩa quan trọng. Theo luật định, sự thay đổi này giúp nhóm VinaCapital không còn là cổ đông lớn tại PNJ. Nhờ đó, các quỹ được miễn trừ nghĩa vụ công bố thông tin trước giao dịch. Động thái này mang lại sự linh hoạt tối đa, giúp họ chủ động thời gian mua bán hơn 25,5 triệu cổ phiếu PNJ còn lại mà còn bảo mật được bước đi chiến lược và tránh việc bị thị trường đoán trước động thái.



