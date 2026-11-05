Nguồn: Thống kê TP. Hà Nội

Hàng hóa chiếm gần hai phần ba tổng doanh thu

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của cơ quan Thống kê TP. Hà Nội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 tăng 2,5% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng, con số này đạt 916.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng so với cùng kỳ của riêng tháng 10 cao hơn mức tăng tính từ đầu năm.

Riêng bán lẻ hàng hóa tháng 10 đạt 64.800 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Doanh thu lương thực, thực phẩm tăng nhanh hơn mức chung của nhóm hàng hóa. Các mặt hàng như đồ dùng gia đình, vật liệu xây dựng và phương tiện đi lại cũng ghi nhận doanh thu cao hơn cùng kỳ. So với tháng 9, bán lẻ hàng hóa tiếp tục tăng, dù tốc độ thấp hơn ở nhóm lưu trú, ăn uống và lữ hành.

Xét cả 10 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 18,1% và chiếm gần hai phần ba tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố. Trong các mặt hàng được thống kê, đá quý và kim loại quý ghi nhận mức tăng doanh thu nổi bật. Doanh thu xăng dầu cũng tăng nhanh hơn mức chung của bán lẻ hàng hóa, trong khi mức tăng ở hàng may mặc thấp hơn.

Nguồn cung hàng thiết yếu trong tháng 10 cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Theo cơ quan thống kê, việc lưu thông, phân phối hàng hóa diễn ra thông suốt. Hệ thống bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử tiếp tục phát triển, mở thêm kênh tiếp cận người mua. Các doanh nghiệp cũng đã triển khai chương trình khuyến mại và xúc tiến thương mại để kích cầu tiêu dùng.

Ảnh: VGP

Lưu trú, ăn uống và lữ hành cùng tăng doanh thu

Doanh thu lưu trú và ăn uống tháng 10 đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 4,1% so với tháng 9. Cùng thời gian này, doanh thu lữ hành tăng 4,6%. So với cùng kỳ năm trước, cả hai nhóm đều tăng hơn 20%, nhanh hơn nhóm dịch vụ khác.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, lưu trú và ăn uống mang về 132.400 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong nhóm này, doanh thu lưu trú tăng nhanh hơn ăn uống. Doanh thu lữ hành cũng tăng với tốc độ tương đương nhóm lưu trú, ăn uống, dù quy mô nhỏ hơn nhiều.

Cộng lại, lưu trú, ăn uống và lữ hành chiếm gần một phần năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng. Nhóm dịch vụ khác đóng góp tỷ trọng gần tương đương, với doanh thu tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Theo cơ quan thống kê, sự phát triển của các kênh giao dịch số đang tạo thêm dư địa cho hoạt động thương mại và dịch vụ. Thành phố coi dịch vụ là một trong những động lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời điều hành theo kịch bản của từng ngành và tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, hạ tầng và nguồn lực đầu tư.

Giá năng lượng, nguyên vật liệu và chi phí vận tải trên thế giới tiếp tục biến động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, kinh tế vĩ mô trong nước cơ bản ổn định. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công tiếp tục được triển khai.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm trong những tháng còn lại của năm, các doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng. Cùng với các chương trình xúc tiến thương mại của doanh nghiệp, thành phố tăng cường kiểm tra thị trường, theo dõi cung cầu và triển khai các biện pháp bình ổn giá. Việc bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được đặt ra cùng với yêu cầu duy trì lưu thông hàng hóa giữa các khâu phân phối.