Bán nắp lưng điện thoại nhãn hiệu Apple giả, một phụ nữ ở Hưng Yên bị khởi tố

Ngày 7/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thực hiện Công điện số 38/QĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp vi phạm pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều Kế hoạch, phương án tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, đã kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi của các tác giả, nhà sang tạo nội dung và các doanh nghiệp đăng kí bảo hộ nhãn hiệu.

Trong khoảng 6 tháng, Phùng Thị Nhung có hành vi buôn bán ốp lưng điện thoại mang nhãn hiệu Apple để sửa chữa, thay thế cho khách, đây là thương hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ảnh: CA Hưng Yên

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 07/5/2026 đến nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện, xử lý 181 vụ/226 đối tượng về hành vi “Xâm phạm sở hữu trí tuệ”, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm 800 triệu đồng, tổng số tiền phạt là trên 1,5 tỷ đồng, trong đó xử phạt hành chính 171 vụ/171 đối tượng, khởi tố 10 vụ án/55 bị can.

Điển hình, tháng 8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, xảy ra ngày 09/7/2026 tại hộ kinh doanh Thắng Trần Mobile, địa chỉ: KĐT 379, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên; khởi tố bị can Phùng Thị Nhung, sinh năm 1989, HKTT: Tổ 18, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại Khoản 2, Điều 226 - Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra của Công an tỉnh Hưng Yên xác định, từ tháng 12/2025 đến ngày 30/5/2026, Phùng Thị Nhung có hành vi buôn bán nắp lưng điện thoại mang nhãn hiệu Apple để sửa chữa, thay thế cho khách hàng (thương hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam), tổng giá trị hàng hoá vi phạm là trên 550 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo, đối với người tiêu dùng nên lựa chọn mua hàng, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; chủ động tố giác đến cơ quan chức năng khi phát hiện các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở kinh doanh, công ty, doanh nghiệp: Không sao chép, làm giả, hoặc sản xuất, mua bán các sản phẩm sao chép từ sản phẩm đã được bảo hộ, không đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng trùng lặp để chiếm đoạt quyền hợp pháp của chủ sở hữu.