Bánh phủ vàng giá 7 triệu đồng gây 'sốt' cộng đồng mạng

Theo Sonomamag, chiếc bánh mang tên “Millionaire’s Doughnut (bánh donut triệu phú)". Đây là loại bánh donut nhân chocolate-hazelnut và phủ vàng lá ăn được. Mức giá 275 USD (7 triệu đồng) cho mỗi chiếc bánh "triệu phú" còn bao gồm một ly cognac Louis XIII dung tích 30ml.

Cận cảnh chiếc bánh donut triệu phú dát vàng lá ăn được ở SoCo Dough Co. Ảnh Graton Resort & Casino

Chiếc bánh có vẻ đắt đỏ? Nhưng đây cũng chính là tinh thần của SoCo Dough Co. - cửa hàng bánh mới mang phong cách hào nhoáng kiểu Las Vegas.

Ngoài chiếc donut phủ vàng, thực đơn còn có nhiều loại bánh với hương vị cầu kỳ như:

Vietnamese Coffee Time: phủ espresso và sữa đặc

Rap Berry: phủ raspberry và chocolate trắng

Wake ’N Bacon: phủ maple cùng bacon kẹo

Matcha Made in Heaven: phủ matcha và dừa sợi

Ngoài ra, cửa hàng còn có một loại donut đặc biệt khác lấy cảm hứng từ bánh mì vòng nổi tiếng của Mỹ, phủ gia vị mặn và có nhân phô mai kem bên trong.

Cửa hàng cũng phục vụ các loại đồ uống “Dirty Milk”, kết hợp giữa sữa, kem và các hương vị món tráng miệng.

SoCo Dough Co. mở cửa đến nửa đêm trong tuần và tới 2 giờ sáng vào cuối tuần, hướng đến khách casino, khách ăn khuya và các nhóm đi chơi đêm, theo Sonomamag.