Bánh Trung thu sớm phủ “chợ mạng”, giá bán từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng

Chưa vào chính vụ, bánh đã phủ kín “chợ mạng”

Cuối tháng 7 dương lịch, khi nhiều gia đình còn chưa nghĩ đến chuyện mua bánh Trung thu, trên các hội nhóm bán hàng, bảng giá đã xuất hiện dày đặc. Người bán nhận đặt bánh nướng, bánh dẻo, bánh truyền thống, bánh ít ngọt, bánh nhập khẩu và kèm theo những lời giới thiệu quen thuộc như “date mới”, “hàng loại 1”, “ngọt vừa”, “thơm béo” hay “nhận gom đơn giá tốt”.

Khảo sát một số chợ online cho thấy phân khúc bình dân đang được chào bán với giá khá thấp. Một loại bánh nướng, bánh dẻo có các vị thập cẩm, đậu xanh, khoai môn, trà xanh, sữa dừa, sầu riêng được rao 55.000 đồng/3 chiếc, 100.000 đồng/6 chiếc và 160.000 đồng/10 chiếc. Tính theo gói 10 chiếc, giá mỗi bánh chỉ khoảng 16.000 đồng.

Ở một nhóm khác, bánh Trung thu được rao hàng “nội địa Trung” nhân sen nhuyễn trứng muối được quảng cáo là “hàng ngon, chuẩn loại 1”, giá 79.000 đồng/chiếc. Thông tin về trọng lượng, nhà nhập khẩu và cơ sở chịu trách nhiệm đối với sản phẩm không được thể hiện ngay trong bài đăng.

Bánh của những thương hiệu lâu năm có mức giá cao hơn. Chẳng hạn, bánh Đông Phương đang được người bán trên chợ online chào giá 85.000 đồng đối với bánh nướng nhân thập cẩm truyền thống 150 gram; 115.000 đồng với bánh thập cẩm gà quay hoặc thập cẩm một trứng 190 gram; bánh nướng nhân dứa 150 gram giá 100.000 đồng. Bánh dẻo nhân thập cẩm 160 gram có giá 85.000 đồng, còn loại sen nhuyễn hạt dưa 180 gram được bán 115.000 đồng.

Hộp bánh Trung thu có thương hiệu được chào bán với giá gần 2 triệu đồng.

Khoảng cách giá càng lớn khi bước sang phân khúc quà biếu cao cấp. Bộ sưu tập bánh Trung thu 2026 được giới thiệu bởi Le Méridien Saigon có phiên bản bốn bánh giá 1,29 triệu đồng. Phiên bản cao hơn giá 1,99 triệu đồng, gồm bốn bánh, hai hộp trà và một hộp đèn xếp thiết kế riêng. Bao bì được tạo hình như chiếc vali, đi cùng câu chuyện về lễ hội và văn hóa sông nước Việt Nam.

Như vậy, cùng mang tên bánh Trung thu nhưng mức giá trên thị trường hiện trải dài từ chưa đến 20.000 đồng một chiếc đến gần 500.000 đồng cho mỗi bánh nếu chia bình quân theo giá hộp cao cấp.

Chênh lệch giá cũng đang trở thành chủ đề tranh luận. Câu chuyện một loại bánh có giá tại xưởng khoảng 155.000 đồng nhưng đến tay người mua được niêm yết 290.000 đồng khiến không ít người cho rằng bánh Trung thu bị đẩy giá quá cao.

Chị Oanh Phương (Hà Nội) cho hay: “Tôi thấy giá bán nhiều loại bánh truyền thống được đẩy lên cao tại các chợ online. Đặc biệt năm nay các loại bánh handmake cũng được bán với giá khá cao”.

Theo lý giải của một người bán hàng, ngoài giá bánh, một đơn hàng có thể phải gánh chi phí hộp, túi, tem nhãn, vận chuyển, quảng cáo, nhân công, hoa hồng cộng tác viên và khuyến mại. Đặc thù thời vụ cũng khiến người kinh doanh đối mặt với rủi ro tồn hàng lớn khi sản phẩm khó tiếp tục bán sau Rằm tháng Tám, trong khi hạn sử dụng thường không dài.

Bánh được rao bán là “hàng nội địa Trung” cũng nhan nhản trên các chợ online.

Người tiêu dùng cần biết gì?

Giá bánh Trung thu trước hết phụ thuộc vào trọng lượng, nguyên liệu và loại nhân. Một chiếc bánh dùng trứng muối, hạt sen, hạt dinh dưỡng hoặc nguyên liệu nhập khẩu khó có thể được so ngang với bánh mini nhân đậu xanh sản xuất số lượng lớn.

Quy mô sản xuất cũng tạo ra khác biệt, bởi cơ sở làm hàng trăm nghìn chiếc có thể tiết giảm chi phí nguyên liệu và vận hành, trong khi bánh thủ công làm theo đơn thường tốn nhiều nhân công hơn. Nhưng lời giới thiệu “nhà làm” không đương nhiên đồng nghĩa với nguyên liệu tốt hơn hay quy trình an toàn hơn.

Giá bán một chiếc bánh còn đi qua nhiều tầng phân phối. Một sản phẩm từ nhà máy có thể được chuyển cho nhà phân phối, đại lý, cộng tác viên rồi mới đến người mua. Chính sách chiết khấu 20-30%, thậm chí cao hơn đối với đơn hàng lớn, cho thấy giá niêm yết và giá thực nhận của người bán có thể cách nhau khá xa.

Thị trường hiện còn có dịch vụ gia công bánh, thiết kế hộp và in nhãn theo yêu cầu. Một doanh nghiệp hoặc cá nhân không trực tiếp có nhà xưởng vẫn có thể đặt bánh từ cơ sở khác rồi bán dưới tên thương hiệu riêng. Hoạt động này không mặc nhiên có vấn đề nếu sản phẩm được sản xuất tại cơ sở đủ điều kiện, thông tin trên nhãn trung thực và xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm. Điều đáng ngại là người mua đôi khi chỉ nhìn thấy tên nhãn hàng phía ngoài mà không biết bánh thực sự được làm ở đâu.

Với hộp quà khách sạn, giá trị lại nằm nhiều ở trải nghiệm và mục đích biếu tặng. Chiếc hộp được đầu tư như một vật phẩm trang trí, kèm trà, đèn hoặc phụ kiện có thể khiến chi phí cao hơn đáng kể. Người mua lúc này không chỉ lựa chọn hương vị mà còn trả tiền cho thiết kế, dịch vụ và hình ảnh thương hiệu. Bởi vậy, giá cao chưa chắc là “ngáo giá” nếu người bán công khai giá trị đi kèm và khách hàng tự nguyện lựa chọn. Nhưng bao bì cầu kỳ cũng không thể thay thế chất lượng, xuất xứ và trách nhiệm đối với thực phẩm bên trong.

Ở chiều ngược lại, những gói bánh có giá chỉ 16.000-18.000 đồng một chiếc cần được xem xét kỹ hơn, nhất là khi bài đăng chỉ có hình ảnh, hương vị và giá bán nhưng thiếu tên cơ sở sản xuất, trọng lượng, thành phần, ngày sản xuất hoặc hạn sử dụng. Giá thấp có thể đến từ trọng lượng nhỏ, sản xuất quy mô lớn hoặc giảm bớt chi phí bao bì, song người mua không nên tự suy đoán khi các thông tin cơ bản chưa được cung cấp.

Đối với bánh nhập khẩu bán trên mạng, những cụm từ như “nội địa”, “loại 1” hay “hàng cao cấp” chỉ là lời quảng cáo. Người mua cần kiểm tra nhãn tiếng Việt, xuất xứ, tên và địa chỉ đơn vị nhập khẩu hoặc tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa. Quy định hiện hành yêu cầu những nội dung bắt buộc trên hàng hóa lưu thông tại Việt Nam phải được thể hiện bằng tiếng Việt, hàng nhập khẩu chưa đủ nội dung phải được bổ sung nhãn phụ trước khi đưa ra thị trường.

Bánh Trung thu sử dụng nhiều nguyên liệu có nguy cơ bị hư hỏng như trứng, thịt, lạp xưởng, các loại hạt và chất béo. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn phải thể hiện tên nhà sản xuất, địa chỉ, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, ngày sản xuất và hạn dùng. Cùng với đó, bao bì phải nguyên vẹn, không bị rách, biến dạng hoặc có dấu hiệu bất thường.