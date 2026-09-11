Báo Ấn Độ bật mí những địa điểm tham quan tuyệt vời nhất ở Việt Nam
Phương Đăng (theo Esquireindia)
11/09/2026 11:02 AM (GMT+7)
Việt Nam đang ngày càng trở thành một điểm đến được du khách Ấn Độ quan tâm tại Đông Nam Á. Với thủ tục visa tương đối đơn giản, nhiều đường bay thẳng, chi phí phù hợp và hệ thống giao thông thuận tiện, Việt Nam có thể là lựa chọn đáng cân nhắc cho một chuyến du lịch tự túc, tờ Esquireindia của Ấn Độ viết.
Visa Việt Nam cho người Ấn Độ năm 2026
Theo Esquireindia, công dân Ấn Độ nhìn chung cần visa để nhập cảnh Việt Nam. Theo cổng thông tin xuất nhập cảnh chính thức của Việt Nam, lệ phí e-visa là 25 USD (khoảng 2.100 rupee Ấn Độ) đối với visa nhập cảnh một lần và 50 USD (khoảng 4.200 rupee) đối với visa nhập cảnh nhiều lần.
E-visa có thời hạn tối đa 90 ngày và có thể được đăng ký thông qua cổng thông tin xuất nhập cảnh chính thức của Việt Nam tại evisa.gov.vn.
Cơ quan xuất nhập cảnh Việt Nam cho biết thời gian xử lý hồ sơ là khoảng 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, du khách nên nộp hồ sơ sớm trước chuyến đi để tránh phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến lịch trình.
Vé máy bay từ Ấn Độ đến Việt Nam
Tờ Esquireindia cũng hướng dẫn du khách mua vé máy bay đến Việt Nam. Hiện có 4 hãng hàng không khai thác các chuyến bay thẳng giữa Ấn Độ và Việt Nam gồm Vietnam Airlines và Air India từ New Delhi; IndiGo từ New Delhi và Kolkata; VietJet từ Mumbai. Các chuyến bay hạ cánh tại Hà Nội hoặc TP.HCM.
Thời gian bay đến Việt Nam khoảng 4-5 giờ. Vé khứ hồi có giá khoảng 18.000-40.000 rupee, tùy mùa du lịch.
Giá vé có thể thay đổi vài nghìn rupee chỉ trong một tuần, vì vậy du khách nên kiểm tra giá thực tế trên các nền tảng đặt vé trước khi thanh toán. Theo bài viết, đặt vé trước khoảng 6-8 tuần thường là khoảng thời gian phù hợp hơn để có mức giá tốt.
Những điểm đến tuyệt vời nhất du khách không nên bỏ qua
Với chuyến đi đầu tiên, hành trình từ Bắc vào Nam được đánh giá là lựa chọn phù hợp.
Hà Nội có thể là điểm khởi đầu, đặc biệt là khu phố cổ với những con phố lâu đời, hàng quán và không khí đặc trưng của thủ đô.
Từ Hà Nội, du khách có thể đến Vịnh Hạ Long. Bài viết khuyến nghị nên dành ít nhất một đêm tại đây bởi cảnh quan các đảo đá vôi có sự khác biệt rõ rệt vào thời điểm bình minh.
Ninh Bình, thường được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn”, mang đến trải nghiệm khác với những cánh đồng lúa và cảnh quan núi đá vôi nằm không xa Hà Nội.
Tiếp đó, Hội An là điểm đến nổi bật khi phố cổ lên đèn vào lúc hoàng hôn. Những chiếc đèn lồng tạo nên không gian đặc trưng của thành phố.
Nếu muốn kết thúc hành trình bằng những ngày nghỉ bên biển, Phú Quốc là lựa chọn được bài viết đề xuất.
Người Ấn Độ cần bao nhiêu ngày để khám phá Việt Nam?
Khoảng 7-10 ngày được xem là thời gian phù hợp cho chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam.
Với quỹ thời gian này, du khách có thể kết hợp Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Ninh Bình và Hội An, sau đó lựa chọn TP.HCM hoặc Phú Quốc làm điểm đến cuối hành trình.
Di chuyển tại Việt Nam: Máy bay, tàu hỏa, xe giường nằm và Grab
Việt Nam có địa hình trải dài theo trục Bắc - Nam, vì vậy việc di chuyển giữa các khu vực thường cần kết hợp nhiều phương tiện.
Du khách có thể lựa chọn các chuyến bay nội địa, tàu hỏa giường nằm qua đêm hoặc xe khách giường nằm nếu muốn tiết kiệm chi phí.
Trong các thành phố, ứng dụng Grab được đánh giá là cách thuận tiện để đặt ô tô hoặc xe máy mà không phải mặc cả giá.
Thuê xe máy cũng khá phổ biến khi di chuyển bên ngoài các đô thị lớn. Tuy nhiên, bài viết lưu ý giao thông trong các thành phố lớn không phải là nơi phù hợp để người chưa có kinh nghiệm bắt đầu tập lái xe máy.
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