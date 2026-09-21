Báo Ấn Độ khuyên du khách tới thăm Việt Nam ngay trong tháng 10 này

Ảnh minh họa: Timesofindia

Theo The Times of India, tháng 10 được xem là thời điểm thuận lợi để du khách Ấn Độ lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài. Thời tiết tại nhiều nơi bắt đầu dễ chịu hơn, trong khi các hoạt động lễ hội diễn ra sôi động.

Theo The Times of India, Việt Nam đáp ứng khá nhiều tiêu chí: cảnh quan đa dạng, từ đô thị đến biển giàu bản sắc và di sản văn hóa; ẩm thực đường phố phong phú; đồng thời có nhiều lựa chọn lưu trú và di chuyển phù hợp với những người muốn tiết kiệm.

Từ Hà Nội, Hạ Long đến TP.HCM: Việt Nam có loạt điểm đến vừa đẹp vừa rẻ

Theo The Times of India, du khách Ấn Độ muốn đến Việt Nam cần hoàn tất thủ tục xin thị thực điện tử (e-visa) trước chuyến bay.

Bài báo cho biết chi phí e-visa được đề cập ở mức khoảng 2.398 rupee, cho phép du khách lưu trú tối đa 90 ngày.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, chi phí sinh hoạt tại Việt Nam được đánh giá tương đối dễ chịu đối với du khách muốn kiểm soát ngân sách.

The Times of India gợi ý du khách dành thời gian khám phá khu phố cổ Hà Nội, nơi có những con phố lâu đời, hàng quán và đời sống đường phố đặc trưng.

Từ Hà Nội, du khách có thể tiếp tục tới vịnh Hạ Long, một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của Việt Nam, để trải nghiệm cảnh quan biển với những đảo đá và vùng nước yên bình.

Một lựa chọn khác là TP.HCM, nơi du khách có thể tham quan hệ thống địa đạo Củ Chi, công trình gắn với lịch sử chiến tranh của Việt Nam.

Mẹo tiết kiệm khi du lịch Việt Nam

Một trong những gợi ý đáng chú ý của The Times of India là sử dụng xe khách giường nằm qua đêm khi di chuyển giữa các thành phố.

Theo cách này, du khách vừa có thể tiết kiệm chi phí di chuyển, vừa giảm một đêm lưu trú tại khách sạn. Sau một đêm trên xe, hành trình có thể tiếp tục ngay tại điểm đến mới.

Đây cũng là một lựa chọn phù hợp với những du khách muốn kết hợp nhiều địa điểm trong một chuyến đi nhưng vẫn kiểm soát ngân sách.

Việt Nam cùng 4 điểm đến khác được nhắc tên

Ngoài Việt Nam, danh sách của The Times of India còn có Bhutan, Thái Lan, Sri Lanka và Bali.

Bhutan được giới thiệu là điểm đến có chi phí tương đối phù hợp với du khách Ấn Độ. Du khách có thể khám phá thung lũng Paro, leo núi tới tu viện Tiger's Nest hoặc tham quan các khu chợ ở Thimphu.

Thái Lan tiếp tục được nhắc tới với các điểm đến quen thuộc như Phuket, Bangkok và Pattaya.

Sri Lanka gây chú ý với những địa danh như pháo đài đá Sigiriya, Mirissa và tuyến tàu ngắm cảnh tới Ella.

Trong khi đó, Bali hấp dẫn bởi Ubud, Kuta và đền Tanah Lot, cùng các lựa chọn lưu trú và ăn uống địa phương giúp du khách kiểm soát chi phí.

Dù mỗi điểm đến có những lợi thế riêng, bài viết cho thấy xu hướng chung của danh sách là tìm kiếm những chuyến du lịch quốc tế đẹp, thuận tiện và không quá tốn kém trong tháng 10.

Với Việt Nam, sức hút nằm ở sự kết hợp giữa Hà Nội cổ kính, vịnh Hạ Long, TP.HCM sôi động, di tích lịch sử và nền ẩm thực đường phố phong phú. Đây là những trải nghiệm được The Times of India đưa ra khi giới thiệu Việt Nam tới độc giả Ấn Độ.