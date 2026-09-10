Báo Anh chọn 11 địa điểm đẹp nhất Việt Nam

Thánh địa Mỹ Sơn. Ảnh: GI.

Theo The Times, trước hết, vùng nông thôn Việt Nam đẹp đến nao lòng. Những con đường núi ở Cao Bằng và Hà Giang phía bắc uốn lượn quanh các đỉnh núi trước khi chìm vào màn sương mù.

Đường bờ biển phía nam Quy Nhơn ở miền Trung Việt Nam trải dài như một dải lụa, uốn quanh các bán đảo và vịnh hình móng ngựa. Và biển xanh ngắt cùng những bãi cát trắng mịn của quần đảo Côn Đảo ngoài khơi bờ biển phía nam dường như đã vượt xa khái niệm về một hòn đảo thiên đường.

Các thành phố của Việt Nam có thể khiến bạn choáng ngợp, vì vậy hãy tìm kiếm những chi tiết nhỏ. Ẩn mình trong khu phố cổ thời trung cổ của Hà Nội là những mặt tiền đổ nát của những ngôi nhà cổ.

Nấp sau những cung điện hoàng gia một thời của Huế là những hồ nước hoang sơ được bao quanh bởi hoa. Bên ngoài thị trấn Hội An đẹp như tranh vẽ là Khu di tích Mỹ Sơn, với những tàn tích đền chùa nghìn năm tuổi mang một vẻ uy nghiêm đầy ám ảnh.

Với quá nhiều điều để khám phá, không có gì ngạc nhiên khi du lịch đến đất nước này đang bùng nổ. Tác giả bài viết lần đầu tiên đến thăm Việt Nam cách đây gần 20 năm và đã coi Hà Nội là nhà hơn một thập kỷ. Qua nhiều năm, tác giả cho rằng cách tốt nhất để cảm nhận vẻ đẹp của đất nước đang thay đổi nhanh chóng này là ủng hộ những người dân và doanh nghiệp đang nỗ lực bảo tồn, cho dù đó là một quán cà phê gia đình trong một ngôi nhà cổ hay một khách sạn sang trọng cam kết bảo vệ môi trường.

Tác giả chọn 11 địa điểm đẹp nhất Việt Nam.

1, Thành cổ Huế

Huế, kinh đô cũ của đế chế, mang một vẻ đẹp đô thị hiếm thấy ở Việt Nam , từ những đại lộ rộng rãi rợp bóng cây và dòng sông uốn lượn bên bờ công viên đến những hồ sen nở rộ mỗi mùa hè. Khu phố cổ có tường bao quanh, lý tưởng nhất là khám phá bằng xe đạp.

2, Khu phố cổ Hà Nội

Khu Phố Cổ Hà Nội là một sự hỗn độn tráng lệ. Một mê cung gồm những con phố hẹp chằng chịt được các phường hội thời trung cổ xây dựng từ nhiều thế kỷ trước, nơi đây vẫn là chốn mà cuộc sống thường nhật tràn ra vỉa hè: bún được bán trong những quán ăn đường phố tạm bợ và các tiểu thương buôn bán với cửa mở rộng ra đường. Quan sát kỹ những con phố như Thuốc Bắc, bạn sẽ tìm thấy những chi tiết kiến trúc ẩn giấu, bao gồm những ngôi chùa nhỏ gọn với sân trong yên tĩnh và những biệt thự kiểu Pháp được trang trí theo phong cách Art Deco.

3, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị

Những ngọn núi xanh mướt của Vườn quốc gia Phong Nha-Ke Bàng trông như thể được lấy từ phim Avatar, nhưng chính những hang động hùng vĩ như nhà thờ mới là điều thu hút hầu hết du khách. Những chuyến đi thuyền vào hang Phong Nha và những cuộc dạo bộ qua hang Thiên Đường sẽ hé lộ một cách hấp dẫn về quy mô đáng kinh ngạc của chúng, nhưng cuộc phiêu lưu thực sự nằm sâu hơn bên trong công viên, nơi những người thám hiểm hang động lội qua những dòng sông ngầm và len lỏi giữa những nhũ đá cao như tháp đồng hồ Big Ben. Hang Sơn Đoong, với những buồng hang rộng lớn đến mức có thể nuốt chửng cả một khu phố, là phần thưởng tuyệt vời nhất, trong khi Hang Ít và Hang Va cũng mang đến những lựa chọn tương tự nhưng giá cả phải chăng hơn.

4, Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Chỉ cách Đà Nẵng – thành phố sầm uất nhất miền Trung Việt Nam – vài phút, bán đảo Sơn Trà mang đến cảm giác như nơi ẩn náu trước khi quá trình đô thị hóa diễn ra chóng mặt.

Được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới và bao quanh bởi những vịnh nhỏ hẻo lánh, mũi đất được bảo vệ này nhô lên từ biển, với những con đường quanh co dẫn lên những điểm ngắm cảnh trên cao, những bãi biển ẩn mình và tượng Phật Bà cao vút.

Sơn Trà cũng là một trong những nơi trú ẩn cuối cùng của loài voọc đỏ chân đang có nguy cơ tuyệt chủng, với màu sắc rực rỡ, khuôn mặt biểu cảm và tứ chi thanh thoát đến khó tin, đã trở thành biểu tượng của công tác bảo tồn Việt Nam.

5, Sa Pa, Lào Cai

Những ngọn núi chồng chất lên nhau, sườn núi được tạo hình thành những thửa ruộng bậc thang dốc đứng đến khó tin. Được thành lập như một trạm nghỉ mát trên núi của Pháp vào năm 1903 và từng là điểm đến hấp dẫn đối với những người leo núi gan dạ, Sa Pa trong những năm gần đây đã trở thành một mớ hỗn độn của ánh đèn neon và những nhà hàng ồn ào.

May mắn thay, vẻ đẹp hùng vĩ của vùng nông thôn xung quanh vẫn còn đó. Hãy bắt đầu một chuyến đi bộ đường dài nhiều ngày, ở lại với các gia đình thuộc các cộng đồng dân tộc đa dạng trong vùng, và mỗi sáng thức dậy bạn sẽ được ngắm nhìn những thung lũng ngập tràn mây và những con trâu nước đang gặm cỏ bên dưới cửa sổ.

6, Thánh địa Mỹ Sơn, Đà Nẵng

Có thể có những di tích khảo cổ vĩ đại hơn ở Đông Nam Á, nhưng ít nơi nào có thể sánh được với bầu không khí của Mỹ Sơn. Nằm trong một thung lũng phủ đầy rừng rậm phía tây Hội An, kinh đô tôn giáo một thời của vương quốc Champa này là một quần thể kiến trúc đầy ám ảnh với những tháp đền bằng gạch đỏ, mang dấu ấn của chiến tranh nhưng lại được làm dịu đi bởi tán lá xanh tươi.

Hãy đến khi cổng mở lúc 6:30 sáng, trước khi xe buýt du lịch và cái nóng giữa trưa ập đến, bạn sẽ thấy sương mù còn vương vấn trong thung lũng, tiếng chim hót vang vọng khắp khu rừng và hương thơm của nhang mới đốt thoang thoảng từ các đền thờ.

7, Bờ biển Nam Trung Bộ

Dọc theo bờ biển giữa Quy Nhơn và Phan Rang, những bán đảo đá nhô ra Biển Đông, bao quanh những vịnh hình lưỡi liềm nơi cát mịn như bột hòa quyện với nước trong vắt. Chỉ riêng những con đường ven biển thôi cũng đủ lý do để đến đây, uốn lượn qua những mũi đất phủ đầy cây xanh với tầm nhìn bao quát ra những bãi biển hẻo lánh, những làng chài và biển cả bao la.

Tuy nhiên, vẻ đẹp của dải bờ biển này được tận hưởng trọn vẹn nhất khi bạn thong thả khám phá. Ngay bên ngoài sự nhộn nhịp của các thị trấn, là một số khu nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất của Việt Nam, được khéo léo hòa quyện vào cảnh quan.

Du lịch bằng tàu hỏa là một trong những cách tốt nhất để trải nghiệm bờ biển Nam Trung Bộ của Việt Nam, khám phá những bãi biển hẻo lánh, làng chài và những dãy núi xanh tươi mà đường bộ không thể đến được.

8, Hoàng Su Phì, Tuyên Quang

Cung đường vòng quanh Hà Giang nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam uốn lượn, ngoằn ngoèo, ngoằn ngoèo hơn 200 dặm xuyên qua những phong cảnh kỳ ảo với những cái tên như Ngực Tiên và Cổng Trời.

Cung đường vòng quanh Hà Giang là hành trình đặc trưng của vùng, mỗi khúc cua lại hé lộ một khung cảnh ngoạn mục đến khó tin.

Để có một lựa chọn yên tĩnh hơn, hãy đi về phía tây đến Hoàng Su Phì, nơi có những ruộng bậc thang độc đáo nhất thế giới trải dài trên sườn núi và những con đường vẫn còn yên bình, không có đoàn xe máy – ít nhất là cho đến hiện tại.

9, Vườn Quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai

Rừng của Việt Nam đã trải qua thời kỳ khó khăn với nạn khai thác gỗ trái phép và sự phát triển cơ sở hạ tầng sau chiến tranh, nhưng Vườn quốc gia Cát Tiên cho thấy triển vọng phục hồi.

Là một trong những khu rừng mưa nhiệt đới vùng đất thấp còn sót lại lớn nhất ở miền Nam Việt Nam, nơi đây là một thế giới của những cây gỗ cứng cao vút, dây leo chằng chịt, bụi tre rậm rạp và những rễ cây khổng lồ.

Động vật hoang dã có thể khó bắt gặp, nhưng sự kiên nhẫn thường được đền đáp khi bạn thấy vượn hát lúc bình minh, cá sấu Xiêm phơi nắng lúc hoàng hôn, bò rừng gặm cỏ trong những khoảng trống sau khi trời tối và bướm bay ra từ bụi rậm.

10, Côn Đảo

Việt Nam không thiếu những bãi biển đẹp, nhưng ít nơi nào mang lại cảm giác đặc biệt như những bãi biển ở Côn Đảo ngoài khơi bờ biển phía đông nam. Trên quần đảo hẻo lánh này, những dải cát trắng mịn hình lưỡi liềm hòa quyện vào làn nước màu ngọc lam, không phải là những khu nghỉ dưỡng cao tầng mà là những khu rừng nhiệt đới trải dài xuống tận bờ.

Vùng biển được bảo vệ này thuộc hàng trong sạch nhất Việt Nam, lý tưởng cho việc bơi lội, lặn ngắm san hô và lặn biển, trong khi từ tháng 5 đến tháng 10, rùa biển xanh lên bờ làm tổ.

11, Thác Bản Giốc, Cao Bằng

Tại Cao Bằng, nơi nhà lãnh đạo Hồ Chí Minh khởi xướng cuộc cách mạng vang dội khắp thế giới, bầu trời xanh ngắt trải dài trên những cánh đồng lúa xanh mướt và những dòng sông màu ngọc lam.

Những điểm nổi bật bao gồm thác Bản Giốc hùng vĩ, nơi dòng nước đổ ào ào qua những bậc đá vôi rộng lớn xuống dòng sông xanh ngọc bích đánh dấu biên giới với Trung Quốc; và núi Mắt Thiên Thần, một ngọn núi đá vôi hình nón bị xuyên thủng bởi một vòm đá tự nhiên khổng lồ bao trùm cả bầu trời.

Nơi đây cũng có những kho báu văn hóa, từ làng đá Khuổi Ky cổ kính hàng trăm năm tuổi đến hang Pác Bó, một địa điểm thấm đẫm truyền thuyết cách mạng, nơi các địa danh như suối Lenin và núi Karl Marx tưởng niệm một chương quan trọng trong lịch sử thế giới.