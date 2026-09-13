Báo động nóng: Thế giới có nguy cơ mất 4% nguồn cung dầu trong vài ngày tới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại đối với cơ sở đường ống dẫn khí Đông-Tây ở vùng Hejaz, Ả Rập Xê Út, vào ngày 11 tháng 9 năm 2026. Ảnh: 2026 Planet Labs PBC.

Sự sụt giảm hơn nữa trong nguồn cung của Ả Rập Xê Út sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, vốn đã đẩy giá nhiên liệu toàn cầu lên mức cao kỷ lục, gây ra lạm phát trên toàn thế giới và khiến lợi suất trái phiếu Mỹ đạt mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Kể từ khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái buộc Ả Rập Xê Út phải đóng cửa đường ống dẫn dầu khổng lồ nối liền Đông và Tây vào thứ Sáu, Riyadh vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại hoặc thời gian đường ống sẽ ngừng hoạt động.

Các nguồn tin trao đổi với Reuters đưa ra những ước tính khác nhau, một nguồn cho rằng việc sửa chữa thiệt hại có thể mất từ 5 đến 6 tuần, trong khi nguồn khác lại nói rằng việc sửa chữa có thể được thực hiện sớm hơn và hoạt động bơm nước có thể được nối lại một phần trong khi quá trình sửa chữa đang diễn ra.

Văn phòng truyền thông chính phủ và Bộ Năng lượng của Ả Rập Xê Út chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về các yêu cầu bình luận. Trong 6 tháng qua, đường ống dẫn khí chạy xuyên sa mạc trên bán đảo Ả Rập đã giúp Ả Rập Xê Út tránh được những ảnh hưởng nặng nề của việc đóng cửa eo biển Hormuz trong thời chiến, điều đã làm tê liệt xuất khẩu từ các nước láng giềng.

Quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới đã sử dụng đường ống dẫn dầu này để chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày - chiếm khoảng 4% nguồn cung toàn cầu - đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ.

Nhưng với việc đường ống ngừng hoạt động, Yanbu hiện chỉ còn lượng dầu dự trữ đủ để duy trì xuất khẩu trong vòng 5 đến 7 ngày, theo ba nguồn tin trong ngành quen thuộc với hoạt động xuất khẩu của Ả Rập Xê Út.

Trước chiến tranh, Trung Đông cung cấp khoảng 22 triệu thùng dầu mỗi ngày. Theo các nguồn tin trong ngành, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã giảm xuống chỉ còn 6 đến 9 triệu thùng mỗi ngày.

Tuần trước, Ả Rập Xê Út thông báo với OPEC rằng sản lượng dầu của nước này đã giảm xuống chỉ còn 6,2 triệu thùng/ngày trong tháng 8, so với 10,9 triệu thùng/ngày vào tháng 2 trước khi chiến tranh bắt đầu.