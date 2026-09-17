Báo Indonesia khen Việt Nam là điểm đến lý tưởng vì ẩm thực đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên đa dạng





Hội An, Việt Nam. Ảnh minh họa iStock

Theo báo Indonesia VOI, Việt Nam là một trong những điểm đến thú vị tại châu Á dành cho du khách Indonesia muốn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt. Quốc gia Đông Nam Á này sở hữu nhiều loại hình du lịch, từ khám phá thành phố, thưởng thức ẩm thực đến tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm thiên nhiên.

Với những du khách lần đầu tới Việt Nam, Hà Nội và TP.HCM có thể trở thành những điểm khởi đầu để khám phá đất nước.

Hà Nội, TP.HCM mang hai sắc thái khác biệt

Theo VOI, Hà Nội mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa. Không gian đô thị gắn với những công trình, di tích và nét sinh hoạt lâu đời tạo nên trải nghiệm đặc trưng đối với du khách.

Trong khi đó, TP.HCM được mô tả là thành phố năng động với nhịp sống đô thị sôi động, đường phố đông đúc và nền ẩm thực đa dạng.

Ẩm thực là một trong những yếu tố giúp Việt Nam thu hút du khách Indonesia. Từ những món ăn đường phố đến các đặc sản địa phương, du khách có thể trải nghiệm nhiều hương vị khác nhau trong cùng một hành trình.

Báo Indonesia cho rằng sự đa dạng này giúp chuyến đi tới Việt Nam phù hợp với nhiều phong cách du lịch khác nhau, từ khám phá thành phố, tìm hiểu văn hóa cho tới trải nghiệm ẩm thực.

Không chỉ có các đô thị lớn, Việt Nam còn sở hữu hệ thống điểm đến tự nhiên đa dạng, tạo điều kiện để du khách kết hợp nhiều trải nghiệm trong một chuyến đi.

Điểm đến có thể khám phá trong một hành trình

Theo VOI, một trong những điểm hấp dẫn của Việt Nam là du khách có thể kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm mà không cần giới hạn chuyến đi vào một địa điểm duy nhất.

Từ các thành phố lớn, du khách có thể tiếp tục hành trình tới những khu vực có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, các điểm đến văn hóa và những địa phương sở hữu nét ẩm thực riêng.

Một bài viết khác của VOI ngày 16/9 cũng nhận định Việt Nam là lựa chọn đáng chú ý đối với du khách Indonesia muốn khám phá Đông Nam Á. Bài viết nhấn mạnh các món ăn đặc trưng, khu vực đô thị giàu lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đa dạng của Việt Nam.

Theo VOI, mạng bay giữa Indonesia và Việt Nam ngày càng được mở rộng, trong đó có các đường bay trực tiếp từ Jakarta và Bali tới Hà Nội, TP.HCM.

Những yếu tố này giúp Việt Nam trở thành điểm đến có thể đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một chuyến đi: thưởng thức ẩm thực, khám phá đời sống đô thị, tìm hiểu lịch sử - văn hóa và trải nghiệm thiên nhiên.

Với du khách Indonesia, Việt Nam vì thế không chỉ là một điểm đến cho kỳ nghỉ ngắn mà còn có thể là điểm khởi đầu để tiếp tục khám phá các quốc gia khác trong khu vực châu Á.