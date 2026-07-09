Báo nước ngoài bật mí vẻ đẹp theo mùa của Việt Nam khiến du khách đắm say
Phương Đăng (theo Businesstoday)
09/07/2026 10:30 AM (GMT+7)
Việt Nam đang ngày càng được định vị là một điểm đến du lịch quanh năm thay vì chỉ tập trung vào một mùa cao điểm duy nhất, tạp chí Businesstoday nhấn mạnh.
Nắm bắt xu thế này, tập đoàn khách sạn du lịch Banyan Group - có trụ sở chính tại Singapore và đang hoạt động tại các vùng miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam - đã ra mắt chiến dịch "Vietnam For Every Season" (tạm dịch: Việt Nam trong mọi mùa), một chương trình giới thiệu điểm đến nhằm làm nổi bật sự thay đổi của các vùng miền khác nhau trên cả nước trong suốt cả năm, Businesstoday viết.
Sáng kiến này tập trung vào 4 địa điểm, mỗi nơi gắn liền với một mùa riêng biệt và trải nghiệm du lịch đặc trưng. Cùng với nhau, chúng làm nổi bật những cảnh quan đa dạng, các truyền thống địa phương và những điểm tham quan văn hóa của Việt Nam.
Từ tháng 7 đến tháng 9, tâm điểm là Lăng Cô, nơi hoa sen nở rộ làm thay đổi những đầm phá của vùng. Mùa này mang đến cho du khách cơ hội khám phá quốc hoa của Việt Nam bên cạnh những bãi biển và phong cảnh thiên nhiên của vùng duyên hải miền Trung.
Sự chú ý sau đó chuyển hướng lên phía Bắc từ tháng 10 đến tháng 12, khi những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải chuyển sang sắc vàng cho vụ thu hoạch hàng năm. Mùa này cũng trùng với thời điểm hoa Tớ Dày (hoa đào rừng) nở rộ, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm các truyền thống của cộng đồng người H'Mông.
Từ tháng 1 đến tháng 3, trọng tâm chuyển đến Hồ Tràm. Cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng hai giờ di chuyển, điểm đến ven biển này có thời tiết ấm áp trong những tháng mùa đông, khiến nơi đây trở thành lựa chọn phổ biến cho những kỳ nghỉ dưỡng biển.
Điểm dừng chân cuối cùng là đảo Quan Lạn từ tháng 4 đến tháng 6. Nổi tiếng với những bãi biển và làn nước trong xanh, hòn đảo này làm nổi bật một khía cạnh tĩnh lặng hơn của Việt Nam trước khi mùa du lịch hè bắt đầu.
Khi du khách ngày càng có xu hướng lên kế hoạch cho các chuyến đi dựa trên những trải nghiệm theo mùa thay vì các hành trình cố định, những cảnh quan luôn thay đổi của Việt Nam mang đến những lý do khác biệt để du khách quay trở lại trong suốt cả năm, theo Businesstoday.
Banyan Group là tập đoàn khách sạn hiện đang vận hành sáu cơ sở trên khắp các vùng miền Bắc, Trung và Nam của Việt Nam dưới các thương hiệu Banyan Tree, Angsana, Dhawa và Garrya.
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