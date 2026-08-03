Báo nước ngoài ca ngợi Việt Nam đãi du khách những món ăn đường phố ngon tuyệt vời giá cực hời

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Từ những con phố cổ nhộn nhịp ở Hà Nội đến ruộng bậc thang Sa Pa, từ vịnh Hạ Long với hàng nghìn đảo đá đến phố cổ Hội An lung linh đèn lồng, du khách có thể khám phá Việt Nam với nhiều trải nghiệm đặc sắc mà không phải tốn kém nhiều tiền.

Việt Nam: Đất nước của những di sản thế giới

Theo Tạp chí Lonely Planet, hành trình tiết kiệm tại Việt Nam có thể bắt đầu từ Hà Nội. Thủ đô hấp dẫn du khách với khu phố cổ mang đậm dấu ấn lịch sử, những con phố nhỏ đông đúc, các công trình cổ và nhịp sống đặc trưng. Từ đây, du khách có thể di chuyển lên Sa Pa để trekking giữa những thửa ruộng bậc thang và nghỉ tại các homestay ở làng của người Dao Đỏ hoặc người Mông.

Một trong những điểm đến nổi tiếng nhất là vịnh Hạ Long, Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận. Du khách có thể đi thuyền giữa những đảo đá vôi kỳ vĩ, ngắm cảnh biển và khám phá các hang động với mức chi phí phù hợp nếu lựa chọn tour hoặc hành trình hợp lý.

Đi sâu vào miền Trung, cố đô Huế mang đến cơ hội khám phá quần thể di tích gắn với triều Nguyễn. Trong khi đó, Hội An thu hút du khách bằng những con phố ven sông, những ngôi nhà cổ và không gian rực rỡ ánh đèn lồng khi đêm xuống.

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cũng là điểm đến đáng chú ý với hệ thống hang động rộng lớn, trong đó có những hang động thuộc nhóm lớn nhất thế giới. Sự kết hợp giữa thiên nhiên, lịch sử và văn hóa giúp Việt Nam mang đến nhiều lựa chọn cho những người muốn đi du lịch dài ngày nhưng vẫn kiểm soát được ngân sách.

Ở phía Nam, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại TP.HCM giúp du khách hiểu thêm về những tác động của chiến tranh. Địa đạo Củ Chi, nằm ở khu vực ngoại thành, lại mang đến góc nhìn trực quan về hệ thống công sự ngầm và cách thức chiến đấu trong quá khứ.

Xa hơn về phía Nam, đồng bằng sông Cửu Long hấp dẫn với mạng lưới sông ngòi chằng chịt, những khu chợ nổi và cuộc sống gắn liền với miền sông nước. Du khách có thể khám phá khu vực này bằng thuyền hoặc xe đạp, trải nghiệm gần hơn đời sống và văn hóa địa phương.

Phở, bún chả và bánh xèo: “vũ khí” giúp Việt Nam ghi điểm

Một cửa hàng rau củ tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Ảnh Lonely Planet

Một trong những lợi thế lớn nhất của Việt Nam là ẩm thực đường phố. Phở, bánh xèo, bún chả và nhiều món ăn địa phương vừa có hương vị phong phú, vừa có giá dễ tiếp cận. Chỉ với vài USD, du khách đã có thể thưởng thức một bữa ăn no và trải nghiệm văn hóa ẩm thực bản địa.

Hệ thống nhà nghỉ, khách sạn giá rẻ và hostel tại Việt Nam cũng phát triển khá rộng, đặc biệt ở các thành phố lớn và những điểm du lịch nổi tiếng. Điều này giúp du khách có nhiều lựa chọn, từ phòng tiết kiệm đến homestay mang đậm bản sắc địa phương.

Bài viết cũng lưu ý du khách nên đặt vé tàu giường nằm sớm trong các dịp cao điểm, bởi những tuyến phổ biến giữa Hà Nội và TP.HCM có thể nhanh chóng hết chỗ. Khi ăn tại các quán nhỏ, việc biết một số từ tiếng Việt cơ bản cũng giúp du khách dễ gọi món hơn.

9 điểm đến tiết kiệm khác trong danh sách

Thành phố Mexico - Mexico; Jamaica; Lisbon - Bồ Đào Nha; Peru; Nicaragua; Andalusia, Tây Ban Nha; Lithuania; Nusa Tenggara - Indonesia; Nepal

Nhìn chung, với cảnh quan đa dạng, chi phí hợp lý và nền ẩm thực nổi tiếng thế giới, Việt Nam cho thấy du khách không cần chi quá nhiều tiền để có một hành trình phong phú. Từ núi rừng Tây Bắc, những vịnh biển kỳ vĩ đến các đô thị sôi động và miền sông nước, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người muốn khám phá nhiều hơn nhưng vẫn tiết kiệm.