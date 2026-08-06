Báo nước ngoài tiết lộ đột phá chấn động biến thành phố biển Việt Nam thành 'thiên đường giải trí' không ngủ hút khách

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Mở rộng du lịch đêm với các sản phẩm độc đáo

Việc phát triển du lịch ban đêm đã trở thành trọng tâm lớn của Vũng Tàu khi chính quyền địa phương nỗ lực tạo ra các trải nghiệm đa dạng hơn cho du khách vượt ra ngoài các hoạt động bãi biển truyền thống. Các doanh nghiệp du lịch đang đầu tư vào các sản phẩm và dịch vụ mới cho phép du khách khám phá thành phố sau khi mặt trời lặn, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của các nhà hàng, khu giải trí và dịch vụ lưu trú.

Một trong những điểm tham quan về đêm nổi bật là trải nghiệm Safari đêm tại Núi Lớn, do Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu - Hồ Mây Park vận hành.

Chuyến phiêu lưu mang tính chất sinh thái này cho phép du khách khám phá động vật hoang dã và tìm hiểu về đa dạng sinh học thông qua một hành trình mang tính giáo dục vào buổi tối.

Trải nghiệm này kết hợp giữa du lịch và nâng cao nhận thức về môi trường, giúp tạo ra một điểm thu hút độc đáo thu hút các gia đình, những người yêu thiên nhiên và du khách tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt sau khi trời tối.

Việc mở rộng các sản phẩm du lịch như vậy phản ánh chiến lược của Vũng Tàu nhằm tăng cường nền kinh tế ban đêm bằng cách cung cấp cho du khách thêm lý do để khám phá thành phố vượt ra ngoài các hoạt động tham quan ban ngày.

Xây dựng hành lang du lịch ven biển từ ngày đến đêm

Các chuyên gia du lịch nhấn mạnh rằng, các nền kinh tế ban đêm thành công đòi hỏi nhiều hơn là việc kéo dài thời gian hoạt động; chúng phụ thuộc vào không gian công cộng mở, các điểm tham quan đặc sắc và trải nghiệm đa dạng nhằm thúc đẩy du khách lưu lại điểm đến lâu hơn.

Vũng Tàu có lợi thế đáng kể trong việc phát triển mô hình này nhờ bờ biển dài, cảnh quan thiên nhiên, cơ sở hạ tầng du lịch đã được thiết lập và ngành dịch vụ lưu trú vững mạnh. Thành phố đang tập trung tạo ra một trải nghiệm du lịch liền mạch tiếp tục từ các hoạt động ban ngày sang buổi tối.

Từ sáng sớm cho đến đêm muộn, các khu vực ven biển luôn tấp nập du khách tham gia các hoạt động như chạy bộ, đạp xe, yoga, chèo sup, lướt sóng và bơi lội. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, spa và thư giãn tại khách sạn, resort cùng hệ thống nhà hàng, quán cà phê, phố ẩm thực, chợ đêm và khu mua sắm hoạt động về đêm đang đáp ứng nhu cầu thay đổi của du khách hiện đại.

Tuyến đường ven biển Trần Phú - Thùy Vân đang trở thành khu vực trọng điểm trong quá trình chuyển đổi du lịch của Vũng Tàu, kết hợp cảnh quan ven biển, các điểm tham quan di sản và cơ hội giải trí để trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với cả du khách trong nước lẫn quốc tế.

Vũng Tàu bước vào kỷ nguyên mới của du lịch ven biển

Với sự gia tăng của các điểm tham quan về đêm, các lựa chọn giải trí được cải thiện và sự phát triển của hành lang du lịch ven biển kết nối, Vũng Tàu đang định vị mình là một trong những điểm đến ven biển nổi bật của Việt Nam dành cho những trải nghiệm du lịch kéo dài.

Sự chuyển dịch của thành phố hướng tới một nền kinh tế ban đêm mạnh mẽ hơn phản ánh xu hướng chung trong ngành du lịch toàn cầu, nơi du khách ngày càng tìm kiếm những điểm đến cung cấp trải nghiệm đích thực, hoạt động văn hóa, giải trí và cơ hội khám phá vượt ra ngoài khung giờ tham quan truyền thống.