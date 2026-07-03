Báo nước ngoài tiết lộ Việt Nam là điểm đến lý tưởng hè 2026, chi phí rẻ hơn Thái Lan tới 30%

"Đảo ngọc" Phú Quốc của Việt Nam đang trở thành “điểm nóng” du lịch toàn cầu trong năm 2026. Ảnh: The Week

Theo bài phân tích được đăng tải trên Tạp chí du lịch quốc tế Smarter Travel, mùa hè năm nay đang tạo ra một “cửa sổ du lịch đặc biệt” cho Đông Nam Á. Trong khi giá khách sạn tại Thái Lan giảm mạnh từ 30–50% so với mùa cao điểm, thì Việt Nam lại bước vào giai đoạn thời tiết đẹp nhất năm ở dải miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng, Hội An và Huế. Điều này khiến khu vực trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn cho du khách quốc tế đang tìm kiếm trải nghiệm biển hè với chi phí hợp lý.

Việt Nam nổi bật nhờ chi phí thấp hơn Thái Lan và thời tiết đẹp

Smarter Travel nhấn mạnh rằng, Việt Nam hiện đang ở “giai đoạn vàng” của du lịch, khi vừa được hưởng lợi từ chính sách thị thực điện tử 90 ngày, vừa bùng nổ sự quan tâm trên mạng xã hội quốc tế, đặc biệt là với hình ảnh Đà Nẵng và Hội An.

Điểm đáng chú ý nhất là chi phí sinh hoạt tại Việt Nam được đánh giá rẻ hơn Thái Lan khoảng 20–30%, tùy khu vực và loại hình dịch vụ. Cụ thể, khách sạn chất lượng tốt ở Hội An chỉ dao động từ 20–40 USD/đêm, trong khi các bữa ăn đường phố chỉ tốn vài USD.

Vé máy bay nội địa cũng được đánh giá là rất cạnh tranh, với chặng Hà Nội – Đà Nẵng chỉ khoảng 26–38 USD. Ngay cả các lựa chọn di chuyển đường dài như tàu hỏa xuyên Việt cũng được xem là “món hời” so với tiêu chuẩn quốc tế.

Miền Trung Việt Nam – điểm sáng bất ngờ của mùa hè

Theo Smarter Travel, Việt Nam có ba vùng khí hậu khác nhau trải dài từ Bắc vào Nam, nhưng chính miền Trung mới là nơi “đáng đi nhất” vào mùa hè.

Trong khi miền Bắc nóng ẩm và miền Nam bước vào mùa mưa, thì khu vực Đà Nẵng – Hội An lại đang ở mùa khô, với thời tiết ổn định, biển lặng và nhiệt độ trung bình khoảng 31–32°C.

Hội An được mô tả là một trong những đô thị cổ hiếm hoi ở châu Á vẫn giữ được nguyên trạng lịch sử, không bị hiện đại hóa quá mức. Du khách có thể trải nghiệm phố đèn lồng, chợ đêm, các lớp học nấu ăn và ẩm thực địa phương như món cao lầu – món ăn gắn liền với truyền thuyết về nguồn nước giếng cổ trong phố.

Bãi biển An Bàng, cách trung tâm Hội An khoảng 15 phút di chuyển, được đánh giá là điểm nghỉ dưỡng giá rẻ nhưng chất lượng cao, với các quán bar ven biển và không gian thư giãn tự nhiên.

Đà Nẵng: trung tâm du lịch tiện nghi và dễ tiếp cận

Cách Hội An khoảng 30 phút, Đà Nẵng được xem là cửa ngõ quốc tế của miền Trung Việt Nam, với sân bay hiện đại, hệ thống khách sạn đa dạng và hạ tầng du lịch phát triển.

Smarter Travel cho rằng Đà Nẵng phù hợp với nhóm du khách muốn kết hợp nghỉ dưỡng biển và tiện ích đô thị, đồng thời dễ dàng di chuyển sang Hội An hoặc Huế trong ngày.

Việt Nam vẫn giữ lợi thế “giá trị cao – chi phí thấp”

So với Thái Lan, Việt Nam được đánh giá có lợi thế rõ rệt về chi phí tổng thể. Nếu Thái Lan vốn nổi tiếng là điểm đến giá rẻ, thì Việt Nam hiện còn thấp hơn khoảng 20–30% trong nhiều hạng mục như khách sạn, ăn uống và di chuyển nội địa.

Điều này khiến Việt Nam trở thành lựa chọn đặc biệt hấp dẫn trong bối cảnh chi phí du lịch toàn cầu tăng cao.

Smarter Travel cũng nhận định rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng du lịch mạnh nhờ sự kết hợp giữa chính sách thị thực cởi mở, chi phí cạnh tranh và hiệu ứng lan truyền từ mạng xã hội.

Tuy nhiên, Smarter Travel cảnh báo rằng “cửa sổ giá rẻ và ít đông đúc” này có thể không kéo dài lâu khi lượng khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.



Nhìn chung, theo đánh giá của truyền thông nước ngoài, Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á mùa hè 2026, không chỉ nhờ thời tiết thuận lợi ở miền Trung mà còn bởi chi phí sinh hoạt thấp hơn Thái Lan tới 30%, mang lại giá trị vượt trội cho du khách quốc tế.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu ngày càng đắt đỏ, Việt Nam được xem là lựa chọn “đáng tiền” hiếm hoi còn giữ được sự cân bằng giữa trải nghiệm, chất lượng và chi phí.