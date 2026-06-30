Báo quốc tế ca ngợi miền Trung Việt Nam là "viên ngọc ẩn" của du lịch golf hạng sang châu Á

Ảnh minh họa: Luxury Travel Magazine

Theo Luxury Travel Magazine trải dài từ Đà Nẵng, Hội An đến Lăng Cô, những khu vực này sở hữu nhiều sân golf vô địch nằm gần nhau, giúp du khách có thể chơi ở nhiều sân khác nhau mà không phải liên tục đổi khách sạn hay mất nhiều thời gian di chuyển. Sau một buổi chơi golf, du khách có thể thư giãn trên bãi biển, khám phá phố cổ Hội An hay thưởng thức hải sản tươi sống ngay trong ngày.

Điểm mạnh lớn nhất của miền Trung Việt Nam là sự thuận tiện, Luxury Travel Magazine bình luận.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng có nhiều đường bay thẳng từ Australia, Singapore và Malaysia. Hệ thống giao thông hiện đại kết nối nhanh giữa sân golf, khu nghỉ dưỡng và các điểm tham quan, phù hợp với xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm của giới thượng lưu.

Thay vì chỉ nổi tiếng nhờ một sân golf biểu tượng, miền Trung Việt Nam sở hữu cả một hệ thống sân golf mang phong cách khác nhau. Hoiana Shores Golf Club được thiết kế theo phong cách links ven biển với cồn cát tự nhiên và gió biển thay đổi liên tục.

Ba Na Hills Golf Club nằm giữa thung lũng và núi rừng, mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. BRG Da Nang Golf Resort gồm sân Dunes của Greg Norman và sân Nicklaus với thiết kế thiên về chiến thuật. Trong khi đó, Laguna Golf Lăng Cô do Nick Faldo thiết kế kết hợp ruộng lúa, suối, núi đá và biển, tạo nên khung cảnh đặc trưng của miền Trung.

Theo Luxury Travel Magazine, điều khiến khu vực này nổi bật không chỉ là chất lượng từng sân golf mà còn ở khả năng trải nghiệm nhiều phong cách sân khác nhau chỉ trong một chuyến đi ngắn.

Ngoài golf, miền Trung còn hấp dẫn nhờ các di sản UNESCO như phố cổ Hội An và Quần thể di tích Cố đô Huế, cùng những bãi biển đẹp, ẩm thực phong phú và các khu nghỉ dưỡng 5 sao. Du khách có thể kết hợp chơi golf vào buổi sáng, tham quan di sản hoặc thư giãn tại spa vào buổi chiều, trước khi thưởng thức ẩm thực địa phương vào buổi tối.

Về lịch trình, Luxury Travel Magazine gợi ý chuyến đi từ 4–6 ngày, đủ để chơi 3–4 vòng golf, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa địa phương. Điểm đến này phù hợp với nhiều nhóm khách, từ các cặp đôi, nhóm bạn đến khách doanh nghiệp.

Theo Luxury Travel Magazine, xu hướng du lịch golf hạng sang hiện nay không còn chỉ hướng đến những sân golf nổi tiếng mà chú trọng trải nghiệm tổng thể.

Với sự kết hợp giữa sân golf đẳng cấp, nghỉ dưỡng ven biển, văn hóa đặc sắc, giao thông thuận tiện và chi phí cạnh tranh, miền Trung Việt Nam đang dần trở thành một trong những điểm đến golf cao cấp hấp dẫn nhưng vẫn còn ít người biết đến tại châu Á.