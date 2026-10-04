Báo quốc tế ca ngợi TP.HCM là điểm đến hấp dẫn hút khách toàn cầu nhờ các hoạt động mua sắm, trải nghiệm phong cách sống

Diện mạo khu vực trung tâm TP.HCM ngày càng hiện đại. Ảnh: Diệu Bình

Theo TTW, xu hướng du lịch hậu đại dịch đang thay đổi đáng kể. Du khách quốc tế ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm mang tính bản địa, thay vì chỉ tham quan các điểm nổi tiếng. Đây chính là lợi thế của những đô thị lớn như TP.HCM, nơi lịch sử, kiến trúc, ẩm thực đường phố và nhịp sống hiện đại cùng tồn tại trong một không gian đô thị năng động.

TP.HCM ghi dấu ấn với doanh thu du lịch tăng mạnh

TTW dẫn số liệu từ các cơ quan du lịch Việt Nam cho biết trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 15,91 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lượng khách từ nhiều thị trường đường dài tăng mạnh, trong đó khách Mỹ tăng 18,3%, Canada tăng 25,1% và Australia tăng 22,5%.

Trong bức tranh chung đó, TP.HCM được đánh giá là một trong những động lực quan trọng của ngành du lịch Việt Nam. Theo nguồn mà bài viết dẫn lại từ cơ quan du lịch thành phố, doanh thu du lịch TP.HCM trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 10,7 tỷ USD, tăng 43,4% so với những năm trước.

Những con số này cho thấy thành phố đang hướng tới nhóm du khách có mức chi tiêu cao, đồng thời mở rộng sản phẩm du lịch vượt ra ngoài mô hình tham quan truyền thống.

Từ chợ truyền thống đến trung tâm mua sắm hiện đại

Một trong những điểm được TTW đặc biệt nhấn mạnh là du lịch mua sắm.

Theo TTW, TP.HCM được xếp thứ 16 trong danh sách 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026. Đánh giá này phản ánh sự thay đổi trong hình ảnh của thành phố: từ một điểm đến chủ yếu gắn với lịch sử và văn hóa, TP.HCM đang dần được nhìn nhận như một trung tâm phong cách sống hiện đại của Đông Nam Á.

Sức hấp dẫn nằm ở sự tương phản thú vị. Du khách có thể tìm thấy những khu chợ truyền thống sôi động, các cửa hàng thủ công và thương hiệu thời trang nội địa, đồng thời dễ dàng tiếp cận các trung tâm thương mại hiện đại và những thương hiệu quốc tế.

Sự kết hợp giữa giá trị bản địa và trải nghiệm mua sắm hiện đại tạo nên một sản phẩm du lịch đa dạng, phục vụ cả khách muốn khám phá đời sống địa phương lẫn nhóm du khách tìm kiếm trải nghiệm cao cấp.

Ẩm thực đường phố, nghệ thuật và cuộc sống về đêm

Không chỉ có mua sắm, bài viết đánh giá sức hút của TP.HCM còn đến từ một hệ sinh thái trải nghiệm ngày càng phong phú.

Ẩm thực đường phố tiếp tục là một trong những “đặc sản” quan trọng nhất của thành phố. Những món ăn bình dân, quán ăn gia đình và không gian ẩm thực đường phố tạo điều kiện để du khách tiếp xúc trực tiếp với đời sống địa phương.

Bên cạnh đó, TP.HCM đang phát triển mạnh các không gian nghệ thuật đương đại, khu vực đi bộ, hoạt động văn hóa và kinh tế ban đêm. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của quán cà phê phong cách mới, nhà hàng, không gian sáng tạo và các điểm vui chơi về đêm giúp thành phố kéo dài thời gian hoạt động du lịch sau khi các điểm tham quan truyền thống đóng cửa.

Theo TTW, chính sự hòa quyện giữa di sản, ẩm thực, nghệ thuật và đời sống hiện đại đang tạo cho TP.HCM một trải nghiệm đô thị có tính riêng biệt.

Seoul và TP.HCM cùng hưởng lợi từ làn sóng du lịch châu Á

TTW đặt TP.HCM cạnh Seoul trong bối cảnh du lịch châu Á đang phục hồi và mở rộng mạnh mẽ.

Hàn Quốc đón khoảng 15,05 triệu khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm 2026, trong khi chi tiêu bằng thẻ liên quan đến du lịch vượt 14.000 tỷ won. Seoul khai thác mạnh sức hút từ K-pop, K-drama, thời trang, làm đẹp và ẩm thực để biến văn hóa đại chúng thành sản phẩm du lịch.

TP.HCM có hướng tiếp cận khác nhưng cùng chung một điểm: biến trải nghiệm đời sống thành động lực thu hút du khách.

Bài viết cũng nhấn mạnh mối liên kết du lịch ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc được dẫn là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng nhất của Việt Nam, với khoảng 2,75 triệu lượt khách.

Hướng tới một trung tâm du lịch phong cách sống

Theo TTW, sự phát triển của TP.HCM không chỉ mang lại lợi ích cho ngành khách sạn và lữ hành mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới bán lẻ, nhà hàng, vận tải, giải trí và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thành phố cũng đang hướng tới việc nâng cấp cơ sở lưu trú, mở rộng kết nối hàng không và phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp, qua đó tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách quốc tế.

Trong tương lai, công nghệ được dự báo tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các giải pháp du lịch thông minh có thể giúp cá nhân hóa hành trình và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Với sự kết hợp giữa nét đặc trưng của một đô thị Việt Nam giàu lịch sử và nhịp sống hiện đại, TP.HCM đang từng bước xây dựng hình ảnh mới trên bản đồ du lịch quốc tế: một thành phố không chỉ để ghé thăm, mà còn để mua sắm, ăn uống, khám phá, vui chơi và trải nghiệm đời sống.