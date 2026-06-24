Báo quốc tế hé lộ những điểm đến quyến rũ nhất ở Việt Nam

Theo TTW, điểm nhấn của du lịch Việt Nam chính là điều khiến quốc gia này không giống như một điểm đến thông thường để du khách đến "check-in" cho xong danh sách, mà giống như một câu chuyện đang chậm rãi mở ra.

Từ những con phố nhộn nhịp ngập tràn xe máy cho đến những dòng sông thanh bình như đóng băng trước thời gian, các điểm nhấn của du lịch Việt Nam đã gắn kết văn hóa, ẩm thực và cảnh quan, mang lại cảm giác vô cùng chân thực, đời thường chứ không hề có sự sắp đặt. Mỗi vùng miền lại mang lại cảm giác như một thế giới hoàn toàn khác biệt được khâu chung vào cùng một tấm bản đồ. Những nét đặc sắc của du lịch Việt Nam định hình nên toàn bộ hành trình của du khách từ lúc đặt chân đến cho khi rời đi, thường theo những cách vô cùng bất ngờ.

Khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp ở Hội An. Ảnh NYT

Hội An và Huế: Di sản lịch sử lưu giữ hồn cốt Việt Nam

Nếu bạn bắt đầu hành trình của mình tại dải đất miền Trung Việt Nam, mọi thứ ngay lập tức sẽ chậm lại theo một cách tuyệt vời nhất có thể, theo TTW.

Hội An thường mang lại cảm giác như thể bạn đang bước vào một bức tranh cổ kính mà bằng cách nào đó, con người vẫn đang sinh sống bên trong đó. Ánh đèn lồng lung linh tỏa sáng trên những ngôi nhà gỗ cổ xưa, tiếng xe đạp thay thế cho những ồn ào của dòng xe cộ, và nhịp sống thường nhật nơi đây mang lại cảm giác thật dịu dàng, êm ái...

Cách đó không xa, Cố đô Huế lại mở ra một chương hoàn toàn khác về lịch sử của quốc gia này. Tại đây, những lăng tẩm vương triều và Đại Nội uy nghiêm đóng vai trò như những minh chứng sống động cho một thời kỳ đã qua.

Điểm độc đáo của Huế chính là cách lịch sử không bị cô lập sau những hàng rào bảo tàng; nó hiện hữu ngay trong những món ăn cay nồng của ẩm thực cung đình được phục vụ tại các quán ăn nhỏ ven đường, và trong làn sương mờ ảo buổi sớm giăng trên dòng Sông Hương thơ mộng.

Khi kết hợp cùng nhau, hai điểm đến miền Trung này sẽ chứng minh rằng những chương tuyệt vời nhất của du lịch Việt Nam thường được tìm thấy khi bạn chịu giảm tốc độ và lắng nghe những thanh âm của quá khứ.

Hà Nội và Vịnh Hạ Long: Bản hòa tấu của đô thị và kỳ quan Thiên nhiên

Theo TTW, Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, là một bữa tiệc bùng nổ của các giác quan. Tại Khu Phố Cổ, các làng nghề thủ công có tuổi đời hàng thế kỷ vẫn tiếp tục phát triển ngay cạnh những quán cà phê thời thượng và các phòng triển lãm nghệ thuật hiện đại.

Sự hỗn loạn của giao thông tại đây thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng nó sở hữu một quy luật vận hành ngầm định mà du khách sẽ sớm học được cách hòa mình vào - một nhịp điệu chuyển động không ngừng, tràn đầy năng lượng sống.

Hương vị của Hà Nội được tìm thấy trên những chiếc ghế nhựa thấp nơi vỉa hè, nơi khói từ những bát phở bốc lên nghi ngút trong không khí buổi sớm, và tiếng cụng ly "Zô!" của người dân địa phương vang lên bên những cốc bia hơi mát lạnh khi chiều buông.

Chỉ cách thủ đô vài giờ di chuyển, Vịnh Hạ Long lại mang đến một sự tương phản hoàn toàn về mặt thị giác. Được biết đến là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của du lịch Việt Nam, vịnh biển này là một mê cung bao gồm hàng ngàn hòn đảo đá vôi nhô lên từ làn nước màu ngọc bích đẹp như phim.

Tại đây, khi ánh hoàng hôn buông xuống phía sau các khối đá vôi và không gian trở nên tĩnh lặng, bạn sẽ hiểu vì sao cảnh quan nơi đây lại đi vào huyền thoại.

Đồng bằng sông Cửu Long và TP.Hồ Chí Minh: Dòng chảy Phương Nam

Hành trình khám phá Việt Nam sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi việc xuôi dòng về phương Nam ấm áp. Thành phố Hồ Chí Minh động cơ kinh tế và là biểu tượng cho sự chuyển mình hướng tới tương lai của đất nước. Tại đây, những tòa nhà chọc trời bằng kính bóng bẩy đứng kiêu hãnh bên cạnh những kiến trúc thuộc địa Pháp cổ kính, phản chiếu một đô thị đang phát triển với tốc độ chóng mặt.

Nhưng ngay bên ngoài ranh giới của sự hối hả nơi đô thị ấy, Đồng bằng sông Cửu Long lại mang đến một lối sống hoàn toàn gắn liền với những dòng nước. Được mệnh danh là "vựa lúa" của Việt Nam, vùng đất này là một mạng lưới chằng chịt các dòng kênh, vườn cây ăn trái trĩu quả và những cánh đồng lúa xanh ngắt trải dài đến tận chân trời.

Trải nghiệm cuộc sống tại vùng đồng bằng này có nghĩa là bạn sẽ thức dậy từ sáng sớm để ghé thăm các chợ nổi, nơi nông sản được mua bán trực tiếp từ ghe này sang ghe khác, và cảm nhận lòng hiếu khách nồng hậu của người dân miền Tây Nam Bộ - những người luôn chào đón du khách bằng những nụ cười rạng rỡ và những bữa ăn đậm đà hương vị đồng quê.