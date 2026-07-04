Bão số 1 Maysak tiến sát đất liền: Quảng Ninh huy động toàn lực, sẵn sàng ứng phó thiên tai

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 14 giờ ngày 4/7, tâm bão số 1 ở ngay trên vùng biển phía Nam cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (75–88 km/h), giật tới cấp 11. Hoàn lưu bão đã bắt đầu tác động trực tiếp gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 tại đảo Cô Tô và vùng cửa biển Cửa Ông, kèm theo sóng biển cao trên 2m.

Khu bến neo đậu tránh trú bão Cái Xà Coong (phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh) tàu thuyền đậu san sát nhau để tránh trú bão. Ảnh: Quang Sơn

Dự báo từ chiều đến khoảng 23 giờ đêm nay, vùng ven biển Quảng Ninh sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ nhất của bão số 1. Thời gian nguy hiểm nhất tập trung từ 14 giờ đến 21 giờ khi tâm bão quét qua đất liền. Ảnh: Quang Sơn

Người dân chủ động chằng chống phương tiện tàu thuyền. Ảnh: Quang Sơn

Ông Nguyễn Văn Công – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh – đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo hiện trường tại các khu vực xung yếu vùng miền Đông của tỉnh. Ảnh: Phường Móng Cái 1

Tổ công tác của UBND Đặc khu Cô Tô kiểm tra công tác an toàn và neo đậu tàu thuyền tại âu cảng. Ảnh: Đặc khu Cô Tô

Lãnh đạo đặc khu Cô Tô đến các khu nuôi trồng thủy sản trên địa bàn kiểm tra công tác phòng chống bão. Ảnh: Đặc khu Cô Tô

Hiện đặc khu Cô Tô có 2.845 du khách đang lưu trú trên đảo, trong đó có 14 khách quốc tế (7 người Pháp, 4 người Đức, 1 người Anh, 1 người Nhật và 01 người Séc), tất cả đều an toàn. Ảnh: Đặc khu Cô Tô