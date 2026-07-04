Bão số 1 Maysak tiến sát đất liền: Quảng Ninh huy động toàn lực, sẵn sàng ứng phó thiên tai
Quang Sơn
04/07/2026 4:41 PM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1 (Maysak) với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11 và chỉ còn cách đất liền khoảng 90km, tỉnh Quảng Ninh đã kích hoạt trạng thái ứng phó khẩn cấp ở mức cao nhất. Gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng toàn bộ hệ thống chính trị các địa phương đã vào vị trí, tổ chức ứng trực 24/24 giờ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân.
Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 14 giờ ngày 4/7, tâm bão số 1 ở ngay trên vùng biển phía Nam cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (75–88 km/h), giật tới cấp 11. Hoàn lưu bão đã bắt đầu tác động trực tiếp gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 tại đảo Cô Tô và vùng cửa biển Cửa Ông, kèm theo sóng biển cao trên 2m.
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