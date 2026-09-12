Báo Úc tiết lộ thời điểm đẹp nhất để khám phá Việt Nam

Việt Nam đang chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể lượng khách du lịch Úc. Ảnh iStock

Việt Nam từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ trong danh sách những điểm đến tăng trưởng nóng nhất Đông Nam Á. Sở hữu nền văn hóa đa dạng ấn tượng, ẩm thực trứ danh cùng phong cảnh thiên nhiên mê hoặc, quốc gia này đã trở thành chốn dừng chân quen thuộc của đông đảo du khách quốc tế tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ, theo Nine.

Theo dữ liệu tìm kiếm mới nhất từ Booking.com, Việt Nam đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của du khách quốc tế tìm kiếm kỳ nghỉ đông, với các điểm đến đình đám như Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An và Thành phố Hồ Chí Minh liên tục thăng hạng trên bản đồ du lịch toàn cầu so với năm ngoái. Báo cáo Du lịch & Phát triển Bền vững 2026 của nền tảng này cũng chỉ ra rằng có tới 75% du khách để yếu tố thời tiết quyết định thời điểm họ lên đường.

Tuy nhiên, với đặc trưng địa hình trải dài qua nhiều vùng khí hậu khác nhau, việc lựa chọn sai tháng du lịch có thể làm “tiêu tan” toàn bộ trải nghiệm của bạn.

Thời điểm vàng để khám phá Việt Nam

Tháng 3 và tháng 4 được đánh giá là khoảng thời gian lý tưởng nhất trong năm để ghé thăm Việt Nam. Giai đoạn này mang lại sự cân bằng hoàn hảo về thời tiết khô ráo trên phạm vi toàn quốc, khi phần lớn các vùng miền đều ít mưa, nền nhiệt dễ chịu và trời quang mây tạnh - điều kiện hoàn hảo cho các hoạt động ngoài trời, tắm biển và khám phá cảnh quan.

Dù miền Bắc và miền Trung có nền nhiệt vô cùng dễ chịu trong những tháng này, du khách cũng cần lưu ý tháng 4 lại là thời điểm nắng nóng nhất tại miền Nam. Đi du lịch trong khoảng "cửa sổ vàng" này giúp bạn né tránh được các hình thái thời tiết cực đoan xuất hiện vào cuối năm như mùa bão, đồng thời tránh được cao điểm du lịch dịp Tết Nguyên đán (rơi vào tháng 1 hoặc tháng 2) hay kỳ nghỉ hè nội địa từ tháng 6 đến tháng 8.

Việt Nam đang chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể lượng khách du lịch Úc. Ảnh iStock

Những tháng tệ nhất để du lịch

Nếu có ý định khám phá miền Trung, bạn nên tránh xa các tháng 9, 10 và 11. Đây là cao điểm mùa mưa bão tại khu vực này, đi kèm rủi ro lớn về ngập lụt diện rộng và sạt lở đất. Mặc dù các vùng khác của đất nước vẫn có thể duy trì thời tiết khá ôn hòa, sự khắc nghiệt của thời tiết miền Trung sẽ gây cản trở lớn cho những ai muốn khám phá trọn vẹn dải đất này.

Thời điểm đắt đỏ nhất trong năm

Tháng 12 và tháng 1 là những tháng tốn kém nhất khi du lịch Việt Nam do trùng với mùa nghỉ lễ quốc tế, khiến giá phòng khách sạn và vé máy bay leo thang.

Bên cạnh đó, giai đoạn Tết Nguyên đán (tháng 1 hoặc tháng 2) cũng đẩy chi phí dịch vụ tăng vọt trên toàn quốc. Tương tự, giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 7 cũng chứng kiến chi phí đắt đỏ do kỳ nghỉ hè và du lịch nội địa bùng nổ, nhất là tại các tỉnh miền Trung khi đây là lúc thời tiết biển đẹp nhất.

Bí kíp săn "mùa rẻ" và thời điểm tắm biển lý tưởng

Để tối ưu chi phí, tháng 4 và tháng 5 là lựa chọn hoàn hảo nhờ lượng khách quốc tế giảm sau cao điểm mùa khô, trong khi các hãng hàng không và khách sạn tung ra nhiều chương trình ưu đãi trước khi dòng khách nội địa đổ xô đi du lịch vào tháng 6.

Tuy nhiên, cần lưu ý kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có thể khiến chi phí tăng nhẹ trong dịp cuối tuần dài ngày này. Khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 cũng mang lại nhiều ưu đãi lớn để bù đắp cho việc miền Trung bước vào mùa mưa bão.

Về du lịch biển, các bãi biển và hòn đảo phía Nam như Phú Quốc đẹp nhất từ tháng 11 đến tháng 4, trong khi từ tháng 2 đến tháng 8 là "thời điểm vàng" để khám phá dải duyên hải miền Trung như Đà Nẵng hay Hội An.

Việt Nam sở hữu những mảnh ghép khí hậu đa dạng quanh năm. Việc nắm rõ đặc thù thời tiết từng vùng sẽ giúp bạn chủ động lên lịch trình hoàn hảo, biến chuyến đi thành một kỷ niệm khó quên, theo Nine.