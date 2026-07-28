Bắt 2 người đàn ông U70 ở Hưng Yên dùng dao, gạch đánh nhau trọng thương vì mâu thuẫn thanh toán tiền bữa ăn
Nguyễn Hoà
28/07/2026 8:32 AM (GMT+7)
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố, bắt 2 bị can trong vụ án xảy ra do mâu thuẫn khi ăn uống tại xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên. Trong đó 1 người bị khởi tố tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 1 người bị khởi tố tội “Cố ý gây thương tích”.
Ngày 27/7, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Quốc, sinh năm 1963, trú tại thôn Vĩnh Bảo, xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên về các tội “Giết người” theo khoản 2 Điều 123 và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Quynh, sinh năm 1960, trú tại thôn Vân Đài, xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, ngày 6/3/2026, trong khi uống rượu tại nhà Nguyễn Ngọc Quốc, giữa Hoàng Văn Quynh và Nguyễn Ngọc Quốc xảy ra mâu thuẫn về việc thanh toán tiền bữa ăn, dẫn đến cãi vã, xô xát.
Hoàng Văn Quynh dùng bát sứ và gạch tấn công Nguyễn Ngọc Quốc. Còn Nguyễn Ngọc Quốc dùng dao liên tiếp chém nhiều nhát vào Quynh. Hậu quả, Nguyễn Ngọc Quốc bị tổn thương cơ thể là 22%, Hoàng Văn Quynh bị tổn thương cơ thể là 29%.
Trước đó, liên quan vụ án này, ngày 6/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người” để điều tra theo quy định của pháp luật.
Căn cứ tài liệu điều tra, chứng cứ thu thập được, đến tháng 7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quốc và Hoàng Văn Quynh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mặc dù cả hai bị can đều đã ngoài 60 tuổi, ở độ tuổi này cần là tấm gương về sự điềm tĩnh, chuẩn mực trong ứng xử, nhưng chỉ vì không kiềm chế được bản thân trong lúc xảy ra mâu thuẫn khi uống rượu đã dẫn đến xô xát, sử dụng bạo lực, khiến cả hai đều bị thương và phải đối mặt với sự xử lý nghiêm minh của pháp luật.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, tuyệt đối không sử dụng vũ lực hoặc hung khí để giải quyết mâu thuẫn.
Khi phát sinh tranh chấp, cần lựa chọn biện pháp đối thoại, hòa giải hoặc kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng Công an để được hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.
Mọi hành vi sử dụng vũ lực, hung khí xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, để lại những hậu quả nặng nề cho bản thân, gia đình và xã hội.
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