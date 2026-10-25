Bất động sản công nghiệp đón làn sóng AI, có đất chưa chắc đã hút được khách thuê
Gia Linh
25/10/2026 9:38 AM (GMT+7)
Nhu cầu phát triển trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở thêm dư địa cho bất động sản công nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh không còn nằm chủ yếu ở quỹ đất hay giá thuê, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng cung cấp điện, kết nối số và tiến độ đưa dự án vào vận hành.
Trung tâm dữ liệu mở thêm nguồn cầu cho bất động sản công nghiệp
Sự phát triển của AI và điện toán đám mây đang tạo ra nhu cầu mới đối với thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam. Bên cạnh nhà xưởng, kho bãi phục vụ sản xuất và logistics, trung tâm dữ liệu trở thành một phân khúc đáng chú ý khi các doanh nghiệp cần mở rộng năng lực lưu trữ, xử lý và truyền tải thông tin.
Theo nghiên cứu của Arizton công bố tháng 9/2026, doanh thu dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ (colocation) tại Việt Nam ước đạt 212 triệu USD năm 2025 và có thể tăng lên 760 triệu USD vào năm 2031. Mức tăng trưởng dự báo này cho thấy tiềm năng mở rộng của thị trường dịch vụ trung tâm dữ liệu, qua đó tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển hạ tầng và mặt bằng chuyên biệt.
Tuy nhiên, nhu cầu tăng không đồng nghĩa mọi khu công nghiệp đều có thể hưởng lợi. Khác với nhiều loại hình nhà xưởng thông thường, trung tâm dữ liệu đòi hỏi nguồn điện công suất lớn, ổn định, hệ thống làm mát chuyên dụng và khả năng vận hành liên tục. Hạ tầng kết nối số, cáp quang, khả năng tiếp cận dịch vụ kỹ thuật và điều kiện phòng ngừa rủi ro ngập lụt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn địa điểm.
Ông John Campbell, Trưởng bộ phận Dịch vụ Bất động sản Công nghiệp, Savills Việt Nam, nhận định AI và trung tâm dữ liệu đang làm thay đổi những yếu tố quyết định giá trị đất công nghiệp. Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến địa điểm có thể kết hợp nguồn điện ổn định, kết nối số và lộ trình khả thi để đưa dự án vào vận hành.
Điều này khiến lợi thế của một khu công nghiệp không còn được đánh giá đơn thuần bằng diện tích đất sẵn có hay mức giá thuê. Một địa điểm có giá thuê thấp nhưng chưa bảo đảm khả năng đấu nối điện hoặc phải đầu tư bổ sung nhiều hạng mục hạ tầng có thể khiến tổng chi phí dự án tăng lên, đồng thời kéo dài thời gian khai thác.
Với các chủ đầu tư khu công nghiệp, cơ hội vì thế nằm ở khả năng phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của khách thuê, thay vì chỉ mở rộng quỹ đất rồi tìm kiếm doanh nghiệp đến đầu tư.
Cuộc cạnh tranh chuyển sang năng lực hạ tầng
Đối với các dự án trung tâm dữ liệu, nguồn điện là một trong những điều kiện quan trọng nhất. Nhà đầu tư cần xác định công suất thực tế có thể được cung cấp, thời điểm đấu nối và khả năng bổ sung công suất khi mở rộng. Việc khu công nghiệp nằm gần đường dây truyền tải hoặc có cam kết cung cấp điện chưa đồng nghĩa dự án chắc chắn được cấp điện đúng tiến độ.
Bên cạnh đó, các yếu tố như hệ thống cáp quang, kết nối quốc tế, thiết kế làm mát và khả năng duy trì hoạt động khi xảy ra sự cố cần được tính toán ngay từ đầu. Nếu không chuẩn bị đồng bộ, chủ đầu tư có thể mất lợi thế dù sở hữu vị trí thuận lợi.
Theo Savills, TP.HCM và Hà Nội có lợi thế về nhu cầu thương mại và hạ tầng số đối với phát triển trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, Bắc Ninh nổi bật với hệ sinh thái doanh nghiệp điện tử, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ; Thái Nguyên cũng là địa bàn đáng cân nhắc đối với sản xuất điện tử. Tuy nhiên, khả năng cung cấp điện, kết nối hạ tầng và tiến độ triển khai tại từng địa điểm mới là những yếu tố quyết định mức độ phù hợp của dự án.
Đáng chú ý, trung tâm dữ liệu không phải nhóm khách thuê duy nhất tạo ra cơ hội cho bất động sản công nghiệp. Các doanh nghiệp sản xuất bán dẫn, linh kiện điện tử và cơ khí chính xác cũng có yêu cầu riêng về lao động kỹ thuật, logistics và mạng lưới nhà cung cấp. Điều này đòi hỏi chủ đầu tư xác định rõ nhóm khách thuê mục tiêu, tránh đầu tư hạ tầng dàn trải hoặc vượt quá nhu cầu thị trường.
Một vấn đề khác là khoảng cách giữa dự án được công bố và nguồn cung thực tế. Các dự án mới được đề xuất hoặc chấp thuận đầu tư chưa đồng nghĩa đã đi vào hoạt động. Tiến độ hoàn thiện thủ tục, thu xếp vốn, bảo đảm nguồn điện và lắp đặt thiết bị đều có thể ảnh hưởng đến thời điểm khai thác.
Vì vậy, làn sóng AI chưa đủ cơ sở để khẳng định giá thuê đất công nghiệp sẽ tăng trên diện rộng. Tác động đến thị trường còn phụ thuộc vào nhu cầu thực tế, chi phí đầu tư hạ tầng và khả năng thu hút khách thuê của từng khu công nghiệp.
Trong giai đoạn tới, những chủ đầu tư có hạ tầng phù hợp, phương án cấp điện rõ ràng và khả năng triển khai đúng tiến độ sẽ có cơ sở cạnh tranh tốt hơn. Quỹ đất chỉ thực sự tạo ra giá trị kinh tế khi có thể chuyển hóa thành mặt bằng đáp ứng nhu cầu và vận hành hiệu quả.
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