Nhu cầu mặt bằng sản xuất đạt chuẩn môi trường, có hạ tầng đồng bộ đang đặt ra yêu cầu mới cho thị trường bất động sản công nghiệp. Bên cạnh lợi thế về vị trí và chi phí, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất xanh cũng ngày càng trở thành yếu tố cạnh tranh trong thu hút doanh nghiệp.

TP.HCM vừa bổ sung thêm nguồn cung bất động sản công nghiệp khi quyết định thành lập Cụm công nghiệp Tân Mỹ 3 quy mô gần 43ha tại phường Tân Uyên. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, dành trên 50% diện tích đất công nghiệp để tiếp nhận doanh nghiệp di dời, đồng thời định hướng phát triển theo mô hình xanh, bền vững.



Cụ thể, dự án do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Vast Profound làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Cụm công nghiệp được định hướng phát triển đa ngành, ưu tiên công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, chế biến và chế tạo.

TP.HCM vừa bổ sung thêm nguồn cung bất động sản công nghiệp khi quyết định thành lập Cụm công nghiệp Tân Mỹ 3 quy mô gần 43ha tại phường Tân Uyên. Ảnh: Gia Linh

Đáng chú ý, chủ đầu tư phải dành trên 50% diện tích đất công nghiệp phục vụ doanh nghiệp di dời, đồng thời giảm trên 30% giá thuê đất cho nhóm nhà đầu tư này. Đây là chính sách nhằm tạo lợi thế thu hút khách thuê và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm mặt bằng sản xuất mới.



Không chỉ bổ sung nguồn cung đất sản xuất, Tân Mỹ 3 còn được định hướng phát triển theo tiêu chí xanh, với tỷ lệ tuần hoàn nước từ 20% trở lên, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo và cộng sinh công nghiệp. Các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao, sử dụng công nghệ lạc hậu sẽ không được ưu tiên tiếp nhận.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư trong quý II/2027, triển khai xây dựng hạ tầng từ quý III/2027 đến quý II/2028 và dự kiến đưa vào hoạt động trong quý IV/2030. Thời gian hoạt động là 50 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.