Dòng vốn đầu tư vào sản xuất tiếp tục tạo lực đẩy cho bất động sản công nghiệp phía Nam. Đáng chú ý, nhu cầu của doanh nghiệp đang thay đổi khi quyết định đặt nhà máy không còn chủ yếu dựa vào giá thuê và vị trí.

Theo Savills Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, vốn FDI đăng ký mới vào ngành chế biến, chế tạo đạt 10,71 tỷ USD. Riêng lĩnh vực điện tử thu hút khoảng 7,03 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 985 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Sự gia tăng của các dự án điện tử, công nghệ cao, thiết bị y tế hay sản xuất chính xác kéo theo yêu cầu cao hơn đối với bất động sản công nghiệp.

Ông John Campbell, Trưởng bộ phận Dịch vụ Bất động sản Công nghiệp Savills Việt Nam, cho rằng hạ tầng có thể đưa một địa điểm vào danh sách lựa chọn của nhà đầu tư, nhưng sản phẩm công nghiệp vẫn phải đáp ứng được yêu cầu vận hành. Nguồn điện, tính bền vững, thông số kỹ thuật nhà xưởng, lao động, cấp phép và khả năng mở rộng ngày càng được đặt ngang hàng với khả năng kết nối.

Bất động sản công nghiệp vùng ven TP.HCM vào cuộc đua mới, các doanh nghiệp đang dần dịch chuyển. Ảnh: Gia Linh

Trong xu hướng này, khu vực Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh, đang nổi lên nhờ vị trí liền kề TP.HCM và nguồn cung bất động sản công nghiệp tương đối lớn. Savills thống kê khu vực này có khoảng 4.000 ha đất khu công nghiệp, trong đó khoảng 3.000 ha đã được cho thuê, tương đương tỷ lệ lấp đầy 82%. Thị trường còn có khoảng 3,2 triệu m² nhà xưởng và kho xây sẵn, với tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%.

Nguồn cung này tạo ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp. Nhà đầu tư có kế hoạch dài hạn có thể thuê đất để tự phát triển nhà máy, trong khi doanh nghiệp muốn nhanh chóng đưa hoạt động sản xuất vào vận hành có thể chọn nhà xưởng xây sẵn.

Bến Lức, Đức Hòa và Cần Giuộc đang là những khu vực tập trung nhiều dự án công nghiệp. Trong đó, Bến Lức còn hưởng lợi từ cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến giao thông giúp tăng kết nối giữa khu vực phía Tây với TP.HCM, Đồng Nai và hệ thống cảng, sân bay của vùng.

Cùng với hạ tầng giao thông, các chủ đầu tư cũng bắt đầu đưa thêm tiêu chuẩn xanh và mô hình khu công nghiệp sinh thái vào sản phẩm. Khu công nghiệp Prodezi tại Bến Lức, chẳng hạn, có quy mô khoảng 400 ha và định hướng thu hút các lĩnh vực điện tử, thiết bị y tế, dược phẩm, logistics và trung tâm dữ liệu.

Nguồn cung lớn là lợi thế, nhưng chưa đủ để quyết định khả năng thu hút doanh nghiệp FDI. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, khách thuê công nghiệp hiện quan tâm nhiều hơn đến chất lượng nguồn điện, khả năng xử lý nước, tiêu chuẩn môi trường, lao động, thời gian cấp phép và khả năng mở rộng sản xuất.

Điều này đặc biệt quan trọng với những doanh nghiệp công nghệ cao có vốn đầu tư lớn và yêu cầu vận hành khắt khe. Ông John Campbell nhận định thị trường đang chuyển từ cạnh tranh dựa trên quỹ đất sang cạnh tranh bằng khả năng cung cấp một giải pháp vận hành hoàn chỉnh.

Xu hướng này cũng làm thay đổi cuộc đua bất động sản công nghiệp quanh TP.HCM. Thay vì chỉ mở rộng diện tích, các khu công nghiệp phải đầu tư sâu hơn vào hạ tầng, nhà xưởng, năng lượng và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Với khu vực Long An cũ, vị trí giáp TP.HCM và quỹ đất còn tương đối lớn tạo ra lợi thế ban đầu. Tuy nhiên, khi Đồng Nai, Bình Dương cũ và các địa bàn công nghiệp khác cũng liên tục mở rộng nguồn cung, cuộc cạnh tranh sắp tới sẽ không còn nằm ở câu hỏi nơi nào có nhiều đất hơn, mà là nơi nào giúp doanh nghiệp đi vào sản xuất nhanh hơn, vận hành hiệu quả hơn và có đủ dư địa để mở rộng lâu dài.