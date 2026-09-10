Bất động sản khu Nam TP.HCM có thêm tín hiệu tích cực từ nguồn cung

Sau giai đoạn thị trường bất động sản gặp khó khăn về nguồn cung, những chuyển động mới trong quá trình hoàn thiện thủ tục cho các dự án nhà ở đang nhận được sự quan tâm.

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai một dự án khu căn hộ tại phường Tân Thuận. Đây là bước tiếp theo sau khi dự án được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư vào tháng 11/2025.

Theo quyết định, khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 37.170,2m2. Trong đó, 26.712,6m2 được xác định là đất ở đô thị để thực hiện dự án nhà ở thương mại. Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát là nhà đầu tư được giao đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án.

Thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi một dự án khu căn hộ tại khu Nam vừa được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Ảnh: Gia Linh

Cùng với quyết định giao đất, TP.HCM cũng phân công các cơ quan liên quan thực hiện những thủ tục tiếp theo nhằm đưa dự án vào triển khai. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ xác định mốc giới, giao đất trên thực địa và chủ trì xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Sau khi giá đất cụ thể được phê duyệt, cơ quan thuế sẽ xác định và thông báo các nghĩa vụ tài chính về đất đai. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành tiền sử dụng đất, thuế và các khoản nghĩa vụ liên quan trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Dự án cũng phải thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, đồng thời đáp ứng các quy định về đầu tư, xây dựng, quy hoạch, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Việc các đầu việc tiếp theo được xác định cụ thể tạo cơ sở để dự án tiếp tục hoàn thiện thủ tục và tiến tới giai đoạn triển khai xây dựng.

Ở góc độ thị trường, việc một dự án nhà ở hoàn tất thêm bước quan trọng về đất đai mang ý nghĩa lớn hơn câu chuyện của riêng một khu căn hộ. Khi thủ tục pháp lý được hoàn thiện, quỹ đất có điều kiện chuyển sang giai đoạn đầu tư và tạo ra sản phẩm thực tế. Điều này không chỉ mở rộng nguồn cung nhà ở mà còn kéo theo nhu cầu xây dựng, vật liệu, lao động, dịch vụ và các hoạt động thương mại liên quan.

Đặc biệt, dự án nằm tại Tân Thuận, thuộc khu Nam TP.HCM - khu vực đã hình thành hệ thống dân cư, thương mại và dịch vụ tương đối phát triển. Việc tiếp tục đưa quỹ đất vào phát triển nhà ở có thể tạo thêm động lực cho hoạt động đầu tư tại khu vực này.

Với người mua nhà, thêm dự án được triển khai cũng đồng nghĩa thị trường có cơ hội gia tăng nguồn hàng và lựa chọn trong tương lai. Khi nguồn cung được cải thiện, mức độ cạnh tranh giữa các dự án về sản phẩm, tiện ích, chất lượng và chính sách bán hàng cũng có điều kiện tăng lên.

Nhìn rộng hơn, những dự án lần lượt hoàn thiện thủ tục đất đai cho thấy dòng chảy nguồn cung bất động sản TP.HCM đang có thêm chuyển động. Nếu quá trình xác định nghĩa vụ tài chính và triển khai đầu tư tiếp tục được thực hiện thuận lợi, các quỹ đất được khơi thông hôm nay có thể trở thành nguồn cung mới cho thị trường trong những giai đoạn tiếp theo.