Bất động sản TP.HCM bước vào cuộc đua mới: Hạ tầng dẫn dắt, trung tâm không còn là lựa chọn duy nhất
Gia Linh
22/07/2026 4:32 PM (GMT+7)
Thị trường bất động sản TP.HCM đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cách phát triển và phân bổ nguồn cung. Khi quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, các khu vực hưởng lợi từ hạ tầng giao thông như khu Đông và đô thị mở rộng trở thành tâm điểm mới, kéo theo sự thay đổi trong chiến lược của doanh nghiệp và quyết định xuống tiền của người mua.
Sau giai đoạn thị trường trầm lắng, bất động sản TP.HCM đang xuất hiện một xu hướng đáng chú ý: thay vì tập trung vào khu vực trung tâm như nhiều năm trước, nguồn cung mới ngày càng mở rộng về các khu vực có dư địa phát triển lớn hơn, nơi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ.
Theo báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2026 của Batdongsan.com.vn, quá trình tái cấu trúc này đang diễn ra đồng thời ở cả phía cung và phía cầu. Quy hoạch đô thị, hệ thống giao thông và xu hướng mua nhà ở thực được xem là ba động lực chính làm thay đổi bản đồ thị trường.
Dữ liệu nghiên cứu cho thấy, từ năm 2019 đến nay, tỷ trọng nguồn cung tại khu vực trung tâm TP.HCM liên tục giảm, trong khi khu Đông duy trì vai trò đầu tàu với lượng dự án mới ngày càng lớn. Song song đó, các đô thị mở rộng như Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một cũng nổi lên nhờ hưởng lợi từ hệ thống cao tốc, metro và các tuyến vành đai đang được đầu tư.
Diễn biến này cho thấy chiến lược phát triển đô thị của TP.HCM đang dần chuyển từ mô hình "đơn cực" sang "đa trung tâm", mở rộng không gian phát triển ra các khu vực có khả năng kết nối tốt hơn với trung tâm thành phố.
Nguồn cung bất động sản mới tại TP.HCM ngày càng mở rộng về các khu vực có dư địa phát triển lớn hơn, nơi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Gia Linh
Nếu trước đây yếu tố quyết định giá trị bất động sản chủ yếu là vị trí nội đô thì hiện nay, hạ tầng giao thông đang trở thành "thước đo" mới của thị trường.
Những khu vực nằm gần tuyến Metro số 1, Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hay các trục giao thông liên vùng ghi nhận nguồn cung ngày càng lớn. Việc kết nối thuận lợi không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra khả năng hình thành các cực phát triển mới về thương mại, dịch vụ và nhà ở.
Theo giới phân tích, sự thay đổi này giúp doanh nghiệp bất động sản có thêm dư địa phát triển dự án quy mô lớn, đồng thời giảm áp lực lên quỹ đất ngày càng khan hiếm tại khu vực trung tâm.
Trong khi đó, người mua cũng có nhiều lựa chọn hơn khi khoảng cách địa lý không còn là rào cản lớn như trước. Cùng với sự dịch chuyển của nguồn cung, hành vi tiêu dùng trên thị trường cũng thay đổi đáng kể. Báo cáo của Batdongsan.com.vn cho thấy căn hộ tiếp tục là loại hình nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong quý II/2026, trong khi đất nền có dấu hiệu chững lại sau nhiều năm tăng trưởng mạnh. Giá rao bán căn hộ cơ bản ổn định, còn nhà phố, biệt thự và đất nền ghi nhận xu hướng điều chỉnh tại một số khu vực.
Điều này phản ánh xu hướng người mua ngày càng đặt nặng nhu cầu an cư, khả năng khai thác và chất lượng sống thay vì kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn.
Đối với các chủ đầu tư, đây cũng là giai đoạn buộc phải điều chỉnh chiến lược phát triển sản phẩm. Những dự án có pháp lý rõ ràng, quy hoạch đồng bộ, tích hợp tiện ích và kết nối giao thông thuận lợi sẽ có nhiều lợi thế trong việc thu hút khách hàng.
Trong bối cảnh TP.HCM tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng và triển khai quy hoạch dài hạn, giới quan sát cho rằng thị trường bất động sản sẽ bước vào chu kỳ cạnh tranh mới. Lợi thế sẽ không còn thuộc về những dự án nằm ở vị trí trung tâm đơn thuần, mà chuyển sang những khu vực có khả năng kết nối hiệu quả, quy hoạch bài bản và đáp ứng tốt nhu cầu ở thực. Đây cũng được xem là nền tảng để thị trường phát triển ổn định và bền vững hơn trong những năm tới.
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