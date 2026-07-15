Bất động sản TP.HCM chuyển sang cuộc đua ưu đãi tài chính thay vì giảm giá
Gia Linh
15/07/2026 7:20 PM (GMT+7)
Thanh khoản chưa phục hồi nhưng mặt bằng giá bất động sản tại TP.HCM vẫn được duy trì. Thay vì giảm giá trực tiếp, nhiều doanh nghiệp địa ốc đang chuyển sang cuộc đua hỗ trợ tài chính, từ chiết khấu, giãn tiến độ thanh toán đến hỗ trợ lãi suất, nhằm kích cầu mà vẫn bảo toàn giá trị dự án.
Chiến lược giữ giá bất động sản trong bối cảnh chi phí vốn tăng
Thị trường bất động sản TP.HCM đang chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược bán hàng của các doanh nghiệp địa ốc. Nếu ở các giai đoạn trước, giảm giá được xem là giải pháp phổ biến để thúc đẩy thanh khoản, thì hiện nay phần lớn chủ đầu tư lại ưu tiên các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm gia tăng khả năng tiếp cận của khách hàng mà không làm xáo trộn mặt bằng giá.
Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phát triển có chọn lọc hơn, khi chi phí vốn vẫn ở mức cao và quyết định mua nhà ngày càng chịu tác động bởi bài toán tài chính.
Theo báo cáo nghiên cứu thị trường 6 tháng đầu năm 2026 của Dat Xanh Services - FERI, giá bán sơ cấp trên thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu so với cuối năm 2025, giá bán nhìn chung đi ngang, trong khi nhiều dự án triển khai các chương trình chiết khấu, hỗ trợ lãi suất và ưu đãi thanh toán nhằm cải thiện sức mua.
Đơn vị này nhận định đây là hiện tượng "giảm giá kỹ thuật", tức doanh nghiệp điều chỉnh chính sách bán hàng thay vì giảm trực tiếp giá niêm yết. Mục tiêu là tăng tính cạnh tranh, thúc đẩy giao dịch nhưng vẫn bảo toàn giá trị tài sản và thương hiệu dự án.
Mặt bằng lãi suất vay mua bất động sản phổ biến ở mức 12-14%/năm đang tạo áp lực lên cả doanh nghiệp lẫn khách hàng. Khi khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính suy giảm, việc duy trì thanh khoản trở thành bài toán quan trọng đối với các chủ đầu tư.
Thay vì bước vào cuộc đua giảm giá, nhiều doanh nghiệp chuyển sang tối ưu phương thức thanh toán. Các chương trình chỉ thanh toán khoảng 10% giá trị sản phẩm khi ký hợp đồng, hỗ trợ lãi suất từ 24-30 tháng, kéo giãn tiến độ thanh toán hoặc ân hạn nợ gốc đang xuất hiện ngày càng phổ biến trên thị trường.
Theo các chuyên gia, đây là giải pháp giúp doanh nghiệp mở rộng tập khách hàng trong khi vẫn duy trì mặt bằng giá bán. Việc giảm trực tiếp giá niêm yết không chỉ ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu mà còn tác động đến quyền lợi của những khách hàng đã mua sản phẩm trước đó.
Bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M Savills TP.HCM, từng nhận định các chủ đầu tư hiện ưu tiên sử dụng công cụ tài chính để hỗ trợ người mua thay vì điều chỉnh mạnh giá bán, qua đó duy trì sự ổn định của thị trường.
Cuộc cạnh tranh chuyển từ giá bán sang giá trị dự án bất động sản
Không chỉ doanh nghiệp thay đổi, người mua cũng đang thiết lập những tiêu chí lựa chọn khắt khe hơn. Khảo sát của Dat Xanh Services - FERI cho thấy 96,9% khách hàng ưu tiên pháp lý dự án, 87,5% quan tâm đến vị trí và khả năng kết nối hạ tầng, trong khi uy tín chủ đầu tư được đánh giá cao hơn nhiều so với yếu tố giá bán đơn thuần.
Điều này phản ánh sự dịch chuyển của thị trường từ cạnh tranh bằng mức giá sang cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, năng lực triển khai và giải pháp tài chính.
Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển ổn định hơn, các dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ đảm bảo và khả năng khai thác thực tế sẽ thu hút dòng tiền tốt hơn những sản phẩm chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá.
Giới phân tích nhận định, trong bối cảnh TP.HCM tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông và nguồn cung mới vẫn được bổ sung trong nửa cuối năm, cuộc cạnh tranh trên thị trường sẽ không còn xoay quanh việc giảm giá. Thay vào đó, năng lực tài chính của doanh nghiệp, chất lượng dự án và khả năng tạo ra giá trị sử dụng thực sẽ trở thành yếu tố quyết định sức hấp dẫn của từng sản phẩm.
Xu hướng này được kỳ vọng sẽ góp phần đưa thị trường bất động sản TP.HCM phát triển theo hướng minh bạch và bền vững hơn, khi doanh nghiệp tập trung nâng cao giá trị thay vì chạy theo các cuộc đua giảm giá ngắn hạn.
Đề xuất mới về chung cư: "Cú hích" cho chu kỳ tái đầu tư bất động sản đô thị?
Quỹ đất phát triển dự án mới tại TP.HCM ngày càng khan hiếm, trong khi hàng trăm khu chung cư cũ vẫn chưa thể cải tạo vì vướng cơ chế. Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc hoàn thiện quy định về thời hạn sử dụng đối với chung cư xây mới có thể mở ra chu kỳ tái thiết mới, giúp khai thác hiệu quả quỹ đất hiện hữu và bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường.
Nhà riêng Hà Nội giá neo cao, người mua ngày càng thận trọng
Giá rao bán nhà riêng tại Hà Nội đã tăng mạnh trong một năm qua, nhưng mức độ quan tâm lại đi xuống. Khoảng cách giữa kỳ vọng của người bán và khả năng chi trả của người mua đang khiến giao dịch chậm lại, dòng tiền dịch chuyển nhiều hơn về những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, khả năng sử dụng thực tế và mức giá phù hợp.
Hạ tầng tăng tốc, bất động sản ven sông phía Đông Bắc TP.HCM đón cơ hội bứt phá
Những dự án hạ tầng quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ tại khu vực Đông Bắc TP.HCM được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản. Trong đó, việc mở rộng Quốc lộ 13 cùng tuyến đường ven sông Sài Gòn không chỉ cải thiện năng lực giao thông mà còn mở ra cơ hội hình thành các đô thị ven sông có giá trị cao.
Thị trường bất động sản TP.HCM chờ "đòn bẩy" từ dữ liệu số
Không chỉ giúp người mua nhà tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, việc xây dựng hệ thống dữ liệu bất động sản đồng bộ còn được kỳ vọng sẽ giảm chi phí giao dịch, nâng sức hấp dẫn của thị trường TP.HCM trong mắt nhà đầu tư và dòng vốn quốc tế.
Dự án bất động sản nghỉ dưỡng hơn 1.000 sản phẩm tại TP.HCM tiến thêm một bước sau khi hoàn thiện pháp lý đất đai
Một dự án nghỉ dưỡng quy mô gần 1,2 ha tại TP.HCM vừa được hoàn thiện thêm thủ tục về đất đai sau quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 6.500 m2 đất. Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng từng bước phục hồi, động thái này được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng nguồn cung và thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đang chờ hoàn thiện pháp lý.
Chỉnh trang nhà ven kênh rạch: TP.HCM tính bài toán vốn, đất và tái định cư
Hàng chục nghìn căn nhà nằm trên và ven kênh rạch tại TP.HCM sẽ được di dời trong giai đoạn 2025-2030 theo đề án chỉnh trang đô thị quy mô lớn. Bên cạnh mục tiêu cải thiện môi trường và giảm ngập, chương trình được kỳ vọng tạo dư địa phát triển không gian ven sông, đồng thời nâng chất lượng sống của người dân bằng các khu tái định cư và nhà ở xã hội đồng bộ.
Đề xuất mới về chung cư: "Cú hích" cho chu kỳ tái đầu tư bất động sản đô thị?
Quỹ đất phát triển dự án mới tại TP.HCM ngày càng khan hiếm, trong khi hàng trăm khu chung cư cũ vẫn chưa thể cải tạo vì vướng cơ chế. Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc hoàn thiện quy định về thời hạn sử dụng đối với chung cư xây mới có thể mở ra chu kỳ tái thiết mới, giúp khai thác hiệu quả quỹ đất hiện hữu và bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường.
Nhà riêng Hà Nội giá neo cao, người mua ngày càng thận trọng
Giá rao bán nhà riêng tại Hà Nội đã tăng mạnh trong một năm qua, nhưng mức độ quan tâm lại đi xuống. Khoảng cách giữa kỳ vọng của người bán và khả năng chi trả của người mua đang khiến giao dịch chậm lại, dòng tiền dịch chuyển nhiều hơn về những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, khả năng sử dụng thực tế và mức giá phù hợp.
Hạ tầng tăng tốc, bất động sản ven sông phía Đông Bắc TP.HCM đón cơ hội bứt phá
Những dự án hạ tầng quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ tại khu vực Đông Bắc TP.HCM được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản. Trong đó, việc mở rộng Quốc lộ 13 cùng tuyến đường ven sông Sài Gòn không chỉ cải thiện năng lực giao thông mà còn mở ra cơ hội hình thành các đô thị ven sông có giá trị cao.
Thị trường bất động sản TP.HCM chờ "đòn bẩy" từ dữ liệu số
Dự án bất động sản nghỉ dưỡng hơn 1.000 sản phẩm tại TP.HCM tiến thêm một bước sau khi hoàn thiện pháp lý đất đai
Một dự án nghỉ dưỡng quy mô gần 1,2 ha tại TP.HCM vừa được hoàn thiện thêm thủ tục về đất đai sau quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 6.500 m2 đất. Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng từng bước phục hồi, động thái này được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng nguồn cung và thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đang chờ hoàn thiện pháp lý.
Chỉnh trang nhà ven kênh rạch: TP.HCM tính bài toán vốn, đất và tái định cư
Hàng chục nghìn căn nhà nằm trên và ven kênh rạch tại TP.HCM sẽ được di dời trong giai đoạn 2025-2030 theo đề án chỉnh trang đô thị quy mô lớn. Bên cạnh mục tiêu cải thiện môi trường và giảm ngập, chương trình được kỳ vọng tạo dư địa phát triển không gian ven sông, đồng thời nâng chất lượng sống của người dân bằng các khu tái định cư và nhà ở xã hội đồng bộ.