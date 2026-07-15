Bất động sản TP.HCM chuyển sang cuộc đua ưu đãi tài chính thay vì giảm giá

Chiến lược giữ giá bất động sản trong bối cảnh chi phí vốn tăng

Thị trường bất động sản TP.HCM đang chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược bán hàng của các doanh nghiệp địa ốc. Nếu ở các giai đoạn trước, giảm giá được xem là giải pháp phổ biến để thúc đẩy thanh khoản, thì hiện nay phần lớn chủ đầu tư lại ưu tiên các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm gia tăng khả năng tiếp cận của khách hàng mà không làm xáo trộn mặt bằng giá.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phát triển có chọn lọc hơn, khi chi phí vốn vẫn ở mức cao và quyết định mua nhà ngày càng chịu tác động bởi bài toán tài chính.

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường 6 tháng đầu năm 2026 của Dat Xanh Services - FERI, giá bán sơ cấp trên thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu so với cuối năm 2025, giá bán nhìn chung đi ngang, trong khi nhiều dự án triển khai các chương trình chiết khấu, hỗ trợ lãi suất và ưu đãi thanh toán nhằm cải thiện sức mua.

Đơn vị này nhận định đây là hiện tượng "giảm giá kỹ thuật", tức doanh nghiệp điều chỉnh chính sách bán hàng thay vì giảm trực tiếp giá niêm yết. Mục tiêu là tăng tính cạnh tranh, thúc đẩy giao dịch nhưng vẫn bảo toàn giá trị tài sản và thương hiệu dự án.

Mặt bằng lãi suất vay mua bất động sản phổ biến ở mức 12-14%/năm đang tạo áp lực lên cả doanh nghiệp lẫn khách hàng. Khi khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính suy giảm, việc duy trì thanh khoản trở thành bài toán quan trọng đối với các chủ đầu tư.

Thay vì bước vào cuộc đua giảm giá, nhiều doanh nghiệp chuyển sang tối ưu phương thức thanh toán. Các chương trình chỉ thanh toán khoảng 10% giá trị sản phẩm khi ký hợp đồng, hỗ trợ lãi suất từ 24-30 tháng, kéo giãn tiến độ thanh toán hoặc ân hạn nợ gốc đang xuất hiện ngày càng phổ biến trên thị trường.

Theo các chuyên gia, đây là giải pháp giúp doanh nghiệp mở rộng tập khách hàng trong khi vẫn duy trì mặt bằng giá bán. Việc giảm trực tiếp giá niêm yết không chỉ ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu mà còn tác động đến quyền lợi của những khách hàng đã mua sản phẩm trước đó.

Bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M Savills TP.HCM, từng nhận định các chủ đầu tư hiện ưu tiên sử dụng công cụ tài chính để hỗ trợ người mua thay vì điều chỉnh mạnh giá bán, qua đó duy trì sự ổn định của thị trường.

Cuộc cạnh tranh chuyển từ giá bán sang giá trị dự án bất động sản

Không chỉ doanh nghiệp thay đổi, người mua cũng đang thiết lập những tiêu chí lựa chọn khắt khe hơn. Khảo sát của Dat Xanh Services - FERI cho thấy 96,9% khách hàng ưu tiên pháp lý dự án, 87,5% quan tâm đến vị trí và khả năng kết nối hạ tầng, trong khi uy tín chủ đầu tư được đánh giá cao hơn nhiều so với yếu tố giá bán đơn thuần.

Điều này phản ánh sự dịch chuyển của thị trường từ cạnh tranh bằng mức giá sang cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, năng lực triển khai và giải pháp tài chính.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển ổn định hơn, các dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ đảm bảo và khả năng khai thác thực tế sẽ thu hút dòng tiền tốt hơn những sản phẩm chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá.

Thị trường bất động sản TP.HCM đang có nhiều chuyển biến. Ảnh: Gia Linh

Giới phân tích nhận định, trong bối cảnh TP.HCM tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông và nguồn cung mới vẫn được bổ sung trong nửa cuối năm, cuộc cạnh tranh trên thị trường sẽ không còn xoay quanh việc giảm giá. Thay vào đó, năng lực tài chính của doanh nghiệp, chất lượng dự án và khả năng tạo ra giá trị sử dụng thực sẽ trở thành yếu tố quyết định sức hấp dẫn của từng sản phẩm.

Xu hướng này được kỳ vọng sẽ góp phần đưa thị trường bất động sản TP.HCM phát triển theo hướng minh bạch và bền vững hơn, khi doanh nghiệp tập trung nâng cao giá trị thay vì chạy theo các cuộc đua giảm giá ngắn hạn.