



Bất động sản công nghiệp, logistics đón thêm dư địa

Thị trường bất động sản TP.HCM đang đứng trước cơ hội tái phân bổ không gian phát triển khi thành phố chuyển từ mô hình đô thị tập trung sang cấu trúc đa cực, đa trung tâm. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào khu vực lõi, các hoạt động kinh tế, công nghiệp, dịch vụ và logistics được định hướng phân bổ theo lợi thế từng địa bàn.

Theo dự thảo Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, thành phố định hướng 5 cực động lực gồm: lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế; đổi mới sáng tạo phía Đông; công nghiệp, công nghệ cao và logistics phía Bắc; cảng biển, thương mại tự do, logistics quốc tế và năng lượng phía Nam; đô thị, giáo dục và y tế phía Tây.

Bên cạnh đó, 5 trung tâm vệ tinh được xác định gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên.

Cấu trúc này cho thấy định hướng phát triển thị trường bất động sản không chỉ nằm ở việc mở rộng quỹ đất mà còn gắn với chức năng kinh tế của từng khu vực. Đây là cơ sở để hình thành các thị trường chuyên biệt, từ nhà ở, thương mại đến bất động sản công nghiệp và kho vận.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm định hướng hình thành 5 cực động lực và 5 trung tâm vệ tinh. Ảnh: Gia Linh

Trong cấu trúc phát triển mới, khu vực phía Bắc được định hướng trở thành cực công nghiệp, công nghệ cao và logistics. Trong khi đó, khu vực phía Nam gắn với cảng biển, thương mại tự do, logistics quốc tế và năng lượng.

Sự phân hóa này có thể tạo thêm nhu cầu về nhà xưởng, kho bãi, trung tâm phân phối, nhà ở cho chuyên gia và người lao động, cùng các dịch vụ thương mại hỗ trợ hoạt động sản xuất.

Đối với những địa bàn như Bàu Bàng, Tân Uyên - Bắc Tân Uyên hay Hóc Môn - Củ Chi, cơ hội phát triển không chỉ nằm ở bất động sản nhà ở mà còn ở khả năng hình thành các hệ sinh thái đô thị gắn với công nghiệp, việc làm và dịch vụ.

Góp ý dự thảo quy hoạch, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), đề xuất bổ sung các tuyến đường sắt nhẹ (LRT) tại khu vực lõi trung tâm và khu vực Tam Thắng - Vũng Tàu.

Đáng chú ý, HoREA kiến nghị nghiên cứu tuyến đường sắt hàng hóa kết nối ga Sóng Thần - cảng Cát Lái, sau đó liên kết với đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu và các cảng biển Hiệp Phước, Tân Tập.

Theo ông Châu, khu vực cảng Cát Lái hiện có khoảng 18.000-20.000 lượt xe tải nặng, xe container ra vào mỗi ngày. Việc nghiên cứu kết nối đường sắt hàng hóa sẽ góp phần hạn chế xung đột giao thông, nâng cao hiệu quả vận chuyển.

Đề xuất này có ý nghĩa đối với thị trường bất động sản logistics, bởi khả năng kết nối và chi phí vận chuyển là những yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của doanh nghiệp.

TOD có thể tạo thêm thị trường nhà ở, thương mại

Ngoài công nghiệp và logistics, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) cũng là hướng đi đáng chú ý trong quy hoạch mới.

Theo định hướng được trình HĐND TP.HCM, đến năm 2050, thành phố dự kiến hoàn thành 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 961km, cùng khoảng 450km đường sắt đô thị nhẹ và tàu điện mặt đất.

Các khu vực quanh nhà ga, đầu mối giao thông được định hướng phát triển chức năng hỗn hợp, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng. Đây có thể trở thành động lực hình thành những trung tâm dân cư, tiêu dùng mới, giảm áp lực tập trung vào khu vực lõi đô thị.

Đến năm 2050, TP.HCM dự kiến hoàn thành 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 961km, cùng khoảng 450km đường sắt đô thị nhẹ và tàu điện mặt đất. Ảnh: Gia Linh

Tuy nhiên, khả năng khai thác thị trường sẽ phụ thuộc lớn vào tiến độ đầu tư hạ tầng và mức độ đồng bộ với các dự án bất động sản.

Về vấn đề này, Ban Đô thị HĐND TP.HCM lưu ý việc phát triển TOD phải bảo đảm sự đồng bộ giữa tiến độ đầu tư đường sắt đô thị với các khu vực quanh nhà ga; đồng thời gắn khai thác giá trị gia tăng từ đất đai với năng lực đáp ứng của hạ tầng xã hội.

Với doanh nghiệp bất động sản, quy hoạch đa cực mở ra thêm lựa chọn về địa bàn và phân khúc đầu tư. Tuy nhiên, không phải khu vực nào được đưa vào định hướng phát triển cũng lập tức trở thành điểm nóng thị trường.

Khả năng kết nối thực tế, tiến độ hạ tầng, nhu cầu sử dụng và sức hấp thụ sản phẩm mới sẽ là những yếu tố quyết định giá trị khai thác. Đây cũng là phép thử đối với chiến lược đầu tư bất động sản khi TP.HCM bước vào giai đoạn tổ chức lại không gian phát triển trên quy mô lớn.