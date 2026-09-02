Bất ngờ khoản lương, thưởng Apple trả cho CEO John Ternus lần đầu tiên được tiết lộ

Trong khi đó, cựu CEO Tim Cook sẽ nhận mức đãi ngộ mục tiêu 47 million USD trên cương vị mới là Chủ tịch điều hành.

Gói đãi ngộ năm tài chính 2027 của ông Ternus bao gồm mức lương cơ bản 3 triệu USD và phần thưởng cổ phiếu thường niên có giá trị mục tiêu 55 triệu USD.

CEO John Ternus. Ảnh Macrumors

Một phần tư số cổ phiếu này được tính theo thời gian và sẽ được giải ngân nửa năm một lần trong vòng bốn năm. Phần còn lại là các đơn vị cổ phiếu hạn chế (RSU) được giải ngân dựa trên tổng lợi nhuận dành cho cổ đông của Apple so với các công ty khác trong chỉ số S&P 500 - đây cũng là cơ chế áp dụng cho RSU của Tim Cook trong nhiều năm qua. Riêng đối với năm tài chính 2026, Apple đã cấp cho Ternus một khoản RSU tính theo tỷ lệ thời gian với giá trị mục tiêu là 2,5 triệu USD.

Mức lương mới của CEO Tim Cook sẽ là 2 triệu USD, song ông cũng nhận được phần thưởng cổ phiếu trị giá mục tiêu 45 triệu USD trong năm tài chính 2027. Một nửa số này được cấp dưới dạng RSU tính theo thời gian giải ngân trong vòng bốn năm, và nửa còn lại giải ngân dựa trên hiệuσ suất cổ phiếu của Apple.

Nếu ông Tim Cook nghỉ hưu vào hoặc sau tròn một năm kể từ ngày cấp, số cổ phiếu của ông vẫn sẽ được giải ngân nhưng ông sẽ chỉ nhận được cổ phiếu vào các thời điểm đã lên lịch ban đầu.

Các con số đãi ngộ mục tiêu dành cho ông Ternus và Cook chưa bao gồm tiền thưởng dựa trên hiệu suất công việc, do đó tổng số tiền thực tế mà mỗi người nhận được trong năm tài chính 2027 có thể sẽ thay đổi.

Trong năm 2025, ông Tim Cook đã đút túi 74,3 triệu USD, bao gồm 3 triệu USD tiền lương, 12 triệu USD tiền thưởng tiền mặt dựa trên hiệu suất và 57,5 triệu USD thưởng cổ phiếu.

Mức lương trước đây của ông John Ternus trên cương vị Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple không được công bố công khai, vì vậy đây là lần đầu tiên thu nhập của ông được công khai trước truyền thông.