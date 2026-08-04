'Bắt tay' tạo hệ sinh thái, doanh nghiệp du lịch TP.HCM tìm động lực tăng trưởng mới

Không chỉ dừng lại ở việc bán tour hay cung cấp dịch vụ lưu trú, các doanh nghiệp du lịch đang chuyển hướng sang xây dựng hệ sinh thái tích hợp, kết nối từ vận chuyển, mua sắm đến giải trí nhằm tạo trải nghiệm trọn gói cho du khách.

Xu hướng này được thể hiện rõ khi Saigontourist Group vừa công bố hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030 với Vietnam Airlines, Becamex Group và Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Thay vì hoạt động độc lập trong từng lĩnh vực, các bên hướng tới khai thác thế mạnh của nhau để phát triển chuỗi dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn.

Theo giới quan sát, khi thị trường du lịch phục hồi mạnh sau nhiều biến động, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở quy mô doanh nghiệp mà ở khả năng tạo ra những sản phẩm tích hợp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong và ngoài nước.

Doanh nghiệp du lịch đang chuyển hướng sang xây dựng hệ sinh thái tích hợp, kết nối từ vận chuyển, mua sắm đến giải trí nhằm tạo trải nghiệm trọn gói cho du khách. Ảnh: VNA

Trong thỏa thuận hợp tác mới, Vietnam Airlines sẽ phối hợp với Saigontourist Group phát triển các gói sản phẩm kết hợp giữa vận chuyển hàng không và du lịch, đồng thời tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến tại thị trường trong nước và quốc tế.

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, Becamex Group sẽ tham gia phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ quản trị và nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng đến mô hình du lịch thông minh.

Trong khi đó, IPPG mang vào mạng lưới hợp tác hệ sinh thái bán lẻ, hàng miễn thuế, dịch vụ sân bay, ẩm thực cùng hàng trăm thương hiệu quốc tế để mở rộng các hoạt động mua sắm và dịch vụ dành cho khách du lịch.

Sự kết hợp giữa lữ hành, hàng không, bán lẻ và công nghệ được kỳ vọng giúp doanh nghiệp không chỉ bán một sản phẩm đơn lẻ mà có thể cung cấp cả hành trình trải nghiệm, từ lúc khách đặt vé, lưu trú, tham quan cho đến mua sắm và giải trí.

Đây cũng là mô hình đang được nhiều điểm đến trong khu vực châu Á áp dụng nhằm nâng giá trị chi tiêu trên mỗi lượt khách thay vì chỉ chạy theo mục tiêu tăng trưởng về lượng.

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, việc các doanh nghiệp đầu ngành chủ động liên kết phản ánh xu hướng phát triển mới của kinh tế dịch vụ, khi tăng trưởng được tạo ra từ sự kết nối giữa nhiều lĩnh vực thay vì mỗi doanh nghiệp phát triển riêng lẻ.

Thành phố cũng kỳ vọng các thỏa thuận hợp tác sẽ nhanh chóng được hiện thực hóa thành những sản phẩm cụ thể như chương trình du lịch kết hợp hàng không, mua sắm, hội nghị, triển lãm, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa, qua đó kéo dài thời gian lưu trú cũng như gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Trong bối cảnh TP.HCM đang mở rộng không gian phát triển và đặt mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại và du lịch của khu vực, việc hình thành các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp được xem là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác chiến lược không chỉ mở rộng thị trường mà còn tạo điều kiện chia sẻ nguồn lực, dữ liệu, kinh nghiệm quản trị và cơ hội đầu tư. Nếu được triển khai hiệu quả, những liên kết này có thể góp phần hình thành các sản phẩm du lịch có tính khác biệt, đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới và tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành du lịch TP.HCM trong giai đoạn tới.