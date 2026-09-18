Bầu trời Lạng Sơn rực rỡ với màn trình diễn của Drone Light Show
Hoàng Tính
18/09/2026 10:35 PM (GMT+7)
Tối ngày 18/09, chương trình tổng duyệt Nghệ thuật Khai mạc "Lễ hội Ánh sáng Biên cương" đã diễn ra thành công rực rỡ. Dù mới chỉ là buổi tổng duyệt chuẩn bị cho đêm khai mạc chính thức, sự kiện đã thu hút đông đảo người dân địa phương cùng du khách đổ về thưởng thức, tạo nên không khí vô cùng sôi động; đặc biệt là màn trình diễn của Drone Light Show.
Thanh Hóa: Hơn 5.000 người hưởng ứng phong trào mỗi người chọn một môn thể thao để tập luyện thường xuyên
Sáng 10/10, hơn 5.000 người tại điểm cầu Thanh Hóa tham gia Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Lạng Sơn: Tổ chức thành công Ngày hội toàn dân học tập số và Tổng kết Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026
Sáng ngày 10/10 tỉnh Lạng Sơn đã trang trọng tổ chức Ngày hội toàn dân học tập số và Tổng kết, trao giải Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026. Đây là sự kiện trọng tâm nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn.
Trồng gần 7.000 cây xanh tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long
Gần 7.000 cây xanh đã được trồng tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long trong sự kiện "Gieo mầm sóng xanh" ngày 10/10.
Đại hội Thể dục thể thao Thái Nguyên khép lại với 206 bộ huy chương, gần 4.000 người tham gia
Sáng 10/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức bế mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X, năm 2026. Đại hội có 19 môn thi đấu, thu hút gần 4.000 vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ tham gia, với tổng cộng 206 bộ huy chương được trao.
Thái Nguyên quảng bá du lịch xứ Trà qua hành trình tàu di sản Hà Nội – Thái Nguyên
Ngày 9/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuyến tàu di sản mang tên “Hành trình về với xứ Trà”, kết nối Hà Nội với Thái Nguyên, nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí và những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực du lịch.
Bệnh viện 50 năm tuổi ở Hưng Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Sáng 9/10, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Thanh Hóa: Hơn 5.000 người hưởng ứng phong trào mỗi người chọn một môn thể thao để tập luyện thường xuyên
Sáng 10/10, hơn 5.000 người tại điểm cầu Thanh Hóa tham gia Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Lạng Sơn: Tổ chức thành công Ngày hội toàn dân học tập số và Tổng kết Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026
Trồng gần 7.000 cây xanh tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long
Đại hội Thể dục thể thao Thái Nguyên khép lại với 206 bộ huy chương, gần 4.000 người tham gia
Thái Nguyên quảng bá du lịch xứ Trà qua hành trình tàu di sản Hà Nội – Thái Nguyên
Ngày 9/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuyến tàu di sản mang tên “Hành trình về với xứ Trà”, kết nối Hà Nội với Thái Nguyên, nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí và những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực du lịch.