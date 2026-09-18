Bầu trời Lạng Sơn rực rỡ với màn trình diễn của Drone Light Show

Sáng 10/10, hơn 5.000 người tại điểm cầu Thanh Hóa tham gia Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.