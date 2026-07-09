Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV: Thống nhất cao thông qua 24 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển
Quang Sơn
09/07/2026 4:48 PM (GMT+7)
Chiều nay (9/7), sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và dân chủ, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với sự đồng thuận tuyệt đối, 100% đại biểu dự họp đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an sinh của địa phương.
Suốt thời gian diễn ra kỳ họp, tinh thần làm việc cầu thị, thẳng thắn và đậm chất xây dựng đã được thể hiện rõ nét qua 39 lượt ý kiến thảo luận sôi nổi tại tổ và hội trường. Các đại biểu đã tập trung trí tuệ, mổ xẻ trực diện vào những nhóm vấn đề trọng tâm, các nút thắt còn tồn tại trong thực tiễn điều hành. Từ việc rà soát kỹ lưỡng kế hoạch tăng trưởng, phân tích nguyên nhân của những vướng mắc, hội nghị đã đề xuất nhiều giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 nói riêng và giai đoạn 5 năm 2026-2030 nói chung. Không khí nghị trường tiếp tục nóng lên với phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp. Các câu hỏi chất vấn cân não tập trung vào các lĩnh vực nóng được dư luận và cử tri đặc biệt quan tâm gồm công tác tổ chức triển khai Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh và quản lý nhà nước về y tế, với sự giải trình thẳng thắn của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Y tế.
Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền một cách công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Thúy và nguyên Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thị Hiền do chuyển công tác mới. Đồng thời, các đại biểu đã đồng thuận bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Ngọc Thanh và Giám đốc Sở Công Thương Hồ Quang Huy với số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ cao.
Dưới sự điều hành của Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, 24 nghị quyết đã được thông qua với sự nhất trí hoàn toàn của tất cả đại biểu tham dự. Trong số này, có tới 19 nghị quyết chuyên sâu về cơ chế, chính sách và giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô có tác động trực tiếp đến việc nâng cao đời sống nhân dân. Điển hình là các quyết sách về bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số; điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030. Đặc biệt, các chính sách an sinh xã hội mũi nhọn như quy định mức chi hỗ trợ khoa học công nghệ, chế độ thưởng lớn cho học sinh và giáo viên trường chuyên biệt, cùng chính sách hỗ trợ bộ đội, công an hoàn thành nghĩa vụ quân sự cũng chính thức được ban hành.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đại biểu và cơ quan liên quan. Nhấn mạnh khối lượng công việc khổng lồ từ nay đến cuối năm trong bối cảnh Quảng Ninh phải quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13%, đồng chí yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tuyệt đối không bằng lòng với kết quả hiện tại hay né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
Sau kỳ họp này, UBND tỉnh cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết theo hướng rõ tiến độ, rõ người, rõ việc; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai và thủ tục hành chính, đồng thời tối ưu hóa mô hình chính quyền hai cấp. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay giám sát, tuyên truyền rộng rãi để các nghị quyết vừa được thông qua sớm đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất.
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