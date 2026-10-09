Bệnh viện 50 năm tuổi ở Hưng Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm cùng các đại biểu, cán bộ và nhân viên bệnh viện.

Trong diễn văn khai mạc, thạc sĩ, bác sĩ Lê Minh Ngọc - Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình cho biết, Bệnh viện được thành lập ngày 25/2/1976, với 26 cán bộ, trong đó có 2 bác sĩ, tại xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (cũ).

Sau 50 năm, bệnh viện đã trở thành cơ sở chuyên khoa hạng II, quy mô 500 giường bệnh, thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe tâm thần và hỗ trợ người bệnh hòa nhập xã hội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình. Ảnh: NH

Từ tháng 7/2025, bệnh viện trở thành đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên trong một không gian phát triển mới, rộng mở hơn.

Theo lãnh đạo bệnh viện, kế thừa truyền thống 50 năm, bệnh viện quyết tâm xây dựng Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Thái Bình phát triển chuyên sâu, chuyên nghiệp, mạnh mẽ chuyển đổi số; trở thành địa chỉ tin cậy, nhân văn, không kỳ thị của mỗi người dân; xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp và nhân dân trong tỉnh.

Ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, sức khỏe tâm thần là bộ phận thiết yếu của sức khỏe con người; công tác điều trị lĩnh vực này đòi hỏi đội ngũ y tế có chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NH

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phát triển các chuyên ngành đáp ứng nhu cầu thực tế, nhất là chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, vị thành niên và người cao tuổi.

Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, phát triển các phương pháp điều trị tâm lý, phục hồi chức năng, tăng cường chỉ đạo tuyến, hỗ trợ y tế cơ sở phát hiện sớm và quản lý người bệnh tại cộng đồng.

Vị lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và có chính sách thu hút nhân lực cho bệnh viện.

Ông Lê Minh Ngọc - Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình bày tỏ, sẽ cùng tập thể quyết tâm xây dựng Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Thái Bình phát triển chuyên sâu, chuyên nghiệp, mạnh mẽ chuyển đổi số. Ảnh: NH

Với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm đề nghị, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo chuyên môn, bố trí nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và xây dựng chính sách đào tạo, thu hút nhân lực.

Đối với bệnh viện, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu chủ động tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi và điều trị người bệnh. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh an toàn, sạch sẽ.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.