Bezos nhắm tới Liverpool: Làn sóng các tỷ phú Mỹ thâu tóm các đội bóng châu ÂU

Nhà sáng lập Amazon đang trong quá trình đàm phán để gia nhập một tập đoàn đầu tư hướng tới việc mua lại khoảng 30% cổ phần của Liverpool FC. Tập đoàn này, do nhà đầu tư người Anh gốc Ấn Amit Bhatia dẫn đầu, đã đưa ra lời đề nghị sơ bộ trị giá 1,35 tỷ bảng Anh (gần 1,8 tỷ USD) để mua lại cổ phần thiểu số từ Fenway Sports Group (FSG) qua đó định giá câu lạc bộ Ngoại hạng Anh này ở mức khoảng 4,5 tỷ bảng (khoảng 6 tỷ USD).

Bhatia, người từng đồng sở hữu đội bóng Queens Park Rangers ở giải Hạng Nhất Anh (Championship) trong 18 năm, cũng đang tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng khác để tăng cường nguồn vốn. Và Bezos - người giàu thứ tư thế giới với khối tài sản 267 tỷ USD - hoàn toàn có thể nhảy vào cuộc đua này.

Theo nhiều nguồn tin báo chí, các nhân vật nắm rõ thông tin cuộc đàm phán cho biết doanh nhân đứng sau Amazon sẽ nhận được cổ phần tại Liverpool nếu thương vụ với tập đoàn của Bhatia được chốt hạ.

Đây không phải là lần đầu tiên Bezos nhắm tới việc đầu tư vào thể thao. Vị tỷ phú 62 tuổi này từng xem xét việc thâu tóm các đội bóng tại giải Nhà nghề Mỹ (NFL), bao gồm Seattle Seahawks và Washington Commanders, nhưng chưa từng đưa ra lời đề nghị chính thức nào. Đây là lần đầu tiên Bezos được ghi nhận là đang đàm phán để mua cổ phần của một câu lạc bộ bóng đá châu Âu.

Và ông đang tham gia vào một xu hướng ngày càng tăng của các giới siêu giàu Mỹ: chi tiền cho các đội thể thao ở bên kia bờ Đại Tây Dương. Khi các giải đấu châu Âu ngày càng trở nên phổ biến nhờ bộ phim truyền hình ăn khách Ted Lasso trên Apple TV+ cũng như thương vụ sở hữu gây chú ý lớn của Ryan Reynolds và Rob McElhenney đối với câu lạc bộ xứ Wales Wrexham, ngày càng có nhiều tỷ phú hy vọng có thể tham gia vào làn sóng này.

Một người mạo ngôn của FSG đã xác nhận với tờ Fortune rằng một tập đoàn do Bhatia dẫn đầu đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư cổ phần thiểu số vào Liverpool FC. Tờ Fortune cũng đã liên hệ với Bezos để xin bình luận.

Các đại gia Mỹ đang mua lại các đội bóng đá châu Âu

Từ lâu, giới giàu có ở Mỹ đã tích trữ tài sản thông qua các khoản đầu tư chiến lược và các dự án phô trương quyền lực, từ danh mục đầu tư cổ phiếu đồ sộ của Warren Buffett cho đến thương vụ thâu tóm X (trước đây là Twitter) trị giá 44 tỷ USD của Elon Musk. Giờ đây, ngày càng nhiều người hướng ra nước ngoài, đổ tiền vào các đội bóng đá châu Âu khi định giá các câu lạc bộ này tăng vọt và lượng người hâm mộ quốc tế theo dõi các trận đấu ngày một đông hơn.

Nếu các tin đồn là sự thật và tập đoàn đầu tư này thành công trong việc mua lại cổ phần thiểu số ở Liverpool FC, Bezos sẽ chỉ là một tên tuổi tiếp theo trong danh sách các nhà đầu tư Mỹ ngày càng tăng của đội bóng. Vào năm 2010, trùm đầu tư John W. Henry đã tiếp quản câu lạc bộ sau khi mua lại từ hai người đồng hương Mỹ là Tom Hicks và George Gillett với giá 300 triệu bảng (gần 400 triệu USD). Giá trị hiện tại của đội bóng đang ở mức 6,2 tỷ USD.

Một trong những thương vụ được truyền thông chú ý nhất, góp phần đưa làn sóng sở hữu bóng đá châu Âu của giới chủ Mỹ lên bản đồ thế giới, chính là việc Reynolds và McElhenney mua lại Wrexham A.F.C. vào năm 2020. Hai ngôi sao Hollywood - một người trước là quốc tịch Canada, người sau là người Mỹ - đã chi 2 triệu bảng (khoảng 2,5 triệu USD) cho câu lạc bộ xứ Wales đang chơi ở giải hạng dưới. Wrexham kể từ đó đã giành quyền thăng hạng ba mùa liên tiếp để lần đầu tiên có mặt tại giải Hạng Nhất Anh sau hơn bốn thập kỷ, trong khi giá trị và lượng người hâm mộ toàn cầu của câu lạc bộ đã bùng nổ nhờ bộ phim tài liệu ăn khách Welcome to Wrexham.

"Bây giờ tôi yêu môn thể thao này đến mức thực sự ghét nó" - Reynolds chia sẻ với BBC vào năm 2023. "Mỗi trận đấu trôi qua, tôi lại đi đi lại lại như một con sư tử bị nhốt trong lồng."

Nhiều đội bóng lừng danh khác cũng có những nhà đầu tư lớn chống lưn-. Vào năm 2022, Todd Boehly, CEO của công ty đầu tư Eldridge Industries, đã dẫn đầu một tập đoàn mua lại Chelsea F.C. với giá 4,25 tỷ bảng - khoảng 5,2 tỷ USD vào thời điểm đó. Doanh nhân người Mỹ có khối tài sản khoảng 8,5 tỷ USD này đã thâu tóm đội bóng từ tay trùm tài phiệt Nga Roman Abramovich, người bị ép buộc phải bán câu lạc bộ.

Stanley Kroenke, một trùm bất động sản người Mỹ sở hữu khối tài sản 26,8 tỷ USD, cũng đã thâu tóm đội bóng nổi tiếng tại Ngoại hạng Anh là Arsenal trong vòng một thập kỷ. Bắt đầu từ năm 2007, Kroenke khởi đầu bằng việc mua 9,9% cổ phần của Arsenal Holdings, trở thành cổ đông đa số vào năm 2011 với 62% cổ phần đứng tên mình, và cuối cùng là nắm quyền sở hữu toàn bộ vào năm 2018. Tính tổng cộng, ước tính ông đã chi khoảng 1 tỷ USD để mua lại đội bóng này.

"Arsenal là một câu lạc bộ tuyệt vời với lịch sử và truyền thống rất đặc biệt," Kroenke phát biểu vào năm 2011. "Chúng tôi có ý định phát triển dựa trên di sản giàu có này và đưa câu lạc bộ đến với những thành công mới."

Arsenal kể từ đó đã trở thành một trong những câu lạc bộ bóng đá giá trị nhất thế giới - câu lạc bộ được định giá khoảng 5,4 tỷ USD theo Forbes, và đã về nhì tại giải VĐQG trong ba mùa giải liên tiếp.