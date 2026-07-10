Bị khóa tài khoản mua sắm online vĩnh viễn, người tiêu dùng có quyền đòi lại tiền, điểm thưởng?





Không ít người tiêu dùng bất ngờ bị khóa vĩnh viễn tài khoản mua sắm trên các sàn thương mại điện tử trong khi tài khoản vẫn còn tiền trong ví, điểm tích lũy, voucher hoặc các quyền lợi thành viên chưa sử dụng.

Người tiêu dùng có những quyền gì?

Trong thời gian gần đây, cùng với việc các sàn TMĐT tăng cường kiểm soát hành vi gian lận, nhiều người tiêu dùng cũng phản ánh tình trạng tài khoản bị khóa hoặc đình chỉ sử dụng mà không được giải thích rõ nguyên nhân. Không ít trường hợp cho biết họ chỉ nhận được phản hồi theo mẫu như "tài khoản vi phạm quy định", "quyết định cuối cùng" hoặc "không thể cung cấp thêm thông tin", trong khi tài khoản vẫn còn số dư ví điện tử, điểm thưởng, xu tích lũy hoặc các voucher chưa sử dụng.

Theo hướng dẫn của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, việc sàn TMĐT áp dụng biện pháp khóa tài khoản không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng bị tước bỏ các quyền được pháp luật bảo vệ.

Khi mua sắm trên sàn TMĐT, người tiêu dùng đồng thời sử dụng dịch vụ do sàn cung cấp. Vì vậy, mối quan hệ giữa người dùng và sàn không chỉ là giao dịch mua bán hàng hóa mà còn là quan hệ cung cấp dịch vụ, chịu sự điều chỉnh của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Theo Điều 4 của luật này, người tiêu dùng có quyền được bảo vệ tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khi sử dụng dịch vụ. Nếu việc khóa tài khoản khiến người dùng không thể sử dụng số dư trong ví, điểm thưởng, xu tích lũy hoặc voucher đã được cấp thì quyền lợi về tài sản có thể bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng còn có quyền được cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến giao dịch và dịch vụ. Do đó, nếu sàn TMĐT từ chối cung cấp căn cứ hoặc bằng chứng về hành vi vi phạm, người tiêu dùng có quyền yêu cầu được giải thích rõ lý do xử lý.

Đặc biệt, pháp luật cũng bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện của người tiêu dùng. Vì vậy, việc sàn TMĐT thông báo đây là "quyết định cuối cùng" không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng mất quyền tiếp tục khiếu nại hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi của mình.

Sàn TMĐT phải có trách nhiệm giải quyết khiếu nại

Theo quy định về TMĐT, các sàn giao dịch phải công khai Quy chế hoạt động trên website hoặc ứng dụng để người dùng dễ dàng tiếp cận. Quy chế này phải quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên, các trường hợp xử lý vi phạm, cơ chế giải quyết khiếu nại cũng như biện pháp xử lý đối với người sử dụng không tuân thủ quy định của sàn.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu khóa tài khoản của người tiêu dùng, sàn cần chỉ rõ căn cứ xử lý theo quy định đã công bố, thay vì chỉ đưa ra thông báo chung chung.

Bên cạnh đó, Điều 31 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được phản ánh hoặc khiếu nại, doanh nghiệp phải thông báo việc đã tiếp nhận để xử lý.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, sàn TMĐT có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại và phải có căn cứ chứng minh hành vi vi phạm của người sử dụng, đồng thời nêu rõ việc xử lý dựa trên điều khoản nào trong Quy chế hoạt động của sàn.

Người tiêu dùng nên làm gì khi tài khoản bị khóa?

Nếu đã nhiều lần gửi khiếu nại nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng, người tiêu dùng nên chủ động lưu giữ đầy đủ các tài liệu liên quan như thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch, số dư trong ví, điểm thưởng, voucher, các email hoặc tin nhắn trao đổi với sàn và toàn bộ nội dung phản hồi của đơn vị này.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người tiêu dùng có thể gửi phản ánh hoặc kiến nghị đến Sở Công Thương nơi cư trú hoặc nơi doanh nghiệp hoạt động; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc phản ánh có thể thực hiện trực tiếp, gửi qua thư điện tử kèm các tài liệu chứng minh hoặc liên hệ Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800 6838 để được hướng dẫn.

Trong trường hợp các bên vẫn không thống nhất được kết quả giải quyết, người tiêu dùng có thể lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp khác theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 như yêu cầu hòa giải, yêu cầu trọng tài (nếu có thỏa thuận) hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Việc các sàn TMĐT tăng cường kiểm soát gian lận là cần thiết nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, mọi biện pháp xử lý đều cần được thực hiện trên cơ sở quy định công khai, có căn cứ rõ ràng và bảo đảm quyền được biết, quyền được giải trình cũng như quyền khiếu nại của người sử dụng. Đây cũng là nền tảng để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với thương mại điện tử trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển.