Bi kịch nước Mỹ: Hàng triệu người phải vay nợ, vét sạch tiền tiết kiệm chỉ để mua thực phẩm

Hàng triệu người Mỹ đang phải vay nợ, vét sạch tiền tiết kiệm chỉ để mua thực phẩm. Ảnh CBS News

Đây là kết quả nghiên cứu mới của Viện Urban (Urban Institute), một tổ chức nghiên cứu chính sách phi đảng phái tại Mỹ.

Theo khảo sát, hơn 1/4 số người trong độ tuổi lao động sử dụng thẻ tín dụng để mua thực phẩm đã không thể thanh toán hết dư nợ hoặc thậm chí không trả nổi khoản thanh toán tối thiểu.

Khoảng 10% người trưởng thành cho biết họ sử dụng hình thức "Mua trước, trả sau" để mua thực phẩm. Trong số này, khoảng 1/3 đã bỏ lỡ ít nhất một kỳ thanh toán trong năm qua.

Ngoài ra, khoảng 20% người trong độ tuổi lao động thừa nhận đã phải rút các khoản tiết kiệm dài hạn – vốn không dành cho chi tiêu hằng ngày như quỹ khẩn cấp – ít nhất một lần trong 12 tháng qua để mua thực phẩm.

"Khi giá cả leo thang, các gia đình vẫn phải ăn uống và đáp ứng những nhu cầu thiết yếu. Nhưng giờ đây họ còn phải gánh thêm áp lực trả nợ, điều này có thể khiến việc phục hồi tài chính trong tương lai trở nên khó khăn hơn", bà Kassandra Martinchek, chuyên gia chính sách công và đồng tác giả nghiên cứu, nhận định.

Giá thực phẩm tăng hơn 30% sau 5 năm

Theo Urban Institute, giá thực phẩm tại Mỹ đã tăng khoảng 32% trong vòng 5 năm, khiến khả năng chi trả cho nhu yếu phẩm trở thành một trong những mối lo lớn nhất của các hộ gia đình.

Khảo sát được thực hiện vào tháng 12/2025 với 7.500 người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 64.

Nghiên cứu phản ánh sức ép ngày càng lớn sau nhiều năm lạm phát ở mức cao. Trong năm 2026, lạm phát tại Mỹ tăng tốc trở lại do tác động của cuộc xung đột Iran, khiến giá năng lượng leo thang và đẩy chỉ số giá tiêu dùng lên mức cao nhất trong hơn ba năm.

Một cuộc khảo sát của CBS News hồi tháng 5 cho thấy hơn 75% người Mỹ cho rằng thu nhập của họ không theo kịp lạm phát. Trong khi giá cả tiếp tục tăng nhanh hơn tiền lương, sức mua của nhiều hộ gia đình đang suy giảm đáng kể.

Ngày càng nhiều người Mỹ không trả nổi nợ thẻ tín dụng

Nghiên cứu cũng cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ dùng thẻ tín dụng để mua thực phẩm nhưng không đủ khả năng thanh toán khoản tối thiểu nhằm tránh lãi suất.

So với lần khảo sát năm 2023, tỷ lệ này đã tăng thêm 1,6 điểm phần trăm. Dù mức tăng không lớn, Urban Institute cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc có thêm hàng triệu người đang rơi vào tình trạng khó khăn tài chính chỉ vì phải mua những nhu yếu phẩm thiết yếu.

Theo bà Martinchek, đây là dấu hiệu cho thấy áp lực tài chính đang lan rộng đến nhiều gia đình.

Việc không thanh toán đúng hạn có thể khiến người dùng phải chịu phí trả chậm lên tới 30 USD cho lần đầu và 41 USD cho mỗi lần vi phạm tiếp theo. Ngoài ra, họ còn có thể bị áp dụng lãi suất phạt khoảng 30%, cao hơn nhiều so với mức lãi suất trung bình hiện nay khoảng 24%.

"Nếu người dân không trả nổi cả khoản thanh toán tối thiểu, điều đó phản ánh mức độ khó khăn tài chính nghiêm trọng hơn rất nhiều vì họ sẽ phải gánh thêm lãi suất và các khoản phí phạt", bà Martinchek nói.

Người thu nhập thấp chịu tác động nặng nề

Khó khăn tài chính tập trung chủ yếu ở các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình.

Theo nghiên cứu, khoảng 12% người có thu nhập thấp và trung bình sử dụng thẻ tín dụng để mua thực phẩm đã không thanh toán được khoản tối thiểu trong năm qua, cao gấp ba lần nhóm có thu nhập cao.

Nhóm thu nhập thấp cũng có khả năng chậm thanh toán các khoản vay "Mua trước, trả sau" cao gấp bốn lần so với những người có thu nhập cao.

Trong khi đó, số người tham gia Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), thường được gọi là chương trình tem phiếu thực phẩm, đã giảm mạnh sau khi đạo luật "One Big Beautiful Bill Act" được thông qua năm 2025, bổ sung các yêu cầu mới về điều kiện lao động.

Đến tháng 3/2026, số người nhận trợ cấp SNAP còn khoảng 37 triệu người, giảm gần 5 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Theo các chuyên gia, đối với các gia đình có thu nhập thấp và trung bình, chi phí thực phẩm chiếm tỷ trọng rất lớn trong ngân sách hằng tháng. Vì vậy, mỗi lần giá thực phẩm tăng sẽ khiến khoảng trống tài chính của họ ngày càng bị thu hẹp, buộc nhiều gia đình phải dựa vào nợ hoặc rút tiền tiết kiệm để duy trì cuộc sống.