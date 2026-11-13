Viên sapphire hiện được gắn trên một chiếc vòng tay kim cương của Cartier. Ảnh: AP.

Theo thông tin từ nhà đấu giá Sotheby's, viên sapphire Romanov hình đệm nặng 197,80 carat được gắn trên một chiếc vòng tay kim cương hình học do hãng kim hoàn Cartier chế tác. Chiếc vòng tay này đã được bán đấu giá tại Geneva, Thụy Sĩ vào thứ Tư 11/11.

Giá bán 4,1 triệu franc Thụy Sĩ (4,9 triệu USD) có nghĩa là chiếc vòng tay đã vượt xa mức giá ước tính trước đấu giá là 850.000 đến 1,7 triệu franc Thụy Sĩ (1,02 triệu đến 2,04 triệu USD).

"Viên sapphire lịch sử đặc biệt này có nguồn gốc từ bộ sưu tập huyền thoại của gia đình Romanov" - trích dẫn từ thông báo đấu giá. "Bộ sưu tập lừng danh của các Sa hoàng Nga có thể được coi là bộ sưu tập hoàng gia xa hoa và quý giá nhất từng được tập hợp".

Triều đại Romanov là triều đại quân chủ cuối cùng của Nga, và sự cai trị của họ kết thúc vào năm 1917 khi Sa hoàng Nicholas II thoái vị vào đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga.

Không rõ chính xác khi nào gia tộc Romanov sở hữu viên sapphire này, nhưng theo mô tả trong buổi đấu giá, nó được nhìn thấy cùng với viên sapphire còn lại trên phần thân trước của chiếc váy mà Thái hậu Maria Feodorovna, mẹ của Nicholas II, mặc tại một buổi dạ hội năm 1883.

Theo Sotheby's, bộ sưu tập Romanov được Liên Xô bán đấu giá vào những năm 1920, sau đó viên sapphire này được một người phụ nữ thuộc giới thượng lưu tên là Ganna Walska mua lại vào năm 1927.

Theo nhà đấu giá, vào thời điểm đó, nó được gắn trên một sợi dây chuyền, và đến khi được bán như một phần tài sản của Walska vào năm 1971, nó đã được chuyển sang một sợi dây chuyền khác ngắn hơn.

Vào năm 2015, Cartier đã gắn viên sapphire lên chiếc vòng tay như chúng ta thấy ngày nay.

Theo Sotheby's, "Chiếc vòng tay với phần trung tâm bằng đá pha lê có thể thay thế được, làm nổi bật cả viên sapphire Romanov mang giá trị lịch sử cũng như di sản nghệ thuật độc đáo của Cartier bắt nguồn từ thời kỳ Art Deco".

Các cuộc đấu giá trước đây về trang sức của triều đại Romanov cũng đã thu về số tiền cao hơn nhiều so với giá ước tính.

Vào năm 2021, một chiếc trâm cài và đôi bông tai bằng sapphire và kim cương đã được bán với giá 806.500 franc Thụy Sĩ (khoảng 883.600 USD) tại Sotheby's, gần gấp đôi mức giá ước tính cao nhất trước khi bán.