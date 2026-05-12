Thạch đen Đức Quý xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Hà Viết Quý, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư XNK Đức Quý cho biết: “Bí quyết làm nên thương hiệu thạch đen Đức Quý nằm ở triết lý trồng thạch theo hướng hữu cơ. Nhờ đó, nguyên liệu sau thu hoạch khi đưa vào chế biến sẽ cho chất lượng tốt nhất”.

Năm 2026 thời tiết thuận lợi cây thạch đen phát triển rất tốt. Ảnh: Hoàng Tính

Điểm đặc biệt trong quy trình xây dựng vùng nguyên liệu cây thạch đen của Công ty Đức Quý là việc phối hợp với nông dân tận dụng bã cây thạch sau chế biến để ủ thành phân bón. Loại phân bón này sau đó được quay vòng trở lại đồng ruộng, góp phần cải tạo đất và cung cấp dưỡng chất tự nhiên cho cây thạch đen.

Theo Công ty Đức Quý, chính quy trình tuần hoàn này đã giúp sản phẩm thạch đen có chất lượng ổn định, giữ được mùi thơm đặc trưng, độ dai giòn tự nhiên và đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Những năm qua, Công ty Đức Quý đã xây dựng hệ sinh thái liên kết với nông dân tại Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên. Tại các xã, thôn, vùng sản xuất, nhất là với những hộ còn khó khăn về kinh tế, công ty có chính sách hỗ trợ thiết thực như cung cấp giống cây chất lượng, phân bón, chuyển giao kỹ thuật canh tác hữu cơ và thu mua toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch.

Là hộ tham gia liên kết trồng cây thạch đen và được bao tiêu sản phẩm, bà Hoàng Thị Nhỏ, thôn Hợp Lực, xã Tân Tiến cho biết: “Gia đình tôi mỗi năm trồng khoảng 6 sào thạch đen. Từ khi liên kết với Công ty Đức Quý, gia đình không còn phải lo đầu ra, thu nhập nhờ đó ổn định hơn”.

Ông Quý kiểm tra chất lượng cây thạch đen trồng bằng phân bón vi sinh. Ảnh: Hoàng Tính

Anh Hoàng Văn Đức, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hợp Lực, xã Tân Tiến cho biết: “Bình quân, cây thạch đen đạt sản lượng khoảng 3 tạ/sào, giá bán từ 30.000-45.000 đồng/kg. Vì vậy, mỗi sào thạch đen cũng cho thu nhập khá. Những năm qua, cây thạch đen đã trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của nhiều hộ dân ở thôn Hợp Lực”.

Năm 2025, mặc dù thị trường có nhiều biến động, Công ty Đức Quý vẫn thu mua thạch đen cho người dân với mức giá từ 30.000-45.000 đồng/kg, tổng sản lượng thu mua đạt trên 1.000 tấn.

Thạch đen Đức Quý lên Amazon, mở đường vào thị trường Mỹ

Không dừng lại ở thị trường trong nước, những năm qua, thạch đen Đức Quý đã nỗ lực hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng khắt khe để từng bước tiếp cận các thị trường quốc tế.

Ký hợp đồng với đối tác để đưa sản phẩm thạch đen xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Ảnh: Hoàng Tính

Công ty Đức Quý hiện đã sở hữu nhiều tiêu chuẩn như ISO, HACCP về hệ thống quản lý và an toàn thực phẩm; Halal, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường các quốc gia Hồi giáo; cùng FDA, tiêu chuẩn để lưu hành sản phẩm tại thị trường Mỹ.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, thạch đen Đức Quý đã có mặt tại nhiều quốc gia. Đặc biệt, từ tháng 8/2025, đối tác của Công ty Đức Quý đã đưa sản phẩm chính thức lên sàn thương mại điện tử Amazon.

Là đối tác của Công ty Đức Quý, bà Hoàng Thị Xuyến, Giám đốc Công ty TNHH XNK Minh Anh Việt GLOBAL chia sẻ: “Chúng tôi đã đưa sản phẩm thạch đen Đức Quý lên sàn Amazon và nhận được phản hồi rất tích cực từ người tiêu dùng tại Hoa Kỳ. Hiện nay, chúng tôi đã có những đơn hàng đặt mua trực tiếp và đang khẩn trương xúc tiến các thủ tục để đưa thạch đen Đức Quý thâm nhập sâu hơn vào thị trường Mỹ”.

Việc một sản phẩm nông sản từ vùng xã vùng III còn nhiều khó khăn của tỉnh Lạng Sơn có thể “vượt biển” sang Mỹ là minh chứng cho tư duy làm kinh tế bài bản của doanh nghiệp và sự cần cù của người nông dân.

Từ cây trồng góp phần xóa đói, giảm nghèo, thạch đen đã trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng cao, mang đậm dấu ấn thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Với định hướng phát triển hữu cơ và chiến lược đẩy mạnh thương mại điện tử xuyên biên giới, Công ty Đức Quý đang mở ra hướng đi mới cho nông sản xứ Lạng.

Có thể thấy, hành trình của thạch đen Đức Quý, từ những vùng núi cao còn nhiều khó khăn ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên đến bàn ăn của các gia đình tại Hoa Kỳ, không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà còn là niềm tự hào về sức sống của nông sản Việt trong kỷ nguyên hội nhập.