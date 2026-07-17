Bí thư Quảng Ninh thăm, tri ân người có công với cách mạng

Xúc động khi tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ (104 tuổi, ở khu Vĩnh Tuy, phường Mạo Khê), Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc nhất trước những hy sinh thầm lặng nhưng rất đỗi vĩ đại của Mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ (104 tuổi, trú tại khu Vĩnh Tuy, phường Mạo Khê). Ảnh: CTV

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống hằng ngày của Mẹ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kính chúc Mẹ Nguyễn Thị Huệ luôn mạnh khỏe, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình để tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương phát triển.

Bí thư Quảng Ninh cũng yêu cầu chính quyền địa phương và các ngành liên quan tiếp tục dành những điều kiện tốt hơn nữa để chăm lo tới đời sống, sức khỏe cho Mẹ Nguyễn Thị Huệ nói riêng và các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn nói chung.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Phả (trú tại phường Hạ Long); Thương binh Trần Duy Nhiên và ông Nguyễn Minh Kham - người hoạt động kháng chiến, nhiễm chất độc hóa học (cùng trú tại phường Mạo Khê).

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trò chuyện với Thương binh Trần Duy Nhiên (trú tại phường Mạo Khê). Ảnh: CTV

Tại những nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bày tỏ trân trọng trước cống hiến của các ông trong thời kỳ chiến đấu cũng như quá trình công tác, xây dựng quê hương sau ngày đất nước thống nhất.

Ông Quản Minh Cường khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; mong các ông tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương cho con cháu và địa phương noi theo.

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng ổn định, ấm no, góp phần lan tỏa truyền thống đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng.