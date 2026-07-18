Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên: Quy hoạch cán bộ không phải "tấm vé" để bổ nhiệm
Chiến Hoàng - Lưu Huệ
18/07/2026 6:16 PM (GMT+7)
Tại buổi làm việc với cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh: Quy hoạch cán bộ chỉ là bước khởi đầu của quá trình rèn luyện.
Ngày 18/7, ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị làm việc với 280 cán bộ trong quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 tại khu vực phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên.
Dự hội nghị có ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quy hoạch trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh từ cơ sở.
Nhiều tham luận đã hiến kế phát huy tiềm năng khu vực phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên thông qua phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch, thu hút đầu tư, hạ tầng và chuyển đổi số.
Các ý kiến thống nhất kiến nghị cần lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá cán bộ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định quan điểm nhất quán: Quy hoạch cán bộ chỉ là bước khởi đầu của quá trình rèn luyện, thử thách, tuyệt đối không phải là sự bảo đảm chắc chắn cho một vị trí bổ nhiệm.
Ông Trịnh Xuân Trường yêu cầu mỗi cán bộ trong diện quy hoạch phải tự khẳng định mình bằng bản lĩnh, uy tín và kết quả công tác; giữ gìn đạo đức, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. “Trước mắt, từng cán bộ cần xây dựng kế hoạch rèn luyện cá nhân, xác định rõ hạn chế cần khắc phục và chủ động đăng ký, hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ khó hoặc sản phẩm cụ thể ngay trong năm nay”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh.
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