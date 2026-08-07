Biên phòng tỉnh Lạng Sơn Liên tiếp ngăn chặn các vụ vận chuyển thực phẩm gia cầm lậu

Hồi 6 giờ ngày 7/8, tại khu vực thôn Pò Mã, xã Ba Sơn, tổ công tác Đồn Biên phòng Ba Sơn - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an xã Ba Sơn phát hiện một nhóm người điều khiển xe mô tô đi từ hướng biên giới mốc 1206 vào nội địa, trên xe chở nhiều lồng chứa gà, vịt con giống.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng gia cầm nhập lậu. Ảnh: Lý Nhất

Qua kiểm tra các đối tượng: Đinh Xuân Khuê (sinh năm 1970), Vi Thị Nhọt (sinh năm 1973), Vi Văn Yển (sinh năm 1974), Nông Thị Dựng (sinh năm 1985) và Triệu Văn Biển (sinh năm 1986), cùng trú tại xã Ba Sơn. Tại thời điểm kiểm tra tất cả đều không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch theo quy định và thừa nhận đang vận chuyển trái phép tổng cộng 1.015 con vịt cùng 85 con gà con giống nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam để bán kiếm lời.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ba Sơn lấy lời khai người vi phạm vận chuyển gia cầm nhập lậu và xúc xích nhập lậu. Ảnh: Lý Nhất

Trước đó, vào ngày 5/8, cũng tại khu vực thôn Pò Mã, xã Ba Sơn, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng Nông Văn Khôi (sinh năm 2009) và Vy Văn Nhuận (sinh năm 1978), cùng cư trú tại địa bàn xã, điều khiển xe mô tô, mỗi xe chở 3 bao tải chứa xúc xích đông lạnh có bao bì in chữ Trung Quốc. Tổng trọng lượng tang vật thu giữ được là 120 kg. Hai đối tượng không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và khai nhận mục đích vận chuyển hàng hóa vào nội địa để bán kiếm lời.

Hiện tại, Đồn Biên phòng Ba Sơn đang hoàn chỉnh hồ sơ các vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.